Voilà une promesse aussi improbable qu'inattendue, mais elle est bien réelle. Dans le cadre d'une campagne promotionnelle, Pokémon GO s'unit à Duolingo pour inciter les dresseurs à découvrir une nouvelle langue.

Au premier abord, il est difficile de trouver un point commun entre l'exploration de Pokémon GO et l'apprentissage d'une nouvelle langue. Bien entendu, vous pouvez lancer le titre lorsque vous voyagez dans un autre pays et ajouter de nouveaux petits monstres à votre collection. Mais même dans ce contexte, l'application reste en français.

Le secret de cette drôle de consigne se cache dans une collaboration lancée le 17 novembre 2026 entre le jeu de capture et Duolingo. Pour une durée limitée, les deux applications proposent des activités thématiques et des missions communes. Mais pour capturer les Pokémon en question, il va falloir enchaîner les leçons avec la chouette verte.

Combinez découverte et petits monstres

Pour profiter des bonus dans Pokémon GO, vous devez tout d'abord vous rendre dans l'application Duolingo. Participez à l'événement « La fête Pokémon de Duo », une quête disponible jusqu'au 21 décembre 2026. Pour la valider, il vous suffit d'effectuer une leçon dans n'importe quel cours et dans la langue de votre choix. Vous obtiendrez ainsi votre première récompense dans l'application de la chouette verte.

Puis Duolingo vous invitera à effectuer une nouvelle leçon chaque jour pour débloquer des récompenses supplémentaires. Dans celle-ci, elles prendront la forme de tenues spéciales pour votre personnage vous permettant de vous déguiser en Pikachu, en Pijako ou en Ball Guy.

Dès que vous aurez effectué des leçons dans Duolingo pendant 7 jours d'affilée, vous pourrez continuer l'aventure crossover dans Pokémon GO.

Jusqu'à 4 Pokémon différents à obtenir dans Pokémon GO avec cette collaboration

Une fois cet objectif validé, Duolingo vous donnera un code promotionnel unique à renseigner dans le Magasin en ligne Pokémon GO. Il débloquera une étude ponctuelle en lien avec l'apprentissage des langues. Le professeur Willow donnera des indices pour aider les joueurs perdus.

Enfin, en validant ces missions, les dresseurs pourront rencontrer plusieurs Pokémon possédant un fond spécial rendant hommage à Duolingo. Les Pokémon concernés sont Pikachu, Pijako, Miaouss et Lucario. Précisons que tous peuvent être rencontrés en variante chromatique (Shiny) mais celles-ci ne sont pas garanties.