Pokémon GO : La Journée d'Étude Un copain au poil approche, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 14 mars 2025 à 10h29
Retrouvez les détails de la Journée d'Étude Un copain au poil à venir sur Pokémon GO en mars 2025 dans cet article.
Pokémon GO : La Journée d'Étude Un copain au poil approche, les détails
La samedi 29 mars 2025 de 14 heures à 17 heures, tous les joueurs de Pokémon GO auront l'occasion de participer à une Journée d'Étude. Celle-ci vous permettra de faire de belles rencontres et de compléter des études, et pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir le programme de la Journée d'Étude Un copain au poil ci-dessous.

Journée d'Étude Un copain au poil, les détails

Pokémon vedette

Pendant l'événement, les tâches d'Étude de terrain permettront de rencontrer les Pokémon listés ci-dessous, et les chances de les rencontrer sous leur forme chromatique seront augmentées.
  • Teddiursa
  • Polarhume
  • Pandespiègle
  • Nounourson

Rencontres sauvages

Les Pokémon suivants apparaîtront plus souvent à l'état sauvage qu'à l'ordinaire :
  • Fouinette
  • Parecool
  • Keunotor
  • Chinchidou
  • Sapereau

Étude ponctuelle payante

Pour 2 USD (ou l'équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à une Étude ponctuelle exclusive à l'événement. La complétion des tâches vous permettra de rencontrer plus souvent le Pokémon que vous préférez parmi ceux à l'affiche pendant l'événement. Notez qu'une seconde étude ponctuelle sera disponible une fois la première terminée.
  • Teddiursa
  • Polarhume
  • Pandespiègle
  • Nounourson
Les Pokémon qui apparaîtront pendant cette Étude ponctuelle seront autant susceptibles d'être chromatiques qu'au cours de l'Étude de terrain de l'événement. Toutes les tâches devront être terminées et les récompenses réclamées avant le samedi 29 mars à 17 heures.

Note d'information à l'attention des participants au Pokémon GO City Safari

Le 29 mars, ne manquez pas l'Étude de terrain de la Journée Un copain au poil, qui aura lieu de 14 h à 17 h (heure locale), en parallèle du Pokémon GO City Safari.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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