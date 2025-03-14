Pokémon GO : La Journée d'Étude Un copain au poil approche, les détails

Retrouvez les détails de la Journée d'Étude Un copain au poil à venir sur Pokémon GO en mars 2025 dans cet article.
La samedi 29 mars 2025 de 14 heures à 17 heures
, tous les joueurs de Pokémon GO
auront l'occasion de participer à une Journée d'Étude. Celle-ci vous permettra de faire de belles rencontres et de compléter des études, et pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir le programme de la Journée d'Étude Un copain au poil
ci-dessous.
Journée d'Étude Un copain au poil, les détails
Pokémon vedette
Pendant l'événement, les tâches d'Étude de terrain permettront de rencontrer les Pokémon listés ci-dessous, et les chances de les rencontrer sous leur forme chromatique seront augmentées.
- Teddiursa
- Polarhume
- Pandespiègle
- Nounourson
Rencontres sauvages
Les Pokémon suivants apparaîtront plus souvent à l'état sauvage qu'à l'ordinaire :
- Fouinette
- Parecool
- Keunotor
- Chinchidou
- Sapereau
Étude ponctuelle payante
Pour 2 USD (ou l'équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à une Étude ponctuelle exclusive à l'événement. La complétion des tâches vous permettra de rencontrer plus souvent le Pokémon que vous préférez parmi ceux à l'affiche pendant l'événement. Notez qu'une seconde étude ponctuelle sera disponible une fois la première terminée.
- Teddiursa
- Polarhume
- Pandespiègle
- Nounourson
Les Pokémon qui apparaîtront pendant cette Étude ponctuelle seront autant susceptibles d'être chromatiques qu'au cours de l'Étude de terrain de l'événement. Toutes les tâches devront être terminées et les récompenses réclamées avant le samedi 29 mars à 17 heures.
Note d'information à l'attention des participants au Pokémon GO City Safari
Le 29 mars, ne manquez pas l'Étude de terrain de la Journée Un copain au poil, qui aura lieu de 14 h à 17 h (heure locale), en parallèle du Pokémon GO City Safari.
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