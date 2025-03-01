Pokémon GO : L'événement Potentiel puissant intégrera Wushours au jeu, les détails

Retrouvez les détails relatifs à l'événement Potentiel puissant marquant l'entrée de Wushours et qui sera organisé en mars 2025 sur Pokémon GO dans cet article.
Pour bien commencer la saison Puissance et Maîtrise de Pokémon GO
, tous les joueurs pourront participer à l'événement Potentiel puissant qui permettra à Wushours de débarquer sur le jeu. Il se déroulera du mercredi 5 mars à 10 heures au lundi 10 mars à 20 heures
, et comme d'habitude, plusieurs activités vous seront proposées pour déverrouiller divers butins. Afin d'en savoir plus sur ce qui vous attend, retrouvez les détails de l'événement Potentiel puissant
ci-dessous.
Événement Potentiel puissant de Pokémon GO, les détails
Nouveau Pokémon
- Wushours, le Pokémon Kung-fu, vient prouver sa puissance dans Pokémon GO et va faire son entrée sur le jeu.
Étude spéciale de la Saison Puissance et maîtrise
Un scénario d'Étude spéciale gratuit
sera disponible du mercredi 5 mars à 20 heures au mardi 3 juin à 9 heures 59. Au cours de la Saison Pokémon GO : Puissance et maîtrise, vous aurez la possibilité d'atteindre de nouveaux sommets aux côtés de ce Pokémon légendaire.
Œufs
Charbambin
pourra éclore des Œufs de 2 km, 5 km, 7 km et 10 km, peut-être même sous sa forme chromatique
pour la première fois sur Pokémon GO
. En plus de cela, vous pourrez aussi faire éclore les Pokémon habituellement assignés à chacun de ces Œufs pour cette Saison.
Étude ponctuelle
Une Étude ponctuelle sur le thème de l'événement sera également disponible. La complétion des tâches vous accordera divers objets, une rencontre avec Charbambin et le bonus d'événement suivant :
- Distance d'éclosion divisée par 4 pour les Œufs placés dans un Incubateur pendant l'événement.
Bonus d'événement
- Distance d'éclosion divisée par 2 pour les Œufs placés dans un Incubateur pendant l'événement.
À la fin de l'Étude ponctuelle gratuite, ce bonus sera amélioré.
- Distance d'éclosion divisée par 4 pour les Œufs placés dans un Incubateur pendant l'événement.
Combats Dynamax
Les Pokémon suivants apparaîtront dans les Combats Dynamax du samedi 8 mars, à 6 heures, au dimanche 9 mars 2025, à 21 heures, et les Sources d'Énergie seront actualisées plus souvent.Combats Dynamax de niveau un
Combats Dynamax de niveau six
- Ouistempo Dynamax
- Flambino Dynamax
- Larméléon Dynamax
- Florizarre Gigamax
- Dracaufeu Gigamax
- Tortank Gigamax
Raids
Raids de niveau un
Raids de niveau trois
- Scrutella
- Nucléos
- Théffroi
- Raichu d'Alola
- Typhlosion de Hisui
- Ténéfix
Étude spéciale payante : Un combattant au poil
Pour 8 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez prendre part à une Étude spéciale distincte afin de rencontrer une nouvelle fois Wushours Dynamax et de récupérer les butins suivants :
- 1 Encens
- 2 Passes de combat premium
- 1 Morceau d'Étoile
- Des rencontres avec des Pokémon de la Saison
- Une rencontre unique avec Wushours Dynamax
Le ticket de l'Étude spéciale sera disponible du mercredi 5 mars, à 10 heures, au lundi 10 mars 2025, à 20 heures.
Rencontres de tâches d'Étude de terrain
Des tâches d'Étude de terrain sur le thème de l'événement seront disponibles et vous offriront des rencontres avec :
- Raichu d'Alola
- Typhlosion de Hisui
- Ténéfix
- Scrutella
- Nucléos
- Théffroi
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