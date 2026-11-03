Pokémon GO célèbre la fin de saison avec l'événement Souhaits crépusculaires, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 03 novembre 2026 à 11h34
En novembre 2026, Pokémon GO vous convie à faire vos adieux à la saison Sentiers crépusculaires en participant à l'événement Souhaits crépusculaires. De nombreux Pokémon costumés vous attendent, et vous décrocherez peut-être un Stari ou un Lewsor shiny.
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Pokémon GO célèbre la fin de saison avec l'événement Souhaits crépusculaires, les détails

Du mardi 24 novembre à 10 heures au lundi 30 novembre 2026 à 20 heures, Pokémon GO vous invite au dernier événement majeur de la saison Sentiers crépusculaires. Pour fêter cela, le ciel s'illuminera d'étoiles, une atmosphère haute en couleur qui agrémentera les diverses activités proposées au cours des festivités. Bonus d'événement, raids, rencontres sauvages, Passe GO, retrouvez le programme de l'événement Souhaits crépusculaires ci-dessous.

Finale étoilée de la saison : Un festival de Pokémon chromatiques et costumés

L'événement Souhaits crépusculaires de Pokémon GO clôture la saison Sentiers Crépusculaires du 24 au 30 novembre 2026 sous un ciel de jeu étoilé. Ses principaux atouts reposent sur des chances accrues de capturer des Stari et Lewsor chromatiques, le retour très attendu d'évolutions costumées (Mentali à écharpe soleil et Noctali à écharpe lune), ainsi que la présence de Pikachu couronnés et de Pokémon déguisés dans les études de terrain. L'expérience est rythmée par un Passe GO gratuit (et sa version Deluxe payante), permettant de débloquer de la Méga-Énergie, des poussières d'étoiles doublées et des bonus majeurs d'échanges chanceux.

Programme de l'événement Souhaits crépusculaires

Bonus d'évènement

  • Davantage de chances de rencontrer des Stari et Lewsor chromatiques

Échelon 1 – Rang 1

  • Davantage de chances d'obtenir des Pokémon Chanceux lors des échanges
  • Davantage de chances de devenir des Amis Chanceux

Échelon 2 – Rang 10

  • Poussières Étoiles ×2 en attrapant des Pokémon
  • Passe GO deluxe : Poussières Étoiles ×3 en attrapant des Pokémon

Rencontres sauvages

Vous pourriez rencontrer des Pokémon de l'évènement à l'état sauvage, en particulier Mélofée, Stari, Lewsor voire même des Rocabot.

Raids

Raids de niveau 1

  • Pikachu coiffé d'une couronne en forme de soleil
  • Pikachu coiffé d'une couronne en forme de lune

Raids de niveau 3

  • Mentali portant une écharpe avec un soleil
  • Noctali portant une écharpe avec une lune

Méga-Raids

  • Méga-Dardargnan
  • Méga-Démolosse
  • Méga-Ténéfix
  • Méga-Élecsprint

Récompenses des tâches d'Étude de terrain

Des tâches d'Étude de terrain sur le thème de l'évènement seront disponibles. Leur complétion vous accordera surtout de la Méga-Énergie et des rencontres avec les Pokémon de l'évènement, y compris Stari et Lewsor.

Qui plus est, vous pourriez également rencontrer les Pokémon ci-dessous, déjà apparus tout au long de la saison Sentiers crépusculaires, à la fin des tâches d'Étude de terrain.

Du 24 novembre à 10 heures au 26 novembre à 10 heures

  • Verpom
  • Grondogue

Du 26 novembre à 10 heures au 30 novembre à 20 heures

  • Ectoplasma portant un costume du Festival effrayant
  • Grodrive portant un costume Chenapans d'Halloween
  • Virovent

Passe GO : Souhaits crépusculaires

Passe GO

  • Des rencontres avec les Pokémon de l'évènement
  • Un Morceau d'Étoile
  • Des Super Bonbons
  • De la Méga-Énergie pour Dardargnan, Démolosse, Ténéfix et Élecsprint

Passe GO deluxe

  • Des rencontres supplémentaires avec davantage de Pokémon de l'évènement
  • Une pose d'avatar sur le thème de l'évènement
  • Des Morceaux d'Étoile
  • Des passes de combat premium

passe-go-souhaits-crepusculaires

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Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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