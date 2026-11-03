Pokémon GO célèbre la fin de saison avec l'événement Souhaits crépusculaires, les détails

Du mardi 24 novembre à 10 heures au lundi 30 novembre 2026 à 20 heures, Pokémon GO vous invite au dernier événement majeur de la saison Sentiers crépusculaires. Pour fêter cela, le ciel s'illuminera d'étoiles, une atmosphère haute en couleur qui agrémentera les diverses activités proposées au cours des festivités. Bonus d'événement, raids, rencontres sauvages, Passe GO, retrouvez le programme de l'événement Souhaits crépusculaires ci-dessous.
Finale étoilée de la saison : Un festival de Pokémon chromatiques et costumés
L'événement Souhaits crépusculaires de Pokémon GO clôture la saison Sentiers Crépusculaires du 24 au 30 novembre 2026 sous un ciel de jeu étoilé. Ses principaux atouts reposent sur des chances accrues de capturer des Stari et Lewsor chromatiques, le retour très attendu d'évolutions costumées (Mentali à écharpe soleil et Noctali à écharpe lune), ainsi que la présence de Pikachu couronnés et de Pokémon déguisés dans les études de terrain. L'expérience est rythmée par un Passe GO gratuit (et sa version Deluxe payante), permettant de débloquer de la Méga-Énergie, des poussières d'étoiles doublées et des bonus majeurs d'échanges chanceux.
Programme de l'événement Souhaits crépusculaires
Bonus d'évènement
- Davantage de chances de rencontrer des Stari et Lewsor chromatiques
Échelon 1 – Rang 1
- Davantage de chances d'obtenir des Pokémon Chanceux lors des échanges
- Davantage de chances de devenir des Amis Chanceux
Échelon 2 – Rang 10
- Poussières Étoiles ×2 en attrapant des Pokémon
- Passe GO deluxe : Poussières Étoiles ×3 en attrapant des Pokémon
Rencontres sauvages
Vous pourriez rencontrer des Pokémon de l'évènement à l'état sauvage, en particulier Mélofée, Stari, Lewsor voire même des Rocabot.
Raids
Raids de niveau 1
- Pikachu coiffé d'une couronne en forme de soleil
- Pikachu coiffé d'une couronne en forme de lune
Raids de niveau 3
- Mentali portant une écharpe avec un soleil
- Noctali portant une écharpe avec une lune
Méga-Raids
- Méga-Dardargnan
- Méga-Démolosse
- Méga-Ténéfix
- Méga-Élecsprint
Récompenses des tâches d'Étude de terrain
Des tâches d'Étude de terrain sur le thème de l'évènement seront disponibles. Leur complétion vous accordera surtout de la Méga-Énergie et des rencontres avec les Pokémon de l'évènement, y compris Stari et Lewsor.
Qui plus est, vous pourriez également rencontrer les Pokémon ci-dessous, déjà apparus tout au long de la saison Sentiers crépusculaires, à la fin des tâches d'Étude de terrain.
Du 24 novembre à 10 heures au 26 novembre à 10 heures
- Verpom
- Grondogue
Du 26 novembre à 10 heures au 30 novembre à 20 heures
- Ectoplasma portant un costume du Festival effrayant
- Grodrive portant un costume Chenapans d'Halloween
- Virovent
Passe GO : Souhaits crépusculaires
Passe GO
- Des rencontres avec les Pokémon de l'évènement
- Un Morceau d'Étoile
- Des Super Bonbons
- De la Méga-Énergie pour Dardargnan, Démolosse, Ténéfix et Élecsprint
Passe GO deluxe
- Des rencontres supplémentaires avec davantage de Pokémon de l'évènement
- Une pose d'avatar sur le thème de l'évènement
- Des Morceaux d'Étoile
- Des passes de combat premium
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