Pokémon GO : Mélodelfe fera une entrée fracassante en novembre, les détails de la Journée de Super Méga-Raids

Le mois de novembre 2026 sera mouvementé sur Pokémon GO. Après les Terres sauvages, la fin de saison réserve l'événement Souhaits crépusculaires ainsi qu'une Journée de Super Méga-Raids, consacrée à Mélodelfe. Celle-ci sera organisée le samedi 28 novembre de 14 heures à 17 heures, et marquera les débuts de ce spécimen sur le jeu mobile. Afin d'en savoir plus, nous vous invitons à consulter le programme de l'événement ci-dessous.

La Journée de Super Méga-Raids mettant à l'honneur Mélodelfe aura lieu le samedi 28 novembre, de 14 heures à 17 heures, et permettre à ce Pokémon méga-évolué de débarquer sur Pokémon GO. Cette entrée n'arrivera pas seule : pour la première fois, vous pourrez accroître le Méga-Niveau de ce Pokémon jusqu'au Super Niveau Max, tout en participant à un défi global. Comme d'habitude, vous bénéficierez de plusieurs bonus, et serez convié à compléter une étude ponctuelle.

Nouveau Méga-Niveau : le Super Niveau Max

Pour la première fois dans Pokémon GO, vous pourrez désormais augmenter le Méga-Niveau de Méga-Mélodelfe jusqu'au Super Niveau Max !

Comme vous l'avez découvert pendant la Méga-Finale, les Pokémon capables d'atteindre le Super Niveau Max peuvent apprendre une Attaque Chargée supplémentaire lorsqu'ils sont méga-évolués.

Mélodelfe pourra désormais utiliser une Attaque Chargée supplémentaire, Pouvoir Lunaire+, en forme méga-évoluée.

Combats de Dresseurs : 80 de puissance et réduction possible de l'Attaque de l'adversaire d'un niveau

: 80 de puissance et réduction possible de l'Attaque de l'adversaire d'un niveau Combats de Raid : 160 de puissance

La puissance de cette attaque augmente en même temps que le Méga-Niveau du Pokémon qui l'utilise.

Pour rappel, vous devez faire passer le Méga-Niveau d'un Pokémon jusqu'au troisième palier, Max, avant de pouvoir le passer au Super Niveau Max.

Participez à des Méga-Raids pour aider votre Pokémon à atteindre le Super Niveau Max, car la Méga-Évolution seule ne sera pas suffisante. Vous devrez utiliser la Méga-Énergie de ce Pokémon pour lui donner un coup de pouce !

Défi global

Pour fêter la Journée de Super Méga-Raids Mélodelfe, un Défi global vous attend ! Avec l'aide de Dresseurs et Dresseuses du monde entier, participez à des Combats de Raid pour débloquer autant d'Échelons du Défi global que possible. Votre progression dans les Échelons vous permettra d'améliorer les bonus de Méga-Mélodelfe.

Ce défi aura lieu du vendredi 27 novembre à 17h au samedi 28 novembre 2026 à 20h PST (UTC-8).

En fonction des résultats du Défi global, Méga-Mélodelfe bénéficiera des bonus suivants du lundi 30 novembre à 12h au dimanche 13 décembre à 12h PST (UTC-8).

À partir du premier Méga-Niveau de Méga-Mélodelfe, la puissance de base de Pouvoir Lunaire+ augmentera.

Au Super Niveau Max, Méga-Mélodelfe aura davantage de Points de combat.

Bonus d'évènement

La limite de Raids à distance passera à 20 du vendredi 27 novembre à 17h au samedi 28 novembre 2026 à 20h PST (UTC-8).

Recevez jusqu'à 6 passes de Raid gratuits en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes.

Le Méga-Niveau 1 sera débloqué pour les Mélodelfe attrapés dans les Super Méga-Raids.

Vous aurez davantage de chances de rencontrer un Mélodelfe chromatique dans les Super Méga-Raids.

Étude ponctuelle

Des tâches d'Étude ponctuelle seront disponibles durant l'évènement ! Accomplissez-les pour remporter un passe de combat premium ainsi qu'une rencontre avec Métalosse.

Sachez que ces tâches ont une date d'expiration. Elles doivent être accomplies et les récompenses récupérées avant cette date.

Ticket d'évènement

Pour 4,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pouvez acheter un ticket qui donne droit aux bonus suivants.

Jusqu'à 14 passes de Raid en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes

Davantage de chances de gagner des Super Bonbons L en participant à des Combats de Raid

5 000 PX supplémentaires en participant à des Super Méga-Raids

5 000 Poussières Étoiles supplémentaires en participant à des Super Méga-Raids

Ces bonus seront actifs le samedi 28 novembre 2026 de 14h à 17h, heures locales.

Les Dresseurs et Dresseuses pourront acheter des tickets pour les offrir aux personnes ayant atteint au moins le Niveau d'amitié Grands Amis sur Pokémon GO. Veuillez noter que les achats, y compris ceux effectués pour d'autres personnes, ne sont pas remboursables (sous réserve de la loi applicable et des exceptions énoncées dans les Conditions d'utilisation). Les tickets ne peuvent pas être achetés avec des PokéPièces.