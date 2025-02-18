Pokémon GO : Kaiminus à l'affiche de la Journée Communauté classique de mars

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 18 février 2025 à 23h15
Retrouvez le programme de la Journée Communauté classique de mars 2025 consacrée à Kaiminus sur Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : Kaiminus à l'affiche de la Journée Communauté classique de mars
Mars 2025 accueillera deux Journées Communauté sur Pokémon GO, la première mettra Chochodile à l'honneur tandis que la seconde vous permettra de multiplier les rencontres avec Kaiminus. Elle sera organisée le samedi 22 mars de 14 heures à 17 heures, et comme d'habitude, vous bénéficierez de plusieurs bonus et pourrez participer à des études. Découvrez les détails de la Journée Communauté classique Kaiminus ci-dessous.

Journée Communauté classique Kaiminus de mars 2025, les détails

Pokémon à l'affiche

Kaiminus, le Pokémon Mâchoire, apparaîtra plus souvent à l'état sauvage qu'à l'ordinaire, et les plus chanceux parmi vous pourront le croiser sous sa forme chromatique.

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Attaque vedette

En faisant évoluer Kaiminus en Crocrodil entre le début de l'événement et le 29 mars 2025 à 10 heures, vous obtiendrez un Aligatueur qui connaît l'Attaque Chargée Hydroblast.
  • Combats de Dresseurs : 80 de puissance
  • Arènes et Raids : 90 de puissance

Étude spéciale de la Journée Communauté classique

Pour 2 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude spéciale exclusive de la Journée Communauté consacrée à Kaiminus. En guise de récompense, vous recevrez notamment :
  • un Passe de combat premium
  • un Super Bonbon XL
  • 3 rencontres avec des Kaiminus dotés d'un fond spécial sur le thème de la Saison 
  • des rencontres avec Kaiminus de manière générale

Étude ponctuelle Journée Communauté : Fond spécial

Une nouvelle Étude ponctuelle sera disponible jusqu'à une semaine après l'événement. En effet, les joueurs qui se connecteront lors de la Journée Communauté classique de mars recevront une Étude ponctuelle qui offrira une rencontre avec un Kaiminus doté d'un fond spécial sur le thème de la Saison. De plus, en accomplissant les tâches de cette Étude ponctuelle, vous aurez davantage de chances de rencontrer un Kaiminus chromatique. Toutes les missions devront néanmoins être complétées avant le samedi 29 mars 2025, à 10 heures.

Bonus d'événement

  • La distance d'éclosion sera divisée par quatre pour les Œufs placés dans un Incubateur pendant l'événement.
  • Les Modules Leurre activés pendant l'événement dureront trois heures.
  • L'Encens (sauf l'Encens d'aventure quotidienne) activé pendant l'événement durera trois heures.
  • Prenez quelques clichés durant la Journée Communauté pour obtenir une surprise !

Étude de terrain

Une Étude de terrain sur le thème de la Journée Communauté classique de mars sera également disponible. Terminer les tâches vous octroiera surtout :
  • des Poussières Étoile
  • des Super Balls
  • des rencontres supplémentaires avec Kaiminus 
Notez que si vous partez en exploration avec votre Communauté, vous pourriez même trouver une Étude de terrain qui offre encore plus de rencontres avec des Kaiminus dotés d'un fond spécial sur le thème de la Saison, si la chance est de votre côté.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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