Pokémon GO : La Fête des couleurs revient en 2025, les détails de l'événement

Retrouvez le programme de l'événement Fête des couleurs 2025 de Pokémon GO dans cet article.
La saison Puissance et Maîtrise vient tout juste de commencer sur Pokémon GO
, et pour bien célébrer ce nouveau chapitre, la Fête des couleurs va faire son retour du jeudi 13 mars à 10 heures au lundi 17 mars à 20 heures
. Tous les joueurs auront ainsi une chance de rencontrer Denticrisse chromatique pour la premières fois sur le jeu, et deux études seront disponibles. Des rencontres avec Flabébé sont également au programme, et pour en savoir plus sur ce qui vous attend, retrouvez les détails de l'événement Fête des couleurs 2025
ci-dessous.
Fête des couleurs 2025 de Pokémon GO, les détails de l'événement
Couleurs de fête
Une surprise colorée vous attendra autour des PokéStops lorsque vous vous en approcherez pendant la Fête des couleurs
.
Bonus d'événement
- La durée des Modules Leurre activés pendant l'événement sera allongée à trois heures.
- Denticrisse apparaîtra plus fréquemment si un Encens est utilisé.
- Obtenez une surprise en prenant chaque jour quelques photos pendant l'événement.
- Les Encens activés pendant l'événement (à l'exception de celui d'aventure quotidienne) dureront deux heures.
Rencontres sauvages
Les Pokémon indiqués ci-dessous apparaîtront plus souvent à l'état sauvage qu'à l'ordinaire, et vous pourrez rencontre un Denticrisse chromatique pour la première fois sur Pokémon GO
. En outre, Flabébé se montrera aussi à l'état sauvage avec des fleurs de différentes couleurs, selon la région du monde dans laquelle vous vous trouvez.
- Soporifik
- Magicarpe
- Natu
- Capumain
- Méditikka
- Crabicoque
- Flabébé Fleur Rouge
- Flabébé Fleur Bleue
- Flabébé Fleur Jaune
- Denticrisse
- Flabébé Fleur Rouge : en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique
- Flabébé Fleur Bleue : dans la région Asie-Pacifique
- Flabébé Fleur Jaune : en Amérique
Si la chance vous sourit, vous pourriez rencontrer Flabébé Fleur Blanche et Fleur Orange, et ce, où que vous soyez.
Raids
Raids de niveau trois
Raids de niveau cinq
Méga-Raids
Récompenses des tâches de l'Étude de terrain
Des tâches d'Étude de terrain sur le thème de l'événement seront disponibles, et les compléter vous octroiera des Poussières d'Étoile ainsi que des rencontres avec les Pokémon de l'événement.
Étude ponctuelle
Une Étude ponctuelle gratuite sera disponible. Vous pourrez débloquer les butins suivants :
- Un Encens
- Quatre Super Bonbons
- Des rencontres avec des Pokémon de l'événement
Étude ponctuelle payante
Pour 2 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude ponctuelle exclusive à l'événement, accordant les récompenses suivantes :
Les récompenses pour cette Étude ponctuelle sont les suivantes.
- Deux Modules Leurre
- Quatre Encens
- 2 000 Poussières Étoile
- Des rencontres avec Denticrisse
Épreuves PokéStop
Ouvrez l'œil : vous pourrez inscrire vos Pokémon de l'événement aux Épreuves de différents PokéStops.
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