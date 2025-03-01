Pokémon GO : Raikou Dynamax intégrera le jeu en mars au cours d'un Week-end Combat Dynamax, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 01 mars 2025 à 13h11
Retrouvez les détails du Week-end Combat Dynamax : Raikou Dynamax à venir sur Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : Raikou Dynamax intégrera le jeu en mars au cours d'un Week-end Combat Dynamax, les détails
De plus en plus de Pokémon obtiennent une forme Dynamax sur Pokémon GO depuis le lancement du mode à l'automne 2024, et la liste va encore s'allonger en mars 2025 puisque Raikou va faire son entrée à l'occasion d'un Week-end Combat Dynamax. Celui-ci aura lieu du samedi 15 mars à 6 heures au dimanche 16 mars à 21 heures, et vous accordera divers bonus ainsi que l'occasion de participer à une étude ponctuelle gratuite. Vous devriez d'ailleurs ne pas faire l'impasse sur cette étape étant donné qu'elle vous récompensera d'un Rototaupe Dynamax, un allié de taille pour affronter Raikou. Pour en savoir plus sur ce qui vous attend, retrouvez les détails du Week-end Combat Dynamax Raikou ci-dessous.

Week-end Combat Dynamax : Raikou Dynamax arrive sur Pokémon GO

Nouveau Pokémon Dynamax

Raikou apparaîtra pour la première fois sous sa forme Dynamax dans les Combats Dynamax de niveau cinq. Les plus chanceux d'entre vous pourront même récupérer sa version chromatique.

week-end-raikou-dynamax-pokemon-go

Bonus d'événement

  • La limite de collecte de Particules Max passera à 1 600.
  • La distance à parcourir pour recueillir des Particules Max sera divisée par 4.
  • Les Sources d'Énergie seront actualisées plus souvent.
  • Les Particules Max obtenues aux Sources d'Énergie seront multipliées par 8.
Du lundi 10 mars, à 6 heures, au dimanche 16 mars 2025, à 21 heures :
  • Le coût en Particules Max pour débloquer et améliorer les Capacités Dynamax sera diminué d'un quart.

Étude ponctuelle

Une Étude ponctuelle gratuite sera disponible à partir du lundi 10 mars 2025 à 6 heures. Sa complétion vous permettra de remporter une rencontre avec Rototaupe Dynamax, qui vous sera d'une aide précieuse pour vaincre Raikou Dynamax. Vous obtiendrez aussi des Bonbons Rototaupe, des Particules Max et d'autres récompenses qui renforceront votre équipe.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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