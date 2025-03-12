Pokémon GO : Insectomania revient en mars, les détails de l'événement

Retrouvez les détails de l'événement Insectomania 2025 de Pokémon GO dans cet article.
L'événement Insectomania va faire son retour sur Pokémon GO du mercredi 26 mars à 10 heures au dimanche 30 mars à 20 heures
. Les joueurs auront ainsi l'occasion de rencontrer Grillepattes et Scolocendre pour la première fois sur le jeu et de participer à plusieurs activités, telles que des études ponctuelles ou des raids. Pour en savoir plus sur ce qui vous attend, nous vous invitons à découvrir le programme de l'événement Insectomania
ci-dessous.
Événement Insectomania 2025 de Pokémon GO
Bonus d'événement
- Vous recevrez le double de PX en attrapant des Pokémon avec un Joli lancer ou mieux.
- Vous recevrez davantage de Bonbons pour chaque Joli lancer ou mieux.
- Les Dresseursde niveau 31 et plus auront davantage de chances de recevoir un Bonbon XL pour chaque Joli lancer ou mieux.
- Les Modules Leurre attireront Grillepattes tout au long de l'événement.
- Vous aurez plus de chances de rencontrer Chenipotte et Venipatte dans leurs versions chromatiques.
- Si vous attrapez suffisamment de Pokémon à l'aide d'un seul Module Leurre, davantage de Pokémon apparaîtront autour du PokéStop concerné.
Nouveaux Pokémon
Grillepattes
et son évolution Scolocendre
, originaires de la région de Galar, vont faire leur entrée sur Pokémon GO
à l'occasion de l'événement Insectomania. Notez que 50 Bonbons seront nécessaires pour faire évoluer Grillepattes en Scolocendre.
Rencontres sauvages
Les Pokémon suivants apparaîtront plus fréquemment à l'état sauvage qu'à l'ordinaire :
- Chenipan
- Aspicot
- Chenipotte
- Ningale
- Venipatte
- Crabicoque
- Statitik
- Larvibule
- Araqua
- Lilliterelle
- Bombydou (pour les plus chanceux)
Raids
Raids de niveau un
Raids de niveau trois
- Insécateur
- Ningale
- Grillepattes
- Dardargnan
- Cizayox
- Hachécateur
Récompenses des tâches d'Étude de terrain
Des tâches d'Étude de terrain seront disponibles, et leur complétion vous accordera notamment de la Méga-Énergie, des Bonbons Lépidonille et des rencontres avec les Pokémon de l'événement.
Étude ponctuelle
Une Étude ponctuelle gratuite sera disponible, et la terminer vous permettra de recevoir les butins suivants :
- 1 Module Leurre
- Des rencontres avec des Pokémon de l'événement, comme Munja, Grillepattes, Hachécateur et bien d'autres
Étude ponctuelle payante
Pour 2 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude ponctuelle exclusive à l'événement, octroyant les récompenses listées ci-dessous :
- 1 Module Leurre
- 2 Passes de combat premium
- Des rencontres avec les Pokémon de l'événement, comme Scarhino, Grillepattes et Hachécateur
Nouveaux objets d'avatar
Les objets d'avatar suivants seront disponibles à l'achat dans la boutique du jeu pendant l'événement, et même après :
- Bottes Grillepattes
- Veste Brutapode
Défis de collection
Des Défis de collection sur le thème de l'événement et axés sur la capture et les évolutions seront disponibles. En les terminant vous recevrez des Poussières Étoile, des PX et des rencontres avec les Pokémon de l'événement.
commentaire (0)