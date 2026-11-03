Pokémon GO : Les Terres sauvages 2026 réservent quelques surprises pour votre Dresseur

Les Terres sauvages 2026 vont bientôt commencer sur Pokémon GO. À quelques jours du lancement de l'événement global, Niantic en dit plus au sujet des ajouts et récompenses en lien avec votre avatar, et dévoile son étude spéciale.

L'événement Terres Sauvages 2026 de Pokémon GO approche à grands pas. Les festivités se tiendront dans le monde entier les 14 et 15 novembre 2026, et les récompenses à décrocher pendant ce week-end sont désormais connues. Entre la personnalisation du profil de Dresseur et des objets d'avatar inédits, la fin de saison s'annonce grandiose.

L'événement le plus titanesque de 2026 se rapproche

Le grand week-end des Terres Sauvages 2026 arrive en novembre. Préparez vos Poké Balls, car Niantic met les petits plats dans les grands pour un événement mondial explosif placé sous les signes de l'Acier et du Dragon. Au programme : l'arrivée survoltée de Duralugon Gigamax en combats 6 étoiles, ainsi que les débuts très attendus de Dialga et Palkia Dynamax. Par ailleurs, vous serez gâté : la personnalisation du profil de Dresseur commencera à compter de cette édition, une étude spéciale sera disponible, et de nouveaux objets d'avatar seront en vente.

Terres sauvages 2026, ajouts et récompenses

Personnalisez votre profil de Dresseurs avec des fonds

À compter de l'édition 2026 des Terres Sauvages Pokémon GO, vous et vos contacts pourrez voir le Fond de lieu ou le Fond spécial de votre Copain Pokémon sur votre profil de Dresseur. Les fonds seront progressivement disponibles, et les deux premiers sont les suivants :

Les Fonds de lieu des Terres Sauvages GO 2026 de Sendai et Mexico pourront être utilisés à compter du 6 novembre 2026 à 10 heures.

Le Fond spécial des Terres Sauvages GO 2026 ainsi que tous les Fonds de lieu déjà sortis pourront être utilisés à compter du 9 novembre 2026 à 10 heures.

Combats Dynamax en privé

À partir du lancement de l'événement, vous pourrez choisir la façon dont vous rejoignez un Combat Dynamax. Lorsque vous serez dans la salle d'attente, vous pourrez soit choisir l'option « Combat », pour intégrer automatiquement un groupe de joueurs et joueuses, soit l'option « Groupe privé », pour vous engager dans un groupe déjà créé. Dans le second cas, vous devrez fournir un code.

Acier acéré ou Défense draconique ? Une étude spéciale vous attend

Si vous détenez un ticket lors de l'évènement mondial des Terres Sauvages Pokémon GO, vous pourrez participer à un scénario d'étude spéciale doté de deux parcours : l'un est consacré au type Acier et l'autre au type Dragon. Les récompenses et bonus changeront selon votre choix.

Type Acier → médaille Acier acéré

1 Bonbon L supplémentaire en attrapant des Pokémon imposants de type Acier (Dresseurs et Dresseuses de niveau 31 ou plus)

1 000 Poussières Étoiles en attrapant des Pokémon imposants de type Acier

Type Dragon → médaille Défense draconique

1 Bonbon L supplémentaire en attrapant des Pokémon imposants de type Dragon (Dresseurs et Dresseuses de niveau 31 ou plus)

1 000 Poussières Étoiles en attrapant des Pokémon imposants de type Dragon

Nouveaux objets d'avatar à gagner

Le T-shirt Terres Sauvages GO 2026 (violet) sera accessible pour tout le monde en tant que récompense gratuite du Passe GO : Âme sauvage. En achetant le Passe GO deluxe : Âme sauvage, vous pourrez également obtenir le Pantalon Duralugon.

Qui plus est, les objets d'avatar suivants seront disponibles à l'achat dans la Boutique du jeu pendant l'évènement, et même après.

Casque Duralugon

Sac Duralugon Gigamax

Veste type Combat







Enfin, les Dresseurs et Dresseuses possédant un ticket qui accompliront leur étude spéciale recevront une toute nouvelle pose d'avatar.

Nouveautés concernant les transferts vers Pokémon HOME

Les Dresseurs et Dresseuses peuvent désormais transférer des Pokémon attrapés dans des Safari GO Balls vers Pokémon HOME ! Ces Balls y apparaîtront alors sous la forme d'Étrange Balls.

Effets Aventure

À partir de l'événement Terres Sauvages : Prologue, vous pourrez activer certains Effets d'Aventure directement depuis le salon d'attente d'un Raid ou d'un Combat Max. V

De plus, les Dresseurs et Dresseuses possédant un billet pour les événements GO Wild Area à Sendai et Mexico bénéficieront d'un accès anticipé à cette nouvelle fonctionnalité.

Rendez-vous les 14 et 15 novembre 2026 pour participer à l'événement global des Terres sauvages 2026 de Pokémon GO.