Pokémon GO : Chochodile à l'honneur à l'occasion de la Journée Communauté de mars, les détails

Retrouvez les détails concernant l'événement de la Journée Communauté Chochodile à venir sur Pokémon GO en mars 2025.
Une nouvelle Journée Communauté sera organisée en mars 2025 sur Pokémon GO
. Celle-ci se déroulera le samedi 8 mars de 14 heures à 17 heures
, soit quelques jours après le lancement de la saison 18. Chochodile, le Pokémon Croco Feu, sera mis sous les feux des projecteurs à cette occasion, et pour en savoir plus sur ce qui vous attend, nous vous invitons à découvrir les détails de la Journée Communauté Chochodile
ci-dessous.
Journée Communauté Chochodile de mars 2025
Pokémon à l'affiche
Chochodile
apparaîtra plus souvent à l'état sauvage qu'à l'ordinaire, et les plus chanceux parmi vous pourront même le capturer sous forme chromatique.
Attaques vedettes
En faisant évoluer Chochodile en Crocogril pendant l'événement ou jusqu'à la fin de la semaine qui suit, vous obtiendrez un Flâmigator qui connaît l'Attaque Chargée Rafale Feu.
- Combats de Dresseurs : 110 de puissance
- Arènes et Raids : 120 de puissance
Mise à jour des attaques disponibles
À compter de l'événement, et même après, Flâmigator pourra apprendre l'Attaque Chargée Chant Flamboyant.
- Combats de Dresseurs : 70 de puissance et augmentation de l'Attaque du lanceur d'un niveau
- Arènes et Raids : 100 de puissance
Étude spéciale de la Journée Communauté
Pour 2 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude spéciale exclusive de la Journée Communauté consacrée à Chochodile
. Les récompenses à la clé comprennent notamment un Passe de combat premium, un Super Bonbon XL, trois rencontres avec des Chochodile dotés d'un fond spécial sur le thème de la Saison.
Étude ponctuelle Journée Communauté : Fond spécial
Une nouvelle Étude ponctuelle sera disponible pendant une semaine après l'événement. Elle vous offrira une rencontre avec un Chochodile doté d'un fond spécial sur le thème de la Saison. De plus, en accomplissant les tâches de cette Étude ponctuelle, vous aurez davantage de chances de rencontrer un Chochodile chromatique
.
Bonus d'événement
- Vous recevrez trois fois plus de Poussières Étoile en attrapant des Pokémon.
- Vous recevrez deux fois plus de Bonbons en attrapant des Pokémon.
- Les Dresseurs de niveau 31 et plus auront deux fois plus de chances de recevoir des Bonbons XL en attrapant des Pokémon.
- Les Modules Leurre activés pendant l'événement dureront trois heures.
- Les Encens (sauf l'Encens d'aventure quotidienne) activés pendant l'événement dureront trois heures.
- Une surprise vous attendra si vous prenez des photos au cours de la Journée Communauté !
- Vous pourrez procéder à un Échange spécial supplémentaire, pour un maximum de deux ce jour-là.
- Les échanges coûteront 50 % de Poussières Étoile en moins.
Étude de terrain
Une Étude de terrain sur le thème de la Journée Communauté de mars sera disponible. En guise de récompense, vous recevrez des Poussières d'Étoile, des Super Balls et des rencontres supplémentaires avec Chochodile.
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