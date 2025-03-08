Pokémon GO : Méga-Absol sera sous les feux des projecteurs au cours d'une Journée de Raids, les détails

Retrouvez les détails de la Journée de Raids Méga-Absol à venir sur Pokémon GO en mars 2025.
Pokémon GO
s'apprête à organiser une nouvelle Journée de Raids le dimanche 23 mars 2025 de 14 heures à 17 heures
. Celle-ci sera consacrée à Méga-Absol, qui apprendra une nouvelle Attaque Chargée pour l'occasion. D'ailleurs, vous bénéficierez également de divers bonus, et pourrez acquérir un Ticket événement et participer à une étude ponctuelle. Pour en savoir plus sur ce qui vous attend, découvrez les détails de la Journée de Raids Méga-Absol
ci-dessous.
Journée de Raids Méga-Absol de Pokémon GO, les détails
Mise à jour des attaques disponibles
À compter de l'événement, et même après, Absol
pourra apprendre l'Attaque Chargée Centrifugifle
.
- Combats de Dresseurs : 55 de puissance
- Arènes et Raids : 65 de puissance
Bonus d'événement
- La limite de Passes de Raid à distance passera à 20 du dimanche 23 mars à 1 h CET (samedi 22 mars à 17 h PDT) au lundi 24 mars 2025 à 4 h CET (dimanche 23 mars à 20 h PDT).
- Recevez jusqu'à 5 Passes de Raid supplémentaires gratuits, pour un total de 6, en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes.
- Vous aurez plus de chances de rencontrer un Absol chromatique dans les Méga-Raids.
Ticket d'événement
Pour 5 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez vous offrir un billet accordant les bonus listés ci-dessous, qui seront actifs pendant toute la durée de la Journée de Raids Méga-Absol
:
- 8 Passes de Raid supplémentaires en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes (pour un total de 14 Passes de Raid quotidiens)
- Plus de chances de gagner des Super Bonbons XL en participant à des Combats de Raid
- 50 % de PX en plus en participant à des Combats de Raid
- 2 fois plus de Poussières Étoile en participant à des Combats de Raid
Étude ponctuelle
Une Étude ponctuelle gratuite sera disponible, et sa complétion vous récompensera notamment de :
- 10 000 Poussières Étoile
- 1 000 Poussières Étoile supplémentaires en récompense des Combats de Raid (pour un total de 2 000 Poussières Étoile, ou 3 000 si vous détenez le ticket de l'événement.
Magasin en ligne Pokémon GO : Boîte Hyper ticket Journée de Raids Méga-Absol
Une Boîte Hyper ticket Journée de Raids Méga-Absol sera disponible au prix de 4,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale). Celle-ci comprend un ticket d'événement ainsi qu'un Passe de combat premium supplémentaire gratuit.
commentaire (0)