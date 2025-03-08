Pokémon GO : Méga-Absol sera sous les feux des projecteurs au cours d'une Journée de Raids, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 08 mars 2025 à 12h28
Retrouvez les détails de la Journée de Raids Méga-Absol à venir sur Pokémon GO en mars 2025.
Pokémon GO : Méga-Absol sera sous les feux des projecteurs au cours d'une Journée de Raids, les détails
Pokémon GO s'apprête à organiser une nouvelle Journée de Raids le dimanche 23 mars 2025 de 14 heures à 17 heures. Celle-ci sera consacrée à Méga-Absol, qui apprendra une nouvelle Attaque Chargée pour l'occasion. D'ailleurs, vous bénéficierez également de divers bonus, et pourrez acquérir un Ticket événement et participer à une étude ponctuelle. Pour en savoir plus sur ce qui vous attend, découvrez les détails de la Journée de Raids Méga-Absol ci-dessous.

Journée de Raids Méga-Absol de Pokémon GO, les détails

Mise à jour des attaques disponibles

À compter de l'événement, et même après, Absol pourra apprendre l'Attaque Chargée Centrifugifle.
  • Combats de Dresseurs : 55 de puissance
  • Arènes et Raids : 65 de puissance

Bonus d'événement

  • La limite de Passes de Raid à distance passera à 20 du dimanche 23 mars à 1 h CET (samedi 22 mars à 17 h PDT) au lundi 24 mars 2025 à 4 h CET (dimanche 23 mars à 20 h PDT).
  • Recevez jusqu'à 5 Passes de Raid supplémentaires gratuits, pour un total de 6, en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes. 
  • Vous aurez plus de chances de rencontrer un Absol chromatique dans les Méga-Raids.

Ticket d'événement

Pour 5 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez vous offrir un billet accordant les bonus listés ci-dessous, qui seront actifs pendant toute la durée de la Journée de Raids Méga-Absol :
  • 8 Passes de Raid supplémentaires en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes (pour un total de 14 Passes de Raid quotidiens)
  • Plus de chances de gagner des Super Bonbons XL en participant à des Combats de Raid
  • 50 % de PX en plus en participant à des Combats de Raid
  • 2 fois plus de Poussières Étoile en participant à des Combats de Raid

Étude ponctuelle

Une Étude ponctuelle gratuite sera disponible, et sa complétion vous récompensera notamment de :
  • 10 000 Poussières Étoile
  • 1 000 Poussières Étoile supplémentaires en récompense des Combats de Raid (pour un total de 2 000 Poussières Étoile, ou 3 000 si vous détenez le ticket de l'événement.

Magasin en ligne Pokémon GO : Boîte Hyper ticket Journée de Raids Méga-Absol

Une Boîte Hyper ticket Journée de Raids Méga-Absol sera disponible au prix de 4,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale). Celle-ci comprend un ticket d'événement ainsi qu'un Passe de combat premium supplémentaire gratuit.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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