Pokémon GO met à jour le Gadget d'exploration, l'outil devient encore plus puissant

En novembre 2026, plusieurs mises à jour ont été annoncées concernant le gameplay de Pokémon GO, et la principale concerne le Gadget d'exploration, désormais actif en permanence.

En août 2026, Pokémon GO lançait le Gadget d'exploration, une fonctionnalité utile pour continuer la collecte de Pokémon sans regarder son téléphone, et une mise à jour a été annoncée le 2 novembre 2026. Désormais, il pourra également être utilisé pendant que vous jouerez, et cette bonne nouvelle n'arrive pas seule : d'autres améliorations du gameplay ont été dévoilées.

Le Gadget d'exploration devient une fonctionnalité active sur Pokémon GO

En novembre 2026, Niantic déploie une mise à jour majeure pour le Gadget d'Exploration. Si vous aviez l'habitude de l'utiliser uniquement lorsque l'application tourné en arrière-plan, préparez-vous à changer vos habitudes : l'outil fonctionne désormais en plein jeu, tout en continuant de fonctionner en arrière-plan.

Accessible dès le niveau 20 (depuis la vue Carte ou les Objets clés du Sac), le Gadget prend le relais pendant que vous naviguez sur l'application. Une Poké Ball rose apparaîtra au-dessus des Pokémon ou des PhotoDisques ciblés. Si vous préférez capturer un Pokémon vous-même ou faire tourner un PokéStop manuellement, pas de panique : il vous suffit de cliquer dessus rapidement avant que l'outil ne s'en charge.

Il sera en outre possible d'afficher un résumé des Pokémon attrapés avec le Gadget d'exploration, ainsi que le nombre de PhotoDisques qu'il aura fait tourner.

D'autres mises à jour du gameplay sont au programme

En plus de cela, Pokémon GO implante des mises à jour supplémentaires visant à améliorer votre expérience, et certaines étaient attendues depuis un certain temps, à l'instar du résumé de capture.

Mise à jour du résumé de capture : en attrapant des Pokémon, les Dresseurs et Dresseuses verront une version améliorée du résumé de capture. Les nouveaux visuels montrent plus clairement les récompenses et les bonus de capture.

: en attrapant des Pokémon, les Dresseurs et Dresseuses verront une version améliorée du résumé de capture. Les nouveaux visuels montrent plus clairement les récompenses et les bonus de capture. Bouton d'évaluation dédié : vous aurez plus rapidement accès aux informations d'évaluation de vos Pokémon. Un bouton dédié s'affichera au-dessus du bouton des options supplémentaires, sur la page de résumé d'un Pokémon.

: vous aurez plus rapidement accès aux informations d'évaluation de vos Pokémon. Un bouton dédié s'affichera au-dessus du bouton des options supplémentaires, sur la page de résumé d'un Pokémon. Rencontres aux Sources d'Énergie : dans le but d'harmoniser les rencontres avec des Pokémon sauvages pour l'ensemble des Dresseurs et Dresseuses, vous ne rencontrerez plus de Pokémon sauvage spécial à proximité d'une Source d'Énergie lorsque vous vous y rendez ou que vous y placez l'un de vos Pokémon après avoir gagné un Combat Dynamax.

: dans le but d'harmoniser les rencontres avec des Pokémon sauvages pour l'ensemble des Dresseurs et Dresseuses, vous ne rencontrerez plus de Pokémon sauvage spécial à proximité d'une Source d'Énergie lorsque vous vous y rendez ou que vous y placez l'un de vos Pokémon après avoir gagné un Combat Dynamax. Anneaux d'indication des rencontres : nous avons mis à jour l'anneau qui apparaît autour d'un Pokémon sauvage attiré par un Module Leurre ou rencontré en explorant une Route.

Saturation des couleurs des PokéStops : nous avons mis à jour la saturation des couleurs pour les PhotoDisques tournés aux PokéStops afin de les différencier plus clairement de ceux qui n'ont pas encore été tournés.

: nous avons mis à jour la saturation des couleurs pour les PhotoDisques tournés aux PokéStops afin de les différencier plus clairement de ceux qui n'ont pas encore été tournés. Effets visuels : nous avons mis à jour les effets qui apparaissent autour des Pokémon attirés par la Boîte Mystère ou le Sac de pièces.

Pokémon GO ne cesse de s'améliorer et cette mise à jour le prouve une fois de plus. En rendant le Gadget d'Exploration actif en plein jeu et en peaufinant l'interface au quotidien, Niantic offre une expérience de chasse toujours plus fluide et agréable pour tous les Dresseurs.