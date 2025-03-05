Pokémon GO : L'événement Profondeurs ténébreuses introduira Goupilou et Roublenard, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 05 mars 2025 à 12h00
Retrouvez ce qui est prévu pendant l'événement Profondeurs ténébreuses sur Pokémon GO en mars 2025 dans cet article.
Pokémon GO : L'événement Profondeurs ténébreuses introduira Goupilou et Roublenard, les détails
La saison Puissance et Maîtrise de Pokémon GO vient à peine de commencer que plusieurs événements ont déjà été annoncés, et de nouvelles festivités viendront charger le calendrier du mercredi 19 mars à 10 heures au lundi 24 mars à 20 heures. Pour la première fois sur le jeu, vous pourrez rencontrer Goupilou ainsi que son évolution Roublenard, et vos chances de croiser un Flingouste chromatique seront plus importantes qu'à l'ordinaire. Diverses activités sont au programme, telles que deux études ponctuelles, des éclosions et des rencontres sauvages. Afin d'en savoir plus sur ce qui vous attend, retrouvez le programme de l'événement Profondeurs ténébreuses ci-dessous.

Événement Profondeurs ténébreuses de Pokémon GO, les détails 

Bonus d'événement

  • Distance d'éclosion divisée par deux pour les Œufs placés dans un incubateur pendant l'événement.
  • Plus de chances de rencontrer et de faire éclore un Flingouste chromatique.

Nouveaux Pokémon

Goupilou, le Pokémon Renard, et son évolution, Roublenard, apparaîtront pour la première fois sur Pokémon GO. Il sera possible de faire évoluer Goupilou en Roublenard contre 50 Bonbons.

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Rencontres sauvages

Les Pokémon listés dans cette section se montreront plus souvent à l'état sauvage qu'à l'ordinaire. Par ailleurs, vos chances de rencontrer un Flingouste chromatique seront augmentées. 
  • Cornèbre
  • Farfuret
  • Écrapince
  • Coquiperl
  • Chacripan
  • Viskuse Femelle
  • Flingouste
  • Goupilou (pour les plus chanceux)

Œufs

Les Pokémon suivants écloront des Œufs de 7 km, et les chances de faire éclore un Flingouste chromatique seront augmentées pour l'occasion. 
  • Corayon de Galar
  • Scalpion
  • Flingouste
  • Goupilou

Récompenses des tâches d'Étude de terrain

Des tâches d'Étude de terrain sur le thème de l'événement seront disponibles, et les accomplir vous accordera surtout des rencontres avec Pokémon à l'affiche de l'événement Profondeurs ténébreuses. 

Étude ponctuelle

Une Étude ponctuelle gratuite sera disponible, offrant les butins suivants :
  • 10 Bonbons Wushours
  • Un Élément mystérieux
  • Des rencontres avec des Pokémon de l'événement
  •  Poussières Étoile de capture doublées après avoir accompli l'Étude ponctuelle

Étude ponctuelle payante

Pour 2 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude ponctuelle exclusive de Profondeurs ténébreuses pour débloquer les récompenses suivantes :
  • Deux Super-Incubateurs
  • Un Morceau d'Étoile
  • Des rencontres avec Flingouste et Goupilou

Défis de collection

Des Défis de collection sur le thème de l'événement seront disponibles et seront axés sur la capture et les évolutions de Pokémon. En guise de récompense, vous recevrez des PX, des Poussières d'Étoile et des rencontres avec les Pokémon de l'événement.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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