Pokémon GO : Arkéapti à l'honneur au cours d'un événement de Maîtrise de capture en mars, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 11 mars 2025 à 13h12
Retrouvez les détails concernant l'événement de Maîtrise de capture Arkéapti à venir sur Pokémon GO en mars 2025.
Pokémon GO : Arkéapti à l'honneur au cours d'un événement de Maîtrise de capture en mars, les détails
Le dimanche 16 mars 2025 10 heures à 20 heures, tous les joueurs de Pokémon GO auront l'opportunité de participer à un événement de Maîtrise de capture mettant Arkéapti à l'honneur. Amonita et Kabuto seront aussi de la partie, et pour en savoir plus sur ce qui vous attend, nous vous invitons à découvrir le programme de la journée de Maîtrise de capture Arkéapti ci-dessous.

Maîtrise de capture Arkéapti, les détails

Rencontres sauvages

Les Pokémon suivants apparaîtront plus souvent à l'état sauvage qu'à l'ordinaire, peut-être même sous leur forme chromatique :
  • Amonita
  • Kabuto
maitrise-capture-Arkeapti-pokemon-go

Bonus d'événement

  • Plus de chances de rencontrer Amonita, Kabuto et Arkéapti chromatiques.
  • PX doublés lorsqu'un Pokémon est attrapé avec un Joli Lancer ou mieux.
  • PX doublés lorsqu'un Pokémon est attrapé avec un Lancer à effet.

Rencontres de tâches d'Étude de terrain

Des tâches axées sur les lancers de Poké Balls seront disponibles pendant l'événement, et leur complétion vous accordera l'occasion de rencontrer Arkéapti, peut-être même en version chromatique.

Étude ponctuelle

Des Études ponctuelles dont le but sera d'attraper des Pokémon de type Roche seront disponibles tout au long de l'événement de Maîtrise de capture. Si vous parvenez à accomplir 10 séries de tâches d'Étude, vous rencontrerez jusqu'à 40 Arkéapti. Qui plus est, les chances de le croiser sous sa forme chromatique seront augmentées.

Étude ponctuelle payante

Pour 2 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude ponctuelle exclusive à l'événement. Celle-ci vous récompensera de 40 rencontres supplémentaires avec Arkéapti. Toutes les tâches devront être terminées et les récompenses réclamées avant le dimanche 16 mars 2025 à 20 heures. Comme d'habitude, vous pourrez offrir un billet avec les joueurs avec qui vous avez au moins atteint le niveau d'amitié Grands Amis.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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