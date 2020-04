VALORANT : Tier list des meilleurs Agents

Retrouvez la tier list des meilleurs Agents de la bêta fermée de VALORANT, vous permettant de mettre toutes les chances de votre côté pour foncer vers la victoire.

Tier list des Agents VALORANT

S+ Raze S Breach Brimstone Phoenix Sage A Cypher Omen Sova Viper B Jett

Depuis le 7 avril 2020,, le fameux FPS tactique de Riot Games, est disponible pour celles et ceux ayant eu la chance de récupérer un accès à la bêta fermée par l'intermédiaire des streamers, partenaires du studio, sur Twitch. Bien que VALORANT ressemble en de nombreux points à l'un des FPS compétitifs les plus anciens et populaires du monde, Counter-Strike: Global Offensive, Riot Games a su créer une véritable hype autour de son tout nouveau titre, nombreux sont ceux ayant patienté de longues heures sur Twitch dans l'unique but de récupérer le Saint Graal, un accès à la bêta fermée.Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas,est un FPS imaginé pour l'esport où deux équipes de cinq joueurs, composées d', s'affrontent sur des cartes fermées, où une équipe doit activer et faire exploser un Spike, alors que l'autre doit l'en empêcher. Les Agents, composant ces équipes, sont dotés de capacités uniques, et auront, bien sûr, un rôle crucial dans le bon déroulement d'une partie. Leur choix ne devra donc pas se faire sans réelle réflexion. Cependant, au vu de la méta actuelle, certains de ces Agents s'avèrent êtreet par conséquent plus puissants et utiles que d'autres. Laprésente, ci-dessous, devrait vous aider à choisir les personnages idoines qui vous mèneront, sans aucun doute, vers la victoire.N'oubliez pas que cette liste est basée sur la méta actuelle de, et notamment la bêta fermée. Il se peut, qu'à l'avenir, en fonction des modifications apportées par Riot Games, ladessoit totalement chamboulée, n'hésitez pas à revenir régulièrement sur cet article pour prendre connaissance des changements opérés et à vous manifester, par l'intermédiaire des commentaires, si vous n'êtes pas d'accord avec laprésentée.