VALORANT : Tejo, compétences et présentation de l'Agent

Découvrez toutes les informations, compétences, conseils et astuces de Tejo, l'Agent colombien qui se fera un nom.

Qui est Tejo ?

Originaire de Colombie, Tejo est un conseiller vétéran dans le domaine du renseignement. Son système de guidage balistique force les ennemis à perdre du terrain, voire la vie. Ses frappes chirurgicales lui permettent de garder les ennemis sous son emprise.

Compétences de Tejo

Drone furtif 100 ¤ pour 1 utilisation ÉQUIPEZ-vous d'un drone furtif. TIREZ pour lancer le drone vers l'avant et en prendre le contrôle. TIREZ à nouveau pour déclencher une impulsion qui neutralise et révèle les ennemis touchés.

Livraison spéciale 200 ¤ pour 2 utilisations ÉQUIPEZ-vous d'une grenade adhésive. TIREZ pour la lancer. La grenade se colle à la première surface touchée et explose, désorientant les cibles touchées. Le TIR SECONDAIRE permet de lancer la grenade en la faisant rebondir une fois.

Salve autoguidée Gratuit pour 1 utilisation ÉQUIPEZ-vous d'un système de ciblage en réalité augmentée. TIREZ pour cibler jusqu'à deux positions sur la carte. Utilisez le TIR SECONDAIRE pour lancer des missiles autonomes qui iront jusqu'aux positions ciblées et exploseront à l'arrivée.

Apocalypse Compétence ultime ÉQUIPEZ-vous d'une carte tactique. TIREZ pour sélectionner le point d'origine de la frappe. TIREZ à nouveau pour définir le point d'arrivée et lancer l'attaque, ce qui provoque une série d'explosions sur la ligne ainsi tracée. TIR SECONDAIRE pendant le ciblage de la carte annule le point d'origine.

Chaque Agent dansest doté de quatre capacités uniques, permettant, en fonction du rôle prédéfini, de protéger et soigner ses coéquipiers ou bien d'infliger de lourds dégâts à ses adversaires. Les deux premières compétences peuvent être échangées contre des crédits, la troisième est gratuite une fois par round alors que la quatrième, l'ultime, sera chargée en fonction de vos performances durant les différents rounds composant une partie. Au vu de ses différentes compétences,est un Initiateur. Les Initiateur sont des combattants indépendants, leur équipe attendant d'eux qu'ils mettent à profit leurs capacités pour entrer dans des zones contestées et à repousser les défenseurs.