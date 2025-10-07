VALORANT : Veto, compétences et présentation de l'Agent

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 07 octobre 2025 à 16h08
Découvrez toutes les informations, compétences, conseils et astuces de Veto, l'Agent capable d'arrêter n'importe quel ennemi dans VALORANT.
VALORANT : Veto, compétences et présentation de l'Agent

Qui est Veto ?

Alimenté par une mutation génétique imparable, Veto, l'homme de main sénégalais, défie les règles du combat en neutralisant les pouvoirs et la technologie de ses adversaires. La seule chose que vous trouverez avec Veto sur le champ de bataille, c'est des armes.

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Compétences de Veto

Chaque Agent dans VALORANT est doté de quatre capacités uniques, permettant, en fonction du rôle prédéfini, de protéger et soigner ses coéquipiers ou bien d'infliger de lourds dégâts à ses adversaires. Les deux premières compétences peuvent être échangées contre des crédits, la troisième est gratuite une fois par round alors que la quatrième, l'ultime, sera chargée en fonction de vos performances durant les différents rounds composant une partie. Au vu de ses différentes compétences, Veto est un Sentinelle. Les Sentinelle sont des combattants indépendants, leur équipe attendant d'eux qu'ils mettent à profit leurs capacités pour entrer dans des zones contestées et à repousser les défenseurs.

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Étranglement

100 ¤ pour 1 utilisation
ÉQUIPEZ-vous d'un fragment visqueux de votre mutation. TIREZ pour le lancer. Le fragment se déploie lors de l'impact, créant un piège qui immobilise les ennemis. Les ennemis retenus sont assourdis et leurs PV se désagrègent. Les ennemis peuvent détruire le piège avant qu'il ne s'active.
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Vortex

200 ¤ pour 2 utilisations
ÉÉQUIPEZ-vous d'un vortex. TIREZ pour le poser sur le sol. Lorsque vous êtes à portée et que vous regardez le vortex, RÉACTIVEZ pour vous téléporter jusqu'au vortex. Pendant la PHASE D'ACHATS, le vortex peut être récupéré pour être REDÉPLOYÉ.
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Intercepteur

Gratuit pour 1 utilisation
ÉQUIPEZ-vous de l'intercepteur. TIREZ pour placer l'intercepteur à l'emplacement prévu. Une fois placé, RÉUTILISEZ cette compétence pour activer. Une fois activé, il détruira les utilitaires qui peuvent REBONDIR sur un joueur et/ou être détruits par des tirs. Les ennemis peuvent détruire l'intercepteur.
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Evolution

Compétence ultime
Vous commencez INSTANTANÉMENT à muter complètement, vous gagnez un stimulant de combat, de la régénération et vous êtes IMMUNISÉ contre toutes les formes de malus.

Miniature vidéo
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

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