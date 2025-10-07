VALORANT : Veto, compétences et présentation de l'Agent

Découvrez toutes les informations, compétences, conseils et astuces de Veto, l'Agent capable d'arrêter n'importe quel ennemi dans VALORANT.

Qui est Veto ?

Alimenté par une mutation génétique imparable, Veto, l'homme de main sénégalais, défie les règles du combat en neutralisant les pouvoirs et la technologie de ses adversaires. La seule chose que vous trouverez avec Veto sur le champ de bataille, c'est des armes.

Compétences de Veto

Étranglement 100 ¤ pour 1 utilisation ÉQUIPEZ-vous d'un fragment visqueux de votre mutation. TIREZ pour le lancer. Le fragment se déploie lors de l'impact, créant un piège qui immobilise les ennemis. Les ennemis retenus sont assourdis et leurs PV se désagrègent. Les ennemis peuvent détruire le piège avant qu'il ne s'active.

Vortex 200 ¤ pour 2 utilisations ÉÉQUIPEZ-vous d'un vortex. TIREZ pour le poser sur le sol. Lorsque vous êtes à portée et que vous regardez le vortex, RÉACTIVEZ pour vous téléporter jusqu'au vortex. Pendant la PHASE D'ACHATS, le vortex peut être récupéré pour être REDÉPLOYÉ.

Intercepteur Gratuit pour 1 utilisation ÉQUIPEZ-vous de l'intercepteur. TIREZ pour placer l'intercepteur à l'emplacement prévu. Une fois placé, RÉUTILISEZ cette compétence pour activer. Une fois activé, il détruira les utilitaires qui peuvent REBONDIR sur un joueur et/ou être détruits par des tirs. Les ennemis peuvent détruire l'intercepteur.

Evolution Compétence ultime Vous commencez INSTANTANÉMENT à muter complètement, vous gagnez un stimulant de combat, de la régénération et vous êtes IMMUNISÉ contre toutes les formes de malus.

Chaque Agent dansest doté de quatre capacités uniques, permettant, en fonction du rôle prédéfini, de protéger et soigner ses coéquipiers ou bien d'infliger de lourds dégâts à ses adversaires. Les deux premières compétences peuvent être échangées contre des crédits, la troisième est gratuite une fois par round alors que la quatrième, l'ultime, sera chargée en fonction de vos performances durant les différents rounds composant une partie. Au vu de ses différentes compétences,est un Sentinelle. Les Sentinelle sont des combattants indépendants, leur équipe attendant d'eux qu'ils mettent à profit leurs capacités pour entrer dans des zones contestées et à repousser les défenseurs.