VALORANT : « Équilibrer Neon est un défi », avoue Riot Games

Après des mois de domination sans partage, l'Agente Neon a finalement subi les foudres des développeurs de VALORANT. Si sa vitesse fulgurante est désormais sous contrôle, Riot Games avoue que trouver le point d'équilibre parfait pour les duellistes reste un véritable défi technique et ludique.

L'équilibre a toujours été le sujet central lorsqu'il s'agit de jeux multijoueur en ligne. Il n'existe jamais de solution miracle, une petite modification de quelques pourcentages suffit souvent à diviser la communauté. VALORANT a vu de nombreux personnages surpuissants aller et venir au fil des années, de la version originale de Jett à Chamber lors de sa sortie. Cependant, l'un des agents les plus frustrants à affronter a toujours été Neon. Donnez-lui un fusil à pompe et elle devient capable d'anéantir quiconque se trouve sur son chemin, posant le Spike avant même que vous ne réalisiez sa présence sur le site. Si elle a toujours représenté une menace, sa puissance récente avait atteint un stade critique.

Une vitesse brute devenue problématique

Le problème majeur de Neon résidait dans sa vitesse brute. Grâce à sa compétence Vitesse supérieure, elle pouvait traverser la carte à toute allure, ses glissades lui permettant d'esquiver les tirs tandis que ses murs bloquaient la vision ennemie. À cela s'ajoutait le bunny hop. En utilisant sa capacité de sprint, Neon pouvait rebondir sur toute la carte en éliminant ses adversaires avec une facilité déconcertante. Pour les joueurs qui ne l'utilisaient pas, l'expérience était devenue particulièrement éprouvante.

Après une brève période d'observation, la duelliste a heureusement été touchée par une vague de correctifs. La vitesse de saut sous Vitesse supérieure correspond désormais à celle de tous les autres agents, et sa jauge d'énergie ne se recharge que lorsqu'elle obtient des éliminations avec son ultime. En conséquence, elle a légèrement chuté dans la hiérarchie de VALORANT, laissant place à des agents comme Clove, mais ces changements ont globalement été bénéfiques pour le jeu.

Le défi constant de l'équilibrage des duellistes

Lors du VALORANT Masters de Londres, où Neon affichait un taux de sélection de 32 % contre 45 % à Santiago, Dan Hardison, concepteur principal des agents, et Tiffy Tsay, responsable produit, sont revenus sur cette saga dans les colonnes de PCGamesN. Ils ont notamment expliqué pourquoi ce personnage est si complexe à ajuster.

Équilibrer Neon est définitivement un défi. Je pense que les duellistes font partie de nos personnages les plus difficiles à équilibrer car notre attente interne est qu'ils aillent de l'avant, prennent de l'espace et prennent des risques pour leur équipe.

Dan Hardison précise qu'au fil des mises à jour, inciter les joueurs à délaisser Jett et Raze, des duellistes très mobiles capables de survoler les défenses, s'est révélé très compliqué. Le patch 8.11 marquait une première tentative expérimentale pour permettre aux personnages cloués au sol de prendre de l'espace de manière tout aussi efficace. Cette mise à jour s'accompagnait des améliorations très discutées de Neon et Iso, entraînant des défis d'ajustement évidents.











Privilégier la santé globale du jeu

Les récentes modifications apportées à Neon visaient avant tout la santé du jeu. Il ne s'agissait pas simplement de faire baisser ses statistiques de puissance, mais d'améliorer l'expérience de ceux qui doivent l'affronter.

L'hypothèse était qu'elle pouvait prendre trop d'espace sans dépenser de compétences ou sans avoir à utiliser des outils similaires par rapport aux autres personnages, en raison de ses sauts pendant le sprint.

Tiffy Tsay partage ce constat, soulignant qu'il s'agit de trouver la bonne façon de jouer un duelliste tout en offrant aux adversaires des attentes raisonnables. Le nouveau système d'énergie de Neon semble être le meilleur compromis actuel. L'équipe de développement insiste sur le fait qu'elle ne souhaite pas entraver les mouvements expressifs de l'agente, tout en reconnaissant que ses sauts à répétition nécessitaient une sanction.

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Si le règne de terreur de Neon est en partie terminé, elle reste un agent qui donnera toujours l'impression d'être soit complètement brisé, soit totalement inutile. C'est une danse d'équilibrage délicate pour Riot Games, mais les joueurs peuvent enfin souffler sans se faire pulvériser dès la première minute de la manche.