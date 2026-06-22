VALORANT dévoile Summit et le mode Retake pour un acte IV explosif

Riot Games frappe fort pour l'acte IV de VALORANT avec Summit, une carte inédite nichée dans les montagnes chinoises. Entre murs destructibles, mode de jeu inédit et clémence sur les parties classées, cette mise à jour promet de redéfinir l'expérience tactique des joueurs.

L'univers de VALORANT s'apprête à accueillir un bouleversement majeur avec le lancement de son acte IV. Prévue pour le 24 juin, cette mise à jour massive introduit Summit, une toute nouvelle zone de combat qui puise dans le passé de l'un des personnages les plus emblématiques du jeu. Fini les environnements urbains classiques, les joueurs vont devoir s'adapter à une académie d'entraînement pour Radiants située en plein cœur des montagnes chinoises.

Summit, une carte dynamique et stratégique

Ce lieu mystique n'est autre que l'ancien monastère où Sage a fait ses armes avant de rejoindre le protocole VALORANT. Mais au-delà de son esthétique zen, Summit apporte des mécaniques de jeu novatrices. La carte s'articule autour de deux sites de pose pour le spike et d'une disposition classique en trois voies.









Cependant, la véritable révolution réside dans ses trois murs amovibles et destructibles, répartis sur les sites A, B et au centre de la carte. Une fois abaissés, ces obstacles bloquent des lignes de vue cruciales et coupent les chemins de rotation pour le reste de la manche. Les équipes devront donc faire preuve d'une grande capacité d'adaptation pour dominer le champ de bataille.

Un lancement pensé pour la compétition

Conscient que l'apprentissage d'une nouvelle topographie peut s'avérer frustrant en partie classée, Riot Games a pris une décision inédite. Dès sa sortie, Summit sera intégrée à la file compétitive, mais avec un filet de sécurité particulièrement clément. Pendant les deux premières semaines, une défaite sur cette carte ne fera perdre que la moitié des points de score de combat habituels. Les victoires, en revanche, rapporteront l'intégralité des points.

Cette initiative vise à encourager les joueurs à s'entraîner dans un environnement compétitif sans craindre de ruiner leur rang.

Pour les plus pressés, une file exclusive dédiée à Summit sera également proposée au format Vélocité pendant sept jours complets.

Le mode Retake et les nouveautés cosmétiques

L'acte IV ne se contente pas d'une nouvelle carte. Il marque aussi l'arrivée de Retake, un mode de jeu en trois contre trois extrêmement nerveux. Les affrontements débutent directement lors de la phase la plus tendue d'une manche, à savoir juste après la pose du spike. Une équipe défend le site tandis que l'autre doit le reprendre et désamorcer l'engin explosif. Les rôles s'inversent à chaque manche et l'équipement, distribué de manière aléatoire, gagne en puissance au fil de la partie pour offrir des défis tactiques constants.

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Enfin, les amateurs de personnalisation pourront découvrir la collection Âme obscure, un mélange audacieux de science-fiction et de mysticisme. Cette ligne de skins habillera la Phantom, le Sheriff, le Spectre, l'Ares et introduira une nouvelle arme de mêlée baptisée les Pics. Le passe de combat viendra compléter cette offre avec des éléments exclusifs comme le Ghost Faucheur céleste, la carte Escouade de soin et le graffiti Blep. Le rendez-vous est pris pour le 24 juin, sur PC, PS5 et Xbox Series.