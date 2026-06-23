VALORANT : MàJ 13.00, patch notes de la mise à jour du 24 juin

Riot vient de dévoiler le patch notes de sa mise à jour 13.00, qui sera disponible pour toutes et tous ce 24 juin. Au-delà de la nouvelle carte, Summit, de nombreux ajustements sont effectués, pour ce qui est le lancement de l'Acte IV.

Mais pour en savoir plus sur ces changements, vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour 13.00 de VALORANT ci-dessous. Rappelons qu'une tier list des meilleurs Agents est également disponible.

TOUTES LES PLATEFORMES

MISES À JOUR DES AGENTS

Les sentinelles jouent un rôle essentiel dans la boucle tactique de VALORANT en sanctionnant les assaillants qui négligent la stratégie macro et préfèrent enchaîner des attaques de site à cinq joueurs, sans information préalable. VALORANT nous semble plus intéressant avec une stratégie mixte. Ces changements visent à améliorer la puissance globale des sentinelles afin qu'elles puissent mieux remplir leur rôle en dissuadant les assaillants irrespectueux, ainsi qu'à renforcer leur potentiel d'élimination lorsqu'elles défendent seules un site.

Cypher Fil de détente Temps d'activation réduit de 0,9 sec à 0,7 sec.

Killjoy Tourelle La cadence de tir a été augmentée de 50%. Essaim de nanites La durée passe de 4 sec à 5 sec. Bot-alarme La vitesse de déplacement a été augmentée de 50%.

Veto Intercepteur Le délai de Récupération a été réduit de 30 sec à 20 sec. Vortex La zone utilisable est passée de 24 m à 30 m. Le temps d'activation après la pose a été réduit de 1,5 sec à 0,75 sec.

Sage Orbe de soin La régénération personnelle sur la durée a été augmentée de 50 à 100.

Deadlock GravNet Le délai de récupération passe de 60 sec à 50 sec.



Bien que nous ayons apprécié que les combats d'armes jouent un rôle plus important dans les manches de VALORANT depuis le patch 11.08, nous estimons qu'il est possible de donner davantage d'influence stratégique aux initiateurs en leur permettant de mieux exploiter leurs délais de récupération en fin de manche. Ces changements visent à trouver un équilibre entre les anciens délais de récupération et les modifications apportées lors du patch 11.08 en fin d'année dernière.

Temps de récupération des initiateurs : Le délai de récupération de la compétence signature de Sova, Fade, Skye, Breach et KAY/0 a été réduit de 60 sec à 50 sec. Les délais de récupération des compétences de Gekko après avoir récupéré ses compagnons ont été réduits de 20 sec à 15 sec.



Bien que les éléments de gameplay et thématiques de la Voie des ombres d'Omen correspondent généralement à notre intention de conception, les situations où Omen se téléporte au-delà ou derrière des ennemis lors de manches chaotiques de VALORANT sans être détecté, simplement parce qu'ils n'ont pas pu interpréter l'audio, vont à l'encontre de nos standards de clarté du gameplay. Ce changement est mineur, mais il devrait permettre d'entendre plus facilement les activations les plus évidentes de cette compétence par Omen.

Omen Voie des ombres Nous avons mis à jour l'audio de Voie des ombres d'un Omen ennemi dans le but d'améliorer la clarté dans les situations où vous êtes à portée de la compétence sans l'entendre.

Mises à jour des répliques d'agents Nous apportons de petites mises à jour aux répliques de divers agents ainsi qu'aux indices audio essentiels liés au gameplay, afin de réduire l'encombrement sonore et d'harmoniser les répliques des compétences d'agent sur l'ensemble de notre effectif. Nouvelles répliques interactives de Sage et Viper pour la nouvelle carte, Summit. Nouvelles lignes de dialogue entre Miks & Gekko , et Jett & Phoenix. Nous profitons également de cette occasion pour supprimer certaines répliques qui ne répondent plus à nos standards de qualité en ce qui concerne le comportement des agents. Les agents concernés sont Killjoy, Jett, Reyna, Skye, Astra, Clove, Chamber, Neon, Deadlock, Vyse, Breach, Viper, Omen, Sova, Yoru, Fade, Iso, Tejo et Harbor.



MISES À JOUR DU CLIENT

La Boîte de réception est désormais disponible dans le client VALORANT, vous offrant un espace unique pour consulter des notifications sélectionnées et non urgentes. Vous pouvez voir quels messages sont nouveaux ou déjà lus, supprimer des éléments individuels pour organiser votre boîte de réception, et vous attendre à recevoir davantage de notifications au fil du temps, à mesure que nous continuons à développer la boîte de réception. Au lancement, la boîte de réception inclut les types de messages suivants : Notifications sur les cadeaux, afin que vous sachiez quand un cadeau que vous avez envoyé a été accepté ou refusé. Notifications Premier concernant la promotion, l'éligibilité à la promotion et la qualification pour les play-offs. Notifications de remboursement de SC. Notifications de retour concernant les signalements, y compris les messages « Merci pour le signalement ». Et des messages d'introduction d'acte, afin que vous puissiez consulter à nouveau les informations générales de l'acte en cours dans le client.

est désormais disponible dans le client VALORANT, vous offrant un espace unique pour consulter des notifications sélectionnées et non urgentes. Vous pouvez voir quels messages sont nouveaux ou déjà lus, supprimer des éléments individuels pour organiser votre boîte de réception, et vous attendre à recevoir davantage de notifications au fil du temps, à mesure que nous continuons à développer la boîte de réception.

MISES À JOUR DU MODE COMPÉTITION

Ajustements du SC/MMR Maintenant que nous avons pris l'habitude des modifications apportées au MMR plus tôt cette année, nous ajustons nos calculs de score de classement (SC) afin que vous vous sentiez un peu moins bloqués si vous remportez régulièrement vos parties. Faites-nous savoir si la progression vous semble meilleure, en particulier pour nos joueurs Immortel+ !



MISES À JOUR DES CARTES

NOUVELLE CARTE : SUMMIT Une carte 5c5 de mode spike dans une académie d'entraînement de Radiants nichée dans les montagnes chinoises. Combattez dans des salles d'entraînement et des jardins de méditation où des murs amovibles redéfinissent le champ de bataille en pleine manche. Summit est constituée de trois voies et deux sites.



Événement de lancement de Summit Summit sera disponible dans la file Compétition à partir d'aujourd'hui. Les pertes de SC sur Summit seront réduites de 50% pendant les deux premières semaines. Vous recevrez toujours 100% du SC pour toute victoire sur Summit.



Mises à jour de la liste des cartes SUMMIT et SUNSET REVIENNENT dans les files COMPÉTITION et COMBAT À MORT. FRACTURE et PEARL QUITTENT les files COMPÉTITION et COMBAT À MORT.



MISES À JOUR DES MODES

Nouveau mode de jeu temporaire Découvrez RETAKE , un mode spike rapide en 3c3 axé sur des affrontements constants après la pose du spike. Le spike est déjà posé au début de la manche. Une équipe défend, l'autre coordonne la reprise sous la pression du temps qui s'écoule. Tenez le site, lancez la reprise et soyez le premier à remporter 5 manches. Détails du mode Structure des manches 3c3 sur des sites uniques Les camps changent à chaque manche. Les poseurs défendent le spike posé, les repreneurs attaquent pour désamorcer. Les manches se terminent en cas d'élimination de l'équipe, de désamorçage ou de détonation du spike. La première équipe qui remporte 5 manches gagne la partie ! Spike pré-placé Le spike se pose automatiquement quelques secondes après le début du round à un emplacement visible sur le site. Les positions de pose sont aléatoires parmi une sélection de points prédéfinis pour chaque site. Paquetages Pas d'économie. Choisissez entre deux cartes à chaque manche : armes et armures, et charges de compétence. Chaque carte propose deux options aléatoires qui montent en puissance à chaque manche. Cartes Disponible au lancement : sites d'Ascent, Bind, Haven, Summit et Sunset Chaque manche se joue sur un seul site sélectionné aléatoirement.

NOUVELLE CARTE : SUMMIT La file dédiée à Summit sera disponible pendant 7 jours. Les parties de la file Summit se joueront toutes en mode Vélocité.



MISES À JOUR DES ARMES

Maintenant que le Bandit est disponible depuis quelques mois, nous sommes globalement satisfaits de sa place actuelle, mais nous voyons une opportunité de rendre l'arme plus fiable tout en conservant son statut d'arme de précision à maîtriser. Nous souhaitons maintenir le prix et la maîtrise mécanique du Bandit par rapport au Ghost et au Sheriff, et nous pensons que ces changements le placent dans une position plus compétitive.

Ajustement du Bandit Récupération : 0,45 >>> 0,4 Efficacité du tir : 3 >>> 4 Recul vertical maximal : 4 >>> 3



CORRECTIONS DE BUGS

Général Correction d'un bug à cause duquel deux répliques audio différentes pouvaient se déclencher lorsqu'un joueur remportait la manche et la partie. Correction d'un bug à cause duquel, si un joueur observait un allié ayant obtenu un Ace ou un Clutch lors du round précédent, la réplique de félicitation d'avant-manche pouvait devenir directionnelle pour le spectateur. Correction d'un bug à cause duquel la couleur de l'ATH inférieur pour les compétences signatures et ultimes affichait une couleur incorrecte après un changement de côté ou en prolongation.

Agents Harbor Correction d'un bug à cause duquel l'affaiblissement de Raz-de-marée de Harbor pouvait persister brièvement après la disparition des effets visuels de la compétence. Killjoy Correction d'un bug à cause duquel la réplique de lancement de l' Essaim de nanites de Killjoy ne se lançait pas. Viper Correction d'un bug à cause duquel Viper pouvait s'accroupir à l'extérieur du Nid de vipères sur Abyss sans perdre d'intégrité de la fumée. Correction d'un bug à cause duquel le Nid de vipères pouvait se propager de manière incorrecte à travers certains placements de l' Orbe barrière de Sage et de la Cisaille de Vyse, créant une séparation à l'intérieur du nid. Correction d'un bug à cause duquel les effets visuels du Nid de vipères pouvaient ne pas apparaître dans les replays après avoir fait une avance rapide et être passé en Caméra libre. Correction d'un bug à cause duquel la fumée du Nid de vipères pouvait apparaître avec des artefacts ou se former de manière incorrecte sur Ascent, Abyss, Haven, Icebox et Split.



PROBLÈMES CONNUS

Général Dans certains cas, il est possible que vous receviez deux notifications concernant les remboursements de SC, via la messagerie et la fenêtre contextuelle. Veuillez noter que cela ne signifie pas que vous recevrez un remboursement double.



PC UNIQUEMENT

MISES À JOUR DU MODE COMPÉTITION

Nous avons apporté des modifications à notre système de matchmaking afin de garantir que le rang moyen de chaque équipe soit compris dans le même sous-palier. En gros, si le rang moyen de votre équipe est Or II, le rang moyen de l'équipe adverse sera également plus souvent dans la catégorie Or.



MISES À JOUR DE PREMIER