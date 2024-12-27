Pokémon GO : Le calendrier de janvier 2025 (Saison 17, Double Destinée)

Retrouvez les dates des événements et des raids dans ce calendrier du mois de janvier 2025 de Pokémon GO.
La dix-septième saison, Double Destinée, de Pokémon GO
continue en janvier 2025, et le programme sera tout aussi chargé qu'en fin d'année 2024. En effet, plusieurs événements seront organisés, en particulier un défi global permettant à Poussacha de faire son entrée sur le jeu, ainsi que le traditionnel Nouvel An lunaire. La Fashion Week fera également son retour, et divers adversaires vous attendent dans les Raids légendaires, Obscurs et Méga-Raids.
Afin de vous aider à mieux vous organiser dans les semaines à venir, nous vous avons préparé un calendrier des événements et raids de janvier 2025 sur Pokémon GO
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Événements de janvier 2025 sur Pokémon GO
Raids de janvier 2025
Raids Obscurs
Tous les week-end du mois de janvier 2025, vous pourrez affronter Registeel Obscur
dans les Raids Obscurs.
Raids Légendaires
Méga-Raids
- Palkia : du samedi 4 janvier au jeudi 16 janvier
- Deoxys (Forme Attaque et Forme Défense) : du jeudi 16 janvier au vendredi 24 janvier
- Dialga : du vendredi 24 janvier au jeudi 6 février
Heures de Raids
- Méga-Lockpin : du samedi 4 janvier au jeudi 16 janvier
- Méga-Gallame : du jeudi 16 janvier au vendredi 24 janvier
- Méga-Charmina : du vendredi 24 janvier au jeudi 6 février
Combats Dynamax
- 1er janvier → Giratina
- 8 et 15 janvier → Palkia
- 22 janvier → Deoxys Forme Attaque et Forme Défense
- 29 janvier → Dialga
Lundis Dynamax
- 6 au 13 janvier → Machoc, Fantominus, Krabby, Hexagel et Moumouton
- 13 au 20 janvier → Carapuce, Machoc, Fantominus, Krabby et Hexagel
- 20 au 27 janvier → Salamèche, Terhal, Hexagel et Flambino
- 27 janvier au 3 février → Bulbizarre, Hexagel, Ouistempo et Moumouton
Un Pokémon Dynamax sera désormais mis à l'honneur chaque lundi, de 18 heures à 19 heures.
- Lundi 6 janvier → Machoc
- Lundi 13 janvier → Carapuce
- Lundi 20 janvier → Artikodin Dynamax
- Lundi 27 janvier → Électhor Dynamax
- Lundi 3 février → Sulfura Dynamax
Notez qu'une partie des Lundis Dynamax de janvier 2025 sera en lien avec l'événement Vol légendaire
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