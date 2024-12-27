Pokémon GO : Le calendrier de janvier 2025 (Saison 17, Double Destinée)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 27 décembre 2024 à 15h18
Retrouvez les dates des événements et des raids dans ce calendrier du mois de janvier 2025 de Pokémon GO.
Pokémon GO : Le calendrier de janvier 2025 (Saison 17, Double Destinée)
La dix-septième saison, Double Destinée, de Pokémon GO continue en janvier 2025, et le programme sera tout aussi chargé qu'en fin d'année 2024. En effet, plusieurs événements seront organisés, en particulier un défi global permettant à Poussacha de faire son entrée sur le jeu, ainsi que le traditionnel Nouvel An lunaire. La Fashion Week fera également son retour, et divers adversaires vous attendent dans les Raids légendaires, Obscurs et Méga-Raids.

Afin de vous aider à mieux vous organiser dans les semaines à venir, nous vous avons préparé un calendrier des événements et raids de janvier 2025 sur Pokémon GO.

Événements de janvier 2025 sur Pokémon GO

Miniature vidéo

Raids de janvier 2025

Raids Obscurs

Tous les week-end du mois de janvier 2025, vous pourrez affronter Registeel Obscur dans les Raids Obscurs.

registeel-obscur

Raids Légendaires 
  • Palkia : du samedi 4 janvier au jeudi 16 janvier
  • Deoxys (Forme Attaque et Forme Défense) : du jeudi 16 janvier au vendredi 24 janvier
  • Dialga : du vendredi 24 janvier au jeudi 6 février
Méga-Raids
  • Méga-Lockpin : du samedi 4 janvier au jeudi 16 janvier
  • Méga-Gallame : du jeudi 16 janvier au vendredi 24 janvier
  • Méga-Charmina : du vendredi 24 janvier au jeudi 6 février
Heures de Raids
  • 1er janvier → Giratina
  • 8 et 15 janvier → Palkia
  • 22 janvier → Deoxys Forme Attaque et Forme Défense
  • 29 janvier → Dialga 
Combats Dynamax
  • 6 au 13 janvier → Machoc, Fantominus, Krabby, Hexagel et Moumouton
  • 13 au 20 janvier → Carapuce, Machoc, Fantominus, Krabby et Hexagel
  • 20 au 27 janvier → Salamèche, Terhal, Hexagel et Flambino
  • 27 janvier au 3 février → Bulbizarre, Hexagel, Ouistempo et Moumouton
Lundis Dynamax

Un Pokémon Dynamax sera désormais mis à l'honneur chaque lundi, de 18 heures à 19 heures.
  • Lundi 6 janvier → Machoc
  • Lundi 13 janvier → Carapuce
  • Lundi 20 janvier → Artikodin Dynamax
  • Lundi 27 janvier → Électhor Dynamax
  • Lundi 3 février → Sulfura Dynamax
Notez qu'une partie des Lundis Dynamax de janvier 2025 sera en lien avec l'événement Vol légendaire.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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