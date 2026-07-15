Pokémon GO : Ultra Bonus : Festival aquatique introduira Embrochet et Hastacuda en août 2026

Découvrez le programme de l'événement Ultra Bonus : Festival aquatique, organisé en août 2026 sur Pokémon GO et marquant l'entrée d'Embrochet et d'Hastacuda, dans cet article.

En juillet et août 2026, Pokémon GO vous invite à participer l'événement Ultra Bonus, divisé en 3 parties. En plus de l'édition du 10ème anniversaire et de la Journée de Super-Méga Raids Staross, vous aurez l'occasion de rencontrer pour la première fois sur le jeu Embrochet et Hastacuda. Pour en savoir plus, consultez les détails de l'événement Ultra Bonus : Festival aquatique ci-dessous.

Ultra Bonus : Festival aquatique, les détails de l'événement

Du mardi 18 août à 10 heures au lundi 24 août 2026 à 20 heures, tous les joueurs de Pokémon GO auront l'occasion de rencontrer pour la première fois sur Pokémon GO deux spécimen issus de la région de Galar : Embrochet et son évolution Hastacuda. 50 Bonbons Embrochet seront nécessaires pour le faire évoluer en Hastacuda. Il sera possible de croiser leur chemin par l'intermédiaire des récompenses des tâches d'étude de terrain, le Passe GO et les Modules Leurre Pluvieux.

Notez également que vous pourrez obtenir un Nigosier dans les Œufs, le Passe GO et les rencontres en récompense de la Ligue Combat GO. Ce Pokémon pourra changer de forme en combat, mais ne sera pas autorisé à participer à la Coupe des Compétiteurs.

Bonus d'événement

Les Modules Leurre Pluvieux attireront des Embrochet.

Vous aurez plus de chances de rencontrer des Couaneton et Araqua chromatiques.

Du 18 août, à 10 h (heure locale), au 20 août, même heure

Vous gagnerez 2 fois plus de PX en attrapant des Pokémon.

Vous gagnerez 3 fois plus de Poussières Étoile en attrapant des Pokémon.

Du 20 août, à 10 h (heure locale), au 22 août, même heure

Vous gagnerez 3 fois plus de PX en attrapant des Pokémon.

Vous gagnerez 4 fois plus de Poussières Étoile en attrapant des Pokémon.

Du 22 août, à 10 h, au 24 août, à 20 h (heure locale)

Vous gagnerez 4 fois plus de PX en attrapant des Pokémon.

Vous gagnerez 5 fois plus de Poussières Étoile en attrapant des Pokémon.

Atteignez les Échelons majeurs du Passe GO propre à l'événement pour débloquer les bonus suivants.

Échelon 1 – Rang 10

Vous gagnerez 2 fois plus de Bonbons en attrapant des Pokémon.

Échelon 2 – Rang 20

La Distance d'éclosion sera réduite de moitié pour les Œufs placés dans un Incubateur lors de l'événement.

Ligue Combat GO

Pendant le Festival aquatique 2026, vous pourrez rencontrer Nigosier dans les deux catégories de récompense de la Ligue Combat GO, et ce, à partir du rang 16. Ce Pokémon apparaîtra plus fréquemment avec le circuit de récompense premium.

Rencontres sauvages

Psykokwak

Poissirène

Vorastérie

Sovkipou

Si la chance est avec vous :

Barpau

Coquiperl

De plus, des Taupikeau se montreront plus souvent dans leur biome naturel.

Raids

Raids de niveau un

Nigirigon Forme Courbée (Europe, Moyen-Orient, Afrique)

Nigirigon Forme Affalée (continent américain)

Nigirigon Forme Raide (Asie-Pacifique)

Psykokwak portant une bouée

Raids de niveau trois

Lokhlass portant une écharpe

Clamiral de Hisui

Oyacata

Rencontres de tâches d'Étude de terrain

Des tâches d'étude de terrain sur le thème de l'événement seront disponibles, et leur complétion vous offrira divers objets ainsi que des rencontres avec les Pokémon de l'événement.

Passe GO : Festival aquatique

Du mardi 18 août, à 10 h, au lundi 24 août 2026, à 20 h (heure locale), les Passe GO et Passe GO deluxe du Festival aquatique seront disponibles.

Passe GO

Des rencontres avec les Pokémon de l'événement

Un Module Leurre Pluvieux

Des Super Bonbons

Des Baies Framby dorées

Passe GO deluxe

Un objet d'avatar sur le thème de l'événement

Des rencontres supplémentaires avec les Pokémon de l'événement

Des Baies Nanana argentées

Des Super Bonbons L

Un Incubateur

Ultra bonus : Festival aquatique a ainsi beaucoup à offrir, alors ne manquez pas de faire une croix sur votre calendrier pour ne pas rater l'entrée d'Embrochet et d'Hastacuda sur Pokémon GO.