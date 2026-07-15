Pokémon GO : Ultra Bonus : Festival aquatique introduira Embrochet et Hastacuda en août 2026
le 15 juillet 2026 à 14h40
En juillet et août 2026, Pokémon GO vous invite à participer l'événement Ultra Bonus, divisé en 3 parties. En plus de l'édition du 10ème anniversaire et de la Journée de Super-Méga Raids Staross, vous aurez l'occasion de rencontrer pour la première fois sur le jeu Embrochet et Hastacuda. Pour en savoir plus, consultez les détails de l'événement Ultra Bonus : Festival aquatique ci-dessous.
Ultra Bonus : Festival aquatique, les détails de l'événement
Du mardi 18 août à 10 heures au lundi 24 août 2026 à 20 heures, tous les joueurs de Pokémon GO auront l'occasion de rencontrer pour la première fois sur Pokémon GO deux spécimen issus de la région de Galar : Embrochet et son évolution Hastacuda. 50 Bonbons Embrochet seront nécessaires pour le faire évoluer en Hastacuda. Il sera possible de croiser leur chemin par l'intermédiaire des récompenses des tâches d'étude de terrain, le Passe GO et les Modules Leurre Pluvieux.
Notez également que vous pourrez obtenir un Nigosier dans les Œufs, le Passe GO et les rencontres en récompense de la Ligue Combat GO. Ce Pokémon pourra changer de forme en combat, mais ne sera pas autorisé à participer à la Coupe des Compétiteurs.
Bonus d'événement
- Les Modules Leurre Pluvieux attireront des Embrochet.
- Vous aurez plus de chances de rencontrer des Couaneton et Araqua chromatiques.
Du 18 août, à 10 h (heure locale), au 20 août, même heure
- Vous gagnerez 2 fois plus de PX en attrapant des Pokémon.
- Vous gagnerez 3 fois plus de Poussières Étoile en attrapant des Pokémon.
Du 20 août, à 10 h (heure locale), au 22 août, même heure
- Vous gagnerez 3 fois plus de PX en attrapant des Pokémon.
- Vous gagnerez 4 fois plus de Poussières Étoile en attrapant des Pokémon.
Du 22 août, à 10 h, au 24 août, à 20 h (heure locale)
- Vous gagnerez 4 fois plus de PX en attrapant des Pokémon.
- Vous gagnerez 5 fois plus de Poussières Étoile en attrapant des Pokémon.
Atteignez les Échelons majeurs du Passe GO propre à l'événement pour débloquer les bonus suivants.
Échelon 1 – Rang 10
- Vous gagnerez 2 fois plus de Bonbons en attrapant des Pokémon.
Échelon 2 – Rang 20
- La Distance d'éclosion sera réduite de moitié pour les Œufs placés dans un Incubateur lors de l'événement.
Ligue Combat GO
- Pendant le Festival aquatique 2026, vous pourrez rencontrer Nigosier dans les deux catégories de récompense de la Ligue Combat GO, et ce, à partir du rang 16. Ce Pokémon apparaîtra plus fréquemment avec le circuit de récompense premium.
Rencontres sauvages
- Psykokwak
- Poissirène
- Vorastérie
- Sovkipou
Si la chance est avec vous :
- Barpau
- Coquiperl
De plus, des Taupikeau se montreront plus souvent dans leur biome naturel.
Raids
Raids de niveau un
- Nigirigon Forme Courbée (Europe, Moyen-Orient, Afrique)
- Nigirigon Forme Affalée (continent américain)
- Nigirigon Forme Raide (Asie-Pacifique)
- Psykokwak portant une bouée
Raids de niveau trois
- Lokhlass portant une écharpe
- Clamiral de Hisui
- Oyacata
Rencontres de tâches d'Étude de terrain
Des tâches d'étude de terrain sur le thème de l'événement seront disponibles, et leur complétion vous offrira divers objets ainsi que des rencontres avec les Pokémon de l'événement.
Passe GO : Festival aquatique
Du mardi 18 août, à 10 h, au lundi 24 août 2026, à 20 h (heure locale), les Passe GO et Passe GO deluxe du Festival aquatique seront disponibles.
Passe GO
- Des rencontres avec les Pokémon de l'événement
- Un Module Leurre Pluvieux
- Des Super Bonbons
- Des Baies Framby dorées
Passe GO deluxe
- Un objet d'avatar sur le thème de l'événement
- Des rencontres supplémentaires avec les Pokémon de l'événement
- Des Baies Nanana argentées
- Des Super Bonbons L
- Un Incubateur
Ultra bonus : Festival aquatique a ainsi beaucoup à offrir, alors ne manquez pas de faire une croix sur votre calendrier pour ne pas rater l'entrée d'Embrochet et d'Hastacuda sur Pokémon GO.
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