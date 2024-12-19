Pokémon GO : Un Défi global organisé en janvier permettra à Pâtachiot de faire son entrée, les détails

Retrouvez les détails du Défi global « Va chercher, Pâtachiot » à venir sur Pokémon GO en janvier 2025 dans cet article.
Un nouveau Pokémon est sur le point de faire son entrée sur Pokémon GO
, à condition de relever le Défi global qui se tiendra du samedi 4 janvier 2025 à minuit au mercredi 8 janvier à 7 heures. En faisant équipe avec les Dresseurs du monde entier pour réaliser de Jolis lancers à effet, vous débloquerez des bonus et permettrez à Pâtachiot de faire son entrée sur le jeu. De plus, tout le monde pourra bénéficier de bonus spéciaux pour le reste de l'événement, qui seront d'ailleurs actif jusqu'au prochain Défi global. Pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir les détails du Défi global Pâtachiot
ci-dessous.
Va chercher, Pâtachiot, les détails de l'événement du Défi global
Bonus d'événement
- Plus de chances de rencontrer la forme chromatique de Voltorbe et Dynavolt
Défis globaux
Récompense de niveau un
Récompenses de niveau deux
- 2 fois plus de PX en attrapant des Pokémon
Récompenses de niveau trois
- 2 fois plus de Poussières Étoile en attrapant des Pokémon
- Une tâche d'Étude de terrain supplémentaire sur le thème de l'événement
- Première apparition du Pokémon Chiot, Pâtachiot, et de son évolution, Briochien. Pâtachiot pourra évoluer en Briochien contre 50 Bonbons.
Récompense de niveau quatre
- 2,5 fois plus de PX en attrapant des Pokémon
- Tâches d'Étude de terrain supplémentaires sur le thème de l'événement
- Davantage de Pokémon sauvages : Caninos de Hisui et Toutombe (pour les plus chanceux d'entre vous)
Récompenses de niveau cinq
- 2,5 fois plus de Poussières Étoile en attrapant des Pokémon
Récompenses de niveau six
- 3 fois plus de PX en attrapant des Pokémon
- 3 fois plus de Poussières Étoile en attrapant des Pokémon
- 4 fois plus de PX en attrapant des Pokémon
- 4 fois plus de Poussières Étoile en attrapant des Pokémon
Rencontres sauvages
Les Pokémon suivants apparaîtront plus souvent à l'état sauvage qu'à l'ordinaire :
- Caninos
- Voltorbe
- Snubbull
- Medhyèna
- Dynavolt
- Ponchiot
Récompenses des tâches d'Étude de terrain
Des tâches d'Étude de terrain sur le thème de l'événement seront disponibles. En les achevant, vous recevrez des Poussières d'Étoile, des Poké Balls, des Super Balls ainsi que des rencontres avec les Pokémon de l'événement.
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