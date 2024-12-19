Pokémon GO : La première Journée Communauté de 2025 sera consacrée à Poussacha

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 19 décembre 2024 à 10h37
Retrouvez les détails de la Journée Communauté mettant Poussacha sous les feux des projecteurs en janvier 2025 sur Pokémon GO.
Pokémon GO : La première Journée Communauté de 2025 sera consacrée à Poussacha
L'année 2025 commencera avec une Journée Communauté organisée le dimanche 5 janvier de 14 heures à 17 heures sur Pokémon GO. Cet événement sera l'occasion de croiser la route de Poussacha, le Pokémon Chat Plante. Retrouvez les détails de la Journée Communauté Poussacha ci-dessous.

Journée Communauté de janvier 2025 : Poussacha

Pokémon à l'affiche

Poussacha apparaîtra plus souvent à l'état sauvage qu'à l'ordinaire, et les plus chanceux pourront même le rencontrer sous sa forme chromatique.

Attaque vedette

En faisant évoluer Poussacha en Matourgeon pendant l'événement ou jusqu'à cinq heures après, vous obtiendrez un Miascarade qui connaît l'Attaque Chargée Végé-Attaque. Même après la fin de l'événement, Miascarade pourra apprendre cette Attaque Chargée.

Végé-Attaque
  • Combats de Dresseurs : 100 de puissance
  • Arènes et Raids : 100 de puissance
Magie Florale
  • Combats de Dresseurs : 30 de puissance
  • Arènes et Raids : 75 de puissance

Étude spéciale de la Journée Communauté

Pour 2 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude spéciale exclusive de la Journée Communauté consacrée à Poussacha. En terminant les tâches, vous recevrez diverses récompenses, comprenant un Passe de combat premium, un Super Bonbon XL ainsi que trois rencontres avec des Poussacha ayant un fond spécial sur le thème de la Saison Double destinée.

Étude ponctuelle : Journée Communauté prolongée

Une nouvelle Étude ponctuelle qui se poursuivra pendant une semaine après la Journée Communauté sera aussi disponible. En effet, les Dresseurs qui se connecteront lors de l'événement recevront une rencontre avec un Poussacha ayant un fond spécial sur le thème de la Saison Double destinée. Toutes les missions devront être remplies et les récompenses réclamées avant le dimanche 12 janvier 2025 à 22 heures.

Bonus d'événement

  • Vous recevrez 3 fois plus de Poussières Étoile en attrapant des Pokémon.
  • Vous recevrez 2 fois plus de Bonbons en attrapant des Pokémon.
  • Les Dresseurs de niveau 31 et plus auront 2 fois plus de chances de recevoir des Bonbons XL en attrapant des Pokémon.
  • Les Modules Leurre activés pendant l'événement dureront 3 heures.
  • Les Encens (sauf celui d'aventure quotidienne) activés pendant l'événement dureront 3 heures.
  • Une surprise vous attend si vous prenez des photos au cours de la Journée Communauté !
  • Vous pourrez procéder à 1 Échange spécial supplémentaire, pour un maximum de 2 ce jour-là (de 14 heures à 22 heures).
  • Les échanges coûteront 50 % de Poussières Étoile en moins (de 14 heures à 22 heures).

Étude de terrain

Une Étude de terrain sur le thème de la Journée Communauté de janvier sera disponible. En attrapant Poussacha, vous recevrez des butins tels que des Poussières Étoile, des Super Balls ou encore des rencontres supplémentaires avec des Poussacha. Qui plus est, en partant en exploration avec votre Communauté, vous pourriez même trouver une Étude de terrain qui offre encore plus de rencontres avec des Poussacha ayant des fonds spéciaux sur le thème de la Saison Double destinée (si vous êtes chanceux).

Épreuves PokéStop

Des Épreuves apparaîtront à différents PokéStops lors de la Journée Communauté dédiée à Poussacha.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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