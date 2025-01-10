Pokémon GO : L'événement Volonté de fer va bientôt commencer, les détails de l'événement

Retrouvez les détails de l'événement Volonté de fer de Pokémon GO dans cet article.
Du mardi 21 janvier à 10 heures au dimanche 26 janvier à 20 heures, Pokémon GO
accueillera un nouvel événement, Volonté de fer. Des Pokémon originaires de la région de Galar feront leur première apparition sur le jeu à cette occasion, et vous pourrez participer à plusieurs activités, comme des Raids ou des éclosions. Pour en savoir plus, découvrez les détails de l'événement Volonté de fer
ci-dessous.
Volonté de fer, les détails de l'événement
Nouveaux Pokémon
Les Pokémon suivants, issus de la région de Galar, feront leur première apparition sur le jeu :
- Minisange
- Bleuseille
- Corvaillus
Minisange pourra évoluer en Bleuseille contre 25 Bonbons, puis en Corvaillus en échange de 100 Bonbons.
Étude spéciale de la Saison Double destinée
Quand l'événement aura commencé, tous les joueurs auront accès à une nouvelle partie du scénario d'Étude spéciale de la Saison. En complétant les tâches, vous obtiendrez diverses récompenses comme deux CT Attaque Chargée ou un Œuf Chance.
Bonus d'événement
- Vous pouvez utiliser une CT Attaque Chargée afin d'aider un Pokémon Obscur à oublier la capacité Frustration.
- Les Modules Leurre Magnétique attireront d'autres Pokémon au cours de l'événement, comme Onix, Terhal, Dinoclier ou encore Minisange.
Rencontres sauvages
Les Pokémon suivants apparaîtront plus fréquemment à l'état sauvage qu'à l'ordinaire :
- Mélofée
- Machoc
- Kaiminus
- Marill
- Granivol
- Axoloto de Paldea
- Dinoclier
- Sapereau
- Strassie
- Vorastérie
Raids
Raids de niveau un
Raids de niveau cinq
- Excelangue
- Rapion
- Pandespiègle
- Amagara
Méga-Raids
- Deoxys (Forme Attaque), jusqu'au 24 janvier à 10 h
- Deoxys (Forme Défense), jusqu'au 24 janvier à 10 h
- Dialga*, à partir du 24 janvier à 10 h
- Méga-Gallame, jusqu'au 24 janvier à 10 h
- Méga-Charmina, à partir du 24 janvier à 10 h
Œufs
Les Pokémon suivants pourront éclore des Œufs de 2 km :
- Dinoclier
- Strassie
- Vorastérie
- Minisange
Récompenses des tâches de l'Étude de terrain
Des tâches d'Étude de terrain sur le thème de l'événement seront disponibles, et leur complétion vous octroiera divers butins, comme des Poké Balls, des Rappels, des Super Potions ainsi que des rencontres avec les Pokémon de l'événement.
Étude ponctuelle payante
Pour 5 USD (ou le niveau de prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude ponctuelle exclusive à l'événement. L'achat de ce billet doublera également vos Poussières d'Étoile d'éclosion durant l'événement. Les récompenses pour cette Étude ponctuelle sont les suivantes :
- 5 000 PX
- 20 000 Poussières Étoile
- Une CT Attaque Chargée
- Des rencontres avec des Pokémon sur le thème de l'événement, y compris Smogogo de Galar, Azumarill, Excavarenne, Terraiste
Attaques vedettes
Certains Pokémon peuvent apprendre des Attaques particulières s'ils évoluent au cours de l'événement.Mackogneur
Aligatueur
- Faites évoluer Machopeur pendant l'événement pour obtenir un Mackogneur qui connaît l'Attaque Immédiate Poing-Karaté.
Maraiste
- Faites évoluer Crocrodil pendant l'événement pour obtenir un Aligatueur qui connaît l'Attaque Chargée Hydroblast.
Coudlangue
- Faites évoluer Axoloto pendant l'événement pour obtenir un Maraiste qui connaît l'Attaque Chargée Hydroqueue.
Corvaillus
- Faites évoluer Excelangue pendant l'événement pour obtenir un Coudlangue qui connaît l'Attaque Chargée Plaquage.
Terraiste
- Faites évoluer Bleuseille (l'évolution de Minisange) pendant l'événement pour obtenir un Corvaillus qui connaît l'Attaque Chargée Tête de Fer.
- Faites évoluer Axoloto de Paldea pendant l'événement pour obtenir un Terraiste qui connaît l'Attaque Chargée Mégacorne.
Semaine Combat GO : Double destinée
Du mardi 21 janvier à midi au dimanche 26 janvier 2025 à 23 heures 59 :Bonus
Ligues actives
- Les victoires feront gagner 4 fois plus de Poussières Étoile (hors récompenses de fin de série).
- Le nombre maximal de séries que vous pouvez effectuer par jour passera de 5 à 20, pour un total de 100 combats, de minuit à 23 h 59 (heure locale).
- Une Étude ponctuelle gratuite sur le thème des combats sera disponible. Les récompenses comprennent des chaussures inspirées de Pieris pour votre avatar.
- Les Pokémon rencontrés grâce aux récompenses de la Ligue Combat GO auront des statistiques d'Attaque, de Défense et de PV plus variées.
Les Ligues suivantes commenceront et se termineront à 22 h CET (13 h PST) aux dates ci-dessous.Du 14 au 21 janvier
Du 21 au 28 janvier
- Ligue Master
- Coupe Couleur : Édition Ligue Super
- Ligue Super
- Ligue Hyper
- Ligue Master
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