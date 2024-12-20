Pokémon GO : Méga-Gallame va faire son entrée en janvier au cours d'une Journée de Raids, les détails

Retrouvez les détails de la Journée de Raids Méga-Gallame à venir sur Pokémon GO en janvier 2025 dans cet article.
Plusieurs activités sont d'ores et déjà organisées sur Pokémon GO
en 2025, comme une Journée Communauté consacrée à Poussacha
ou un Défi global qui fera entrer Pâtachiot sur le jeu
, et nous savons à présent que la première Journée de Raids de l'année mettra Méga-Gallame sous les feux des projecteurs. Elle aura lieu le samedi 11 janvier de 14 heures à 17 heures, et vous fera bénéficier de bonus intéressants. Pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir les détails de la Journée de Raids Méga-Gallame
ci-dessous.
Journée de Raids Méga-Gallame
Nouveau Pokémon méga-évolué
Méga-Gallame
fera son apparition dans les Méga-Raids, et les plus chanceux parmi vous pourront le rencontrer sous sa forme chromatique.
Bonus d'événement
- La limite de Passes de Raid à distance passera à 20 du samedi 11 janvier à 1 h CET (vendredi 10 janvier à 16 h PST) au dimanche 12 janvier 2025 à 4 h CET (samedi 11 janvier à 19 h PST).
- Recevez jusqu'à cinq Passes de Raid supplémentaires gratuits, pour un total de sept, en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes.
- Vous aurez plus de chances de rencontrer un Gallame chromatique dans les Méga-Raids.
Billet d'événement
Pour 5 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pouvez acheter un billet accordant les bonus suivants, qui seront actifs le samedi 11 janvier de 14 heures à 22 heures.
- Huit Passes de Raid supplémentaires en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes (pour un total de 15 Passes de Raid quotidiens)
- Plus de chances de gagner des Super Bonbons XL en participant à des Combats de Raid
- 50 % de PX en plus en participant à des Combats de Raid
- Deux fois plus de Poussières Étoile en participant à des Combats de Raid
Comme d'habitude, il sera possible d'en offrir aux Dresseurs avec qui vous avez au moins atteint le niveau d'amitié « Grands amis ».
commentaire (0)