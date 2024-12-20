Pokémon GO : Méga-Gallame va faire son entrée en janvier au cours d'une Journée de Raids, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 20 décembre 2024 à 12h12
Retrouvez les détails de la Journée de Raids Méga-Gallame à venir sur Pokémon GO en janvier 2025 dans cet article.
Pokémon GO : Méga-Gallame va faire son entrée en janvier au cours d'une Journée de Raids, les détails
Plusieurs activités sont d'ores et déjà organisées sur Pokémon GO en 2025, comme une Journée Communauté consacrée à Poussacha ou un Défi global qui fera entrer Pâtachiot sur le jeu, et nous savons à présent que la première Journée de Raids de l'année mettra Méga-Gallame sous les feux des projecteurs. Elle aura lieu le samedi 11 janvier de 14 heures à 17 heures, et vous fera bénéficier de bonus intéressants. Pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir les détails de la Journée de Raids Méga-Gallame ci-dessous.

Journée de Raids Méga-Gallame

Nouveau Pokémon méga-évolué

Méga-Gallame fera son apparition dans les Méga-Raids, et les plus chanceux parmi vous pourront le rencontrer sous sa forme chromatique.

Bonus d'événement

  • La limite de Passes de Raid à distance passera à 20 du samedi 11 janvier à 1 h CET (vendredi 10 janvier à 16 h PST) au dimanche 12 janvier 2025 à 4 h CET (samedi 11 janvier à 19 h PST).
  • Recevez jusqu'à cinq Passes de Raid supplémentaires gratuits, pour un total de sept, en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes.
  • Vous aurez plus de chances de rencontrer un Gallame chromatique dans les Méga-Raids.

Billet d'événement

Pour 5 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pouvez acheter un billet accordant les bonus suivants, qui seront actifs le samedi 11 janvier de 14 heures à 22 heures.
  • Huit Passes de Raid supplémentaires en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes (pour un total de 15 Passes de Raid quotidiens)
  • Plus de chances de gagner des Super Bonbons XL en participant à des Combats de Raid
  • 50 % de PX en plus en participant à des Combats de Raid
  • Deux fois plus de Poussières Étoile en participant à des Combats de Raid
Comme d'habitude, il sera possible d'en offrir aux Dresseurs avec qui vous avez au moins atteint le niveau d'amitié « Grands amis ».
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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