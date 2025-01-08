Pokémon GO : La Journée Communauté de janvier mettra Tarsal sous les feux des projecteurs, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 08 janvier 2025 à 10h25
Retrouvez les détails de la Journée Communauté consacrée à Tarsal sur Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : La Journée Communauté de janvier mettra Tarsal sous les feux des projecteurs, les détails
Le samedi 25 janvier 2025 de 14 heures à 17 heures, une Journée Communauté classique mettant Tarsal sera organisée sur Pokémon GO. Cet événement a la particularité de comporter 3 études, si bien que le programme s'annonce un peu plus chargé qu'à l'ordinaire. Pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir les détails de la Journée Communauté classique Tarsal de janvier.

Journée Communauté classique de janvier 2025 : Tarsal

Pokémon à l'affiche

Tarsal, le Pokémon Sentiment, apparaîtra plus souvent à l'état sauvage qu'à l'ordinaire, et les plus chanceux d'entre vous pourront même le rencontrer sous forme chromatique.

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Attaque vedette

En faisant évoluer Tarsal en Kirlia pendant l'événement ou dans les cinq heures qui suivent, vous obtiendrez un Gardevoir ou Gallame qui connaît l'Attaque Chargée Synchropeine.
  • Combats de Dresseurs : 80 de puissance
  • Arènes et Raids : 80 de puissance

Étude spéciale de la Journée Communauté

Pour 2 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude spéciale exclusive de la Journée Communauté consacrée à Tarsal. En guise de récompense, vous pourrez notamment recevoir un Passe de combat premium, un Super Bonbon XL ainsi que trois rencontres avec des Tarsal ayant des Fonds spéciaux sur le thème de la Saison Double destinée.

Étude ponctuelle

Une étude ponctuelle sera disponible pendant l'événement, grâce à laquelle vous pourrez remporter : 
  • Quatre Pierres Sinnoh
  • Une rencontre avec Tarsal

Étude ponctuelle : Journée Communauté prolongée (Tarsal)

La Journée Communauté se prolongera grâce à une nouvelle Étude ponctuelle qui durera une semaine après l'événement. En vous connectant pendant cette Journée Communauté classique, vous recevrez une rencontre avec un Tarsal ayant un Fond spécial sur le thème de la Saison Double destinée.

Bonus d'événement

  • La distance d'éclosion sera divisée par quatre pour les Œufs placés dans un Incubateur pendant l'événement.
  • Les Modules Leurre activés pendant l'événement dureront trois heures.
  • L'Encens (sauf l'Encens d'aventure quotidienne) activé pendant l'événement durera trois heures.
  • Prenez quelques clichés durant la Journée Communauté pour obtenir une surprise !

Étude de terrain

Une Étude de terrain sur le thème de la Journée Communauté classique de janvier sera disponible. Attrapez Tarsal afin d'obtenir des récompenses telles que des Poussières Étoile, des Super Balls, des rencontres supplémentaires avec Tarsal et bien plus encore. Si vous partez en exploration avec votre Communauté, vous pourriez même trouver une Étude de terrain qui offre encore plus de rencontres avec des Tarsal ayant des Fonds spéciaux sur le thème de la Saison Double destinée. 

Épreuves PokéStop

Des Épreuves apparaîtront à différents PokéStops lors de la Journée Communauté classique consacrée à Tarsal.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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