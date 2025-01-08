Pokémon GO : La Journée Communauté de janvier mettra Tarsal sous les feux des projecteurs, les détails

Retrouvez les détails de la Journée Communauté consacrée à Tarsal sur Pokémon GO dans cet article.
Le samedi 25 janvier 2025 de 14 heures à 17 heures
, une Journée Communauté classique mettant Tarsal sera organisée sur Pokémon GO
. Cet événement a la particularité de comporter 3 études, si bien que le programme s'annonce un peu plus chargé qu'à l'ordinaire. Pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir les détails de la Journée Communauté classique Tarsal
de janvier.
Journée Communauté classique de janvier 2025 : Tarsal
Pokémon à l'affiche
Tarsal
, le Pokémon Sentiment, apparaîtra plus souvent à l'état sauvage qu'à l'ordinaire, et les plus chanceux d'entre vous pourront même le rencontrer sous forme chromatique.
Attaque vedette
En faisant évoluer Tarsal en Kirlia pendant l'événement ou dans les cinq heures qui suivent, vous obtiendrez un Gardevoir ou Gallame qui connaît l'Attaque Chargée Synchropeine
.
- Combats de Dresseurs : 80 de puissance
- Arènes et Raids : 80 de puissance
Étude spéciale de la Journée Communauté
Pour 2 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude spéciale exclusive de la Journée Communauté consacrée à Tarsal. En guise de récompense, vous pourrez notamment recevoir un Passe de combat premium, un Super Bonbon XL ainsi que trois rencontres avec des Tarsal ayant des Fonds spéciaux sur le thème de la Saison Double destinée.
Étude ponctuelle
Une étude ponctuelle sera disponible pendant l'événement, grâce à laquelle vous pourrez remporter :
- Quatre Pierres Sinnoh
- Une rencontre avec Tarsal
Étude ponctuelle : Journée Communauté prolongée (Tarsal)
La Journée Communauté se prolongera grâce à une nouvelle Étude ponctuelle qui durera une semaine après l'événement. En vous connectant pendant cette Journée Communauté classique, vous recevrez une rencontre avec un Tarsal ayant un Fond spécial sur le thème de la Saison Double destinée.
Bonus d'événement
- La distance d'éclosion sera divisée par quatre pour les Œufs placés dans un Incubateur pendant l'événement.
- Les Modules Leurre activés pendant l'événement dureront trois heures.
- L'Encens (sauf l'Encens d'aventure quotidienne) activé pendant l'événement durera trois heures.
- Prenez quelques clichés durant la Journée Communauté pour obtenir une surprise !
Étude de terrain
Une Étude de terrain sur le thème de la Journée Communauté classique de janvier sera disponible. Attrapez Tarsal afin d'obtenir des récompenses telles que des Poussières Étoile, des Super Balls, des rencontres supplémentaires avec Tarsal et bien plus encore. Si vous partez en exploration avec votre Communauté, vous pourriez même trouver une Étude de terrain qui offre encore plus de rencontres avec des Tarsal ayant des Fonds spéciaux sur le thème de la Saison Double destinée.
Épreuves PokéStop
Des Épreuves apparaîtront à différents PokéStops lors de la Journée Communauté classique consacrée à Tarsal
.
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