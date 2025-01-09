Pokémon GO : Des Oiseaux légendaires arrivent dans les Combats Dynamax en janvier, les détails de l'événement Vol légendaire

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 09 janvier 2025 à 10h21
Les Combats Dynamax de janvier 2025 seront mouvementés sur Pokémon GO, et mettront à l'affiche des Pokémon de légende : Artikodin, Électhor et Sulfura Dynamax.
Pokémon GO : Des Oiseaux légendaires arrivent dans les Combats Dynamax en janvier, les détails de l'événement Vol légendaire
Les Lundis Dynamax du 20 janvier au 3 février seront différents de ceux que vous connaissez sur Pokémon GO, puis qu'ils appartiendront à une série de combats spéciaux. En effet, Artikodin Dynamax, Électhor Dynamax et Sulfura Dynamax feront leur première apparition sur le jeu à cette occasion, et pendant ces journées particulières, l'un de ces Oiseaux légendaires sera mis sous les feux des projecteurs dans tous les Combats Dynamax des Sources d'énergie. Qui plus est, ces trois Pokémon se montreront encore dans ce type d'affrontement la semaine suivant leur apparition initiale. Vous n'aurez pas d'autre chance de vous mesurer à ces Pokémon au cours de la saison Double Destinée, alors préparez-vous comme il se doit à cet événement en découvrant les détails des Lundis Dynamax : Vol légendaire ci-dessous.

Lundis Dynamax : Vol légendaire

Programme

  • Le 20 janvier : Artikodin Dynamax
  • Le 27 janvier : Électhor Dynamax
  • Le 3 février : Sulfura Dynamax

Semaines des Combats Dynamax : Vol légendaire

Après le Lundi Dynamax de leur première apparition :
  • Du 20 au 27 janvier : Artikodin Dynamax
  • Du 27 janvier au 3 février : Électhor Dynamax
  • Du 3 au 9 février : Sulfura Dynamax

Nouveaux Pokémon Dynamax

Pour la première fois sur Pokémon GO, les joueurs pourront relever un défi dans des Combats Dynamax de niveau 5 amenant l'entrée des formes Dynamax des Pokémon suivants, que les plus chanceux parmi vous pourront peut-être capturer sous leur forme chromatique :
  • Artikodin Dynamax
  • Électhor Dynamax
  • Sulfura Dynamax
event-ailes-legendaires-pokemon-go

Combats Dynamax

Les Combats Dynamax de niveau cinq arrivent. Voici une liste des Pokémon Dynamax qui pourront changer la donne lors de vos combats titanesques contre les Oiseaux légendaires.

Du 20 au 27 janvier
  • Salamèche
  • Terhal
  • Flambino
Du 27 janvier au 3 février
  • Bulbizarre
  • Hexagel
  • Ouistempo
Du 3 au 10 février
  • Carapuce
  • Krabby
  • Larméléon

Augmentez vos chances de victoire au max avec Campfire 

Grâce à Campfire, il est plus facile que jamais de trouver des Combats Dynamax et des Dresseurs qui vous aideront à remporter la victoire. Appuyez sur l'icône verte sous la boussole, en haut à droite de la Vue Carte, pour découvrir les Combats Dynamax et les Signaux à proximité dans Pokémon GO. Vous pouvez également consulter les rencontres en ligne sur la carte Campfire.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

Pokémon GO lance le Gadget d'Exploration, une fonctionnalité pour attraper des Pokémon sans regarder son téléphone
Pokémon GO 14 août 2026

Pokémon GO lance le Gadget d'Exploration, une fonctionnalité pour attraper des Pokémon sans regarder son téléphone

Le Gadget d'Exploration débarque sur Pokémon GO. Cette fonctionnalité assure la capture de Pokémon et les PhotoDisques à votre place, mais son déploiement provoque le débat parmi les Dresseurs.
Pokémon GO : Étude ponctuelle gratuite Méga-Mewtwo Y parfait, les missions et récompenses
Pokémon GO 13 août 2026

Pokémon GO : Étude ponctuelle gratuite Méga-Mewtwo Y parfait, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle gratuite offrant un Méga-Mewtwo Y parfait, offerte à tous les Dresseurs pour célébrer les 10 ans de Pokémon GO.
Pokémon GO offre un cadeau exceptionnel à tous les Dresseurs pour ses 10 ans
Pokémon GO 13 août 2026

Pokémon GO offre un cadeau exceptionnel à tous les Dresseurs pour ses 10 ans

Une surprise à laquelle vous ne vous attendiez sûrement pas est disponible sur Pokémon GO à l'occasion des 10 ans du célèbre jeu mobile de Niantic.

commentaire (0)