Pokémon GO : Des Oiseaux légendaires arrivent dans les Combats Dynamax en janvier, les détails de l'événement Vol légendaire

Les Combats Dynamax de janvier 2025 seront mouvementés sur Pokémon GO, et mettront à l'affiche des Pokémon de légende : Artikodin, Électhor et Sulfura Dynamax.
Les Lundis Dynamax du 20 janvier au 3 février
seront différents de ceux que vous connaissez sur Pokémon GO
, puis qu'ils appartiendront à une série de combats spéciaux. En effet, Artikodin Dynamax, Électhor Dynamax et Sulfura Dynamax
feront leur première apparition sur le jeu à cette occasion, et pendant ces journées particulières, l'un de ces Oiseaux légendaires sera mis sous les feux des projecteurs dans tous les Combats Dynamax des Sources d'énergie. Qui plus est, ces trois Pokémon se montreront encore dans ce type d'affrontement la semaine suivant leur apparition initiale. Vous n'aurez pas d'autre chance de vous mesurer à ces Pokémon au cours de la saison Double Destinée, alors préparez-vous comme il se doit à cet événement en découvrant les détails des Lundis Dynamax : Vol légendaire
ci-dessous.
Lundis Dynamax : Vol légendaire
Programme
- Le 20 janvier : Artikodin Dynamax
- Le 27 janvier : Électhor Dynamax
- Le 3 février : Sulfura Dynamax
Semaines des Combats Dynamax : Vol légendaire
Après le Lundi Dynamax de leur première apparition :
- Du 20 au 27 janvier : Artikodin Dynamax
- Du 27 janvier au 3 février : Électhor Dynamax
- Du 3 au 9 février : Sulfura Dynamax
Nouveaux Pokémon Dynamax
Pour la première fois sur Pokémon GO
, les joueurs pourront relever un défi dans des Combats Dynamax de niveau 5 amenant l'entrée des formes Dynamax des Pokémon suivants, que les plus chanceux parmi vous pourront peut-être capturer sous leur forme chromatique :
- Artikodin Dynamax
- Électhor Dynamax
- Sulfura Dynamax
Combats Dynamax
Les Combats Dynamax de niveau cinq arrivent. Voici une liste des Pokémon Dynamax qui pourront changer la donne lors de vos combats titanesques contre les Oiseaux légendaires.Du 20 au 27 janvier
Du 27 janvier au 3 février
- Salamèche
- Terhal
- Flambino
Du 3 au 10 février
- Bulbizarre
- Hexagel
- Ouistempo
- Carapuce
- Krabby
- Larméléon
Augmentez vos chances de victoire au max avec Campfire
Grâce à Campfire, il est plus facile que jamais de trouver des Combats Dynamax et des Dresseurs qui vous aideront à remporter la victoire. Appuyez sur l'icône verte sous la boussole, en haut à droite de la Vue Carte, pour découvrir les Combats Dynamax et les Signaux à proximité dans Pokémon GO. Vous pouvez également consulter les rencontres en ligne sur la carte Campfire.
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