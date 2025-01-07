Pokémon GO : L'événement Fashion Week : Offensive s'annonce chargé, les détails

Retrouvez les détails concernant l'événement Fashion Week : Offensive de Pokémon GO dans cet article.
L'événement de la Fashion Week
revient sur Pokémon GO
en janvier 2025 du 10 au 19, et sera complété dans un second temps par une Offensive. En effet, du mercredi 15 à minuit au dimanche 19 janvier à 20 heures, vous pourrez participer à de nouvelles activités, et votre objectif principal sera de sauver Palkia Obscur. Un nouveau Pokémon et son évolution feront leur entrée au cours de ce second événement, et vous aurez aussi l'occasion de faire une rencontre surprise. Pour en savoir plus sur ce qui vous attend, nous vous invitons à découvrir les détails de l'événement Fashion Week : Offensive
ci-dessous.
Événement Fashion Week : Offensive
Nouveaux Pokémon
Gribouraigne
, le Pokémon Souris Venin, et Tag-Tag
, son évolution, feront leur entrée sur Pokémon GO. Gribouraigne pourra éclore des Œufs de 12 km, et évoluer en Tag-Tag contre 50 Bonbons.
Bonus d'événement
- La Team GO Rocket apparaîtra plus fréquemment aux PokéStops et dans les montgolfières.
- Vous pourrez utiliser une CT Attaque Chargée pour aider un Pokémon Obscur à oublier l'Attaque Chargée Frustration.
Rencontres surprises
- Cradopaud se met sur son trente-et-un pour la Fashion Week. Il pourrait bien vous rendre une visite surprise lorsque vous prendrez une photo.
Sauvez Palkia Obscur !
Une Étude spéciale sera disponible au début de cet événement, grâce à la quelle vous pourrez obtenir un Super Radar Rocket et poursuivre Giovanni. Elle pourra être récupérée jusqu'à la fin de la Saison Pokémon GO : Double destinée, le 4 mars 2025 à 9 heures 59.
Palkia Obscur
Pokémon Obscurs
Tout comme leurs chefs Sierra, Cliff et Arlo, les Sbires de la Team GO Rocket utilisent différents Pokémon Obscurs. De plus, la Team GO Rocket a transformé les Pokémon suivants en Pokémon Obscurs :
- Nirondelle Obscur
- Vipélierre Obscur
- Gruikui Obscur
- Moustillon Obscur
- Miamiasme Obscur
- Sapereau Obscur
Venez à bout des Sbires pour les acquérir, et si vous êtes chanceux, vous pourrez peut-être les capturer sous leur forme chromatique.
Œufs
- Gribouraigne pourra éclore des Œufs de 12 km.
Raids Obscurs
Les Pokémon suivants apparaîtront dans les Raids Obscurs. Les Arènes qui échappent au contrôle de la Team GO Rocket pourront toujours accueillir d'autres Raids.Raids de niveau un
Raids de niveau trois
- Nidoran femelle Obscur
- Nidoran mâle Obscur
- Kaiminus Obscur
- Tarsal Obscur
- Élektek Obscur
- Magmar Obscur
- Qulbutoké Obscur
Récompenses des tâches d'Étude de terrain
Des tâches d'Étude de terrain sur le thème de l'événement seront disponibles. Les récompenses de l'Étude de terrain comprennent :
- Des Éléments mystérieux
- Des CT Attaques Chargées
- Des CT Attaques Immédiates
Défi de collection
Un Défi de collection sur le thème de l'événement et axé sur la capture de Pokémon sera disponible. En le terminant, vous obtiendrez des Poussières d'Étoile ainsi qu'une rencontre avec Miamiasme.
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