Pokémon GO : L'événement Fashion Week : Offensive s'annonce chargé, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 07 janvier 2025 à 11h22
Retrouvez les détails concernant l'événement Fashion Week : Offensive de Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : L'événement Fashion Week : Offensive s'annonce chargé, les détails
L'événement de la Fashion Week revient sur Pokémon GO en janvier 2025 du 10 au 19, et sera complété dans un second temps par une Offensive. En effet, du mercredi 15 à minuit au dimanche 19 janvier à 20 heures, vous pourrez participer à de nouvelles activités, et votre objectif principal sera de sauver Palkia Obscur. Un nouveau Pokémon et son évolution feront leur entrée au cours de ce second événement, et vous aurez aussi l'occasion de faire une rencontre surprise. Pour en savoir plus sur ce qui vous attend, nous vous invitons à découvrir les détails de l'événement Fashion Week : Offensive ci-dessous.

Événement Fashion Week : Offensive

Nouveaux Pokémon

Gribouraigne, le Pokémon Souris Venin, et Tag-Tag, son évolution, feront leur entrée sur Pokémon GO. Gribouraigne pourra éclore des Œufs de 12 km, et évoluer en Tag-Tag contre 50 Bonbons.

gribouraigne

Bonus d'événement

  • La Team GO Rocket apparaîtra plus fréquemment aux PokéStops et dans les montgolfières.
  • Vous pourrez utiliser une CT Attaque Chargée pour aider un Pokémon Obscur à oublier l'Attaque Chargée Frustration.

Rencontres surprises

  • Cradopaud se met sur son trente-et-un pour la Fashion Week. Il pourrait bien vous rendre une visite surprise lorsque vous prendrez une photo.

Sauvez Palkia Obscur !

Une Étude spéciale sera disponible au début de cet événement, grâce à la quelle vous pourrez obtenir un Super Radar Rocket et poursuivre Giovanni. Elle pourra être récupérée jusqu'à la fin de la Saison Pokémon GO : Double destinée, le 4 mars 2025 à 9 heures 59.

Palkia Obscur

Pokémon Obscurs

Tout comme leurs chefs Sierra, Cliff et Arlo, les Sbires de la Team GO Rocket utilisent différents Pokémon Obscurs. De plus, la Team GO Rocket a transformé les Pokémon suivants en Pokémon Obscurs :
  • Nirondelle Obscur
  • Vipélierre Obscur
  • Gruikui Obscur
  • Moustillon Obscur
  • Miamiasme Obscur
  • Sapereau Obscur
Venez à bout des Sbires pour les acquérir, et si vous êtes chanceux, vous pourrez peut-être les capturer sous leur forme chromatique. 

Œufs

  • Gribouraigne pourra éclore des Œufs de 12 km.

Raids Obscurs

Les Pokémon suivants apparaîtront dans les Raids Obscurs. Les Arènes qui échappent au contrôle de la Team GO Rocket pourront toujours accueillir d'autres Raids.

Raids de niveau un
  • Nidoran femelle Obscur
  • Nidoran mâle Obscur
  • Kaiminus Obscur
  • Tarsal Obscur
Raids de niveau trois
  • Élektek Obscur
  • Magmar Obscur
  • Qulbutoké Obscur

Récompenses des tâches d'Étude de terrain

Des tâches d'Étude de terrain sur le thème de l'événement seront disponibles. Les récompenses de l'Étude de terrain comprennent :
  • Des Éléments mystérieux
  • Des CT Attaques Chargées
  • Des CT Attaques Immédiates

Défi de collection

Un Défi de collection sur le thème de l'événement et axé sur la capture de Pokémon sera disponible. En le terminant, vous obtiendrez des Poussières d'Étoile ainsi qu'une rencontre avec Miamiasme.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

Pokémon GO : Étude ponctuelle gratuite Marathon estival, les missions et récompenses
Pokémon GO 04 août 2026

Pokémon GO : Étude ponctuelle gratuite Marathon estival, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle du Marathon estival, disponible en août 2026 sur Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : Comment battre Giovanni ? (Août 2026)
Pokémon GO 30 juillet 2026

Pokémon GO : Comment battre Giovanni ? (Août 2026)

Retrouvez une liste des Pokémon les plus efficaces pour réussir à battre Giovanni, le Chef Suprême de la Team GO Rocket de Pokémon GO.
Pokémon GO : Comment battre Sierra ? (Août 2026)
Pokémon GO 30 juillet 2026

Pokémon GO : Comment battre Sierra ? (Août 2026)

Retrouvez une liste des Pokémon les plus efficaces pour réussir à battre Sierra, l'une des chefs de la Team GO Rocket de Pokémon GO.

commentaire (0)