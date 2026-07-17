Pokémon GO : La Journée Éclosion Feu et Glace aura lieu en août 2026, les détails

La Journée Éclosion Feu et Glace sera organisée en août 2026 sur Pokémon GO. Retrouvez les détails de l'événement dans cet article.

Pokémon GO vous convie à un nouvel événement en août 2026, une Journée spéciale qui vous fera profiter de quelques bonus et vous donnera l'opportunité de participer à une étude ponctuelle gratuite. La Journée Éclosion Feu et Glace aura lieu le samedi 8 août, et réservera aussi une surprise dans les œufs de 2 kilomètres. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails de l'événement ci-dessous.

Journée Éclosion Feu et Glace, les détails de l'événement Pokémon GO

Le samedi 8 août 2026 de 11 heures à 17 heures, tous les dresseurs sont conviés à la Journée Éclosion Feu et Glace, ce qui permettra notamment de faire éclore bien plus souvent qu'à l'ordinaire Magby et Lippouti dans les œufs de 2 kilomètres. Cerise sur le gâteau, la probabilité de récupérer un spécimen chromatique sera bien plus élevée que d'habitude, et vous pourriez également obtenir un Pyronille dans un œuf de 5 kilomètre.

Bonus d'événement

Bonbons ×2 en faisant éclore des Œufs

Distance d'éclosion diminuée de moitié

Plus de chances de faire éclore un Magby ou un Lippouti chromatique

Plus de chances d'obtenir des Œufs de 2 km en faisant tourner les PhotoDisques des PokéStops

Étude ponctuelle

Une étude ponctuelle gratuite et propre à la Journée Éclosion Feu et Glace sera disponible. Elle vous permettra notamment de gagner un Incubateur et des PX. Sans surprise, toutes les tâches devront être accomplies et les récompenses réclamées avant la fin de l'événement, soit le 8 août à 17 heures.

Notez que durant la Journée éclosion Feu et Glace, l'événement du Marathon estival : Braises arctiques sera disponible, consultez les détails dans notre article pour en savoir plus.