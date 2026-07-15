Pokémon GO : Méga-Staross débarque avec la Journée de Super Méga-Raids d'Ultra bonus en août

Préparez-vous à vous mesurer à Méga-Staross : ce Pokémon fera son entrée sur Pokémon GO au cours de la Journée de Super Méga-Raids de l'événement Ultra Bonus en août 2026.

En juillet et août 2026, Pokémon GO vous invite à participer l'événement Ultra Bonus, divisé en 3 parties. En plus de l'édition du 10ème anniversaire et du Festival aquatique, vous aurez l'occasion de rencontrer pour la première fois sur le jeu Méga-Staross. Pour en savoir plus, consultez les détails de la Journée de Super Méga-Raids Staross ci-dessous.

Ultra Bonus : Journée de Super Méga-Raids Staross

Le 22 août 2026, de 11 heures à 17 heures, tous les Dresseurs de Pokémon GO sont conviés à une Journée de Super Méga-Raids consacrée à Méga-Staross. Les plus chanceux d'entre vous pourront même le rencontrer en version chromatique.

Étude ponctuelle

Une étude ponctuelle gratuite sera disponible durant la Journée, et vous permettra de remporter un Passe de combat premium ainsi qu'une rencontre avec Cizayox Accomplissez.

Bonus d'événement

5 000 PX supplémentaires à l'issue des Raids.

Plus de chances d'obtenir des Super Bonbons L dans les Combats de Raid.

Limite de Passes de Raid à distance portée à 20 du vendredi 21 août, à 23 h, au dimanche 23 août 2026, à 5 h CEST (du 21 août, à 14 h, au 22 août, à 20 h PDT).

Jusqu'à 6 Passes de Raid gratuits en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes.

Plus de chances de rencontrer un Staross chromatique dans les Super Méga-Raids.

Un Méga-Niveau débloqué chez les Staross attrapés dans un Super Méga-Raid.

Ticket d'événement

Pour 4,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez vous offrir un ticket donnant droit aux bonus listés ci-dessous (actifs de 11 heures à 17 heures le samedi 22 août) :

5 000 PX supplémentaires à l'issue des Raids

Jusqu'à 14 Passes de Raid en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes

Encore plus de chances de gagner des Super Bonbons L en participant à des Combats de Raid

Super Bonbon L garanti si Staross est attrapé lors de Raids

Magasin en ligne Pokémon GO : Boîte Hyper ticket Journée de Super Méga-Raids Staross

Une Boîte Hyper ticket Journée de Super Méga-Raids Staross sera disponible au prix de 4,99 USD (ou l'équivalent dans votre devise locale). Elle comprendra un ticket d'événement ainsi qu'un Passe de combat premium supplémentaire offert !

Rendez-vous le 22 août pour affronter et capturer Méga-Staross, et enrichir ainsi votre Pokédex.