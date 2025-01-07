Pokémon GO : Une Journée de Raids Obscurs consacrée à Ho-Oh aura lieu en janvier

Retrouvez les détails de la Journée de Raids Obscurs visant à sauver Ho-Oh Obscur sur Pokémon GO dans cet article.
Lorsque les festivités de la Fashion Week
et de la Fashion Week : Offensive
de Pokémon GO
seront sur le point de prendre fin, une Journée de Raids spéciale sera organisée. Le Dimanche 19 janvier de 14 heures à 17 heures, vous pourrez en effet prendre part à des combats visant à sauver Ho-Oh Obscur.
Journée de Raids Obscurs Ho-Oh
Bonus d'événement
- Jusqu'à 5 Passes de Raid supplémentaires gratuits en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes (pour un total de 7)
- Plus de chances de rencontrer un Ho-Oh chromatique lors des Raids Obscurs
Attaque vedette
Durant l'événement, vous pourrez utiliser une CT Attaque Chargée pour apprendre l'Attaque Chargée Feu Sacré
à Ho-Oh.
- Combats de Dresseurs : 130 de puissance
- Arènes et Raids : 120 de puissance
Billet d'événement
Pour 5 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pouvez acheter un billet qui donne droit aux bonus suivants listés ci-dessous, qui seront actifs le 19 janvier de 14 heures à 22 heures.
- Huit Passes de Raid supplémentaires en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes (pour un total de 15 Passes de Raid quotidiens)
- Plus de chances de gagner des Super Bonbons XL en participant à des Combats de Raid
- 50 % de PX en plus en participant à des Combats de Raid
- Deux fois plus de Poussières Étoile en participant à des Combats de Raid
Comme d'habitude, il sera possible d'offrir un billet aux joueurs avec qui vous avez au moins atteint le niveau d'amitié Grands Amis. Ils seront disponibles dans la boutique du jeu jusqu'au 19 janvier à 17 heures.
Magasin en ligne Pokémon GO : Boîte Hyper ticket Journée de Raids Obscurs Ho-Oh
Une Boîte Hyper ticket Journée de Raids Obscurs Ho-Oh sera disponible au prix de 4,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale). Celle-ci comprend un billet d'événement ainsi qu'un Passe de combat premium supplémentaire gratuit.
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