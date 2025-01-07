Pokémon GO : Une Journée de Raids Obscurs consacrée à Ho-Oh aura lieu en janvier

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 07 janvier 2025 à 11h31
Retrouvez les détails de la Journée de Raids Obscurs visant à sauver Ho-Oh Obscur sur Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : Une Journée de Raids Obscurs consacrée à Ho-Oh aura lieu en janvier
Lorsque les festivités de la Fashion Week et de la Fashion Week : Offensive de Pokémon GO seront sur le point de prendre fin, une Journée de Raids spéciale sera organisée. Le Dimanche 19 janvier de 14 heures à 17 heures, vous pourrez en effet prendre part à des combats visant à sauver Ho-Oh Obscur. 

Journée de Raids Obscurs Ho-Oh

Bonus d'événement

  • Jusqu'à 5 Passes de Raid supplémentaires gratuits en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes (pour un total de 7)
  • Plus de chances de rencontrer un Ho-Oh chromatique lors des Raids Obscurs

Attaque vedette

Durant l'événement, vous pourrez utiliser une CT Attaque Chargée pour apprendre l'Attaque Chargée Feu Sacré à Ho-Oh.
  • Combats de Dresseurs : 130 de puissance
  • Arènes et Raids : 120 de puissance

Billet d'événement

Pour 5 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pouvez acheter un billet qui donne droit aux bonus suivants listés ci-dessous, qui seront actifs le 19 janvier de 14 heures à 22 heures.
  • Huit Passes de Raid supplémentaires en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes (pour un total de 15 Passes de Raid quotidiens)
  • Plus de chances de gagner des Super Bonbons XL en participant à des Combats de Raid
  • 50 % de PX en plus en participant à des Combats de Raid
  • Deux fois plus de Poussières Étoile en participant à des Combats de Raid
Comme d'habitude, il sera possible d'offrir un billet aux joueurs avec qui vous avez au moins atteint le niveau d'amitié Grands Amis. Ils seront disponibles dans la boutique du jeu jusqu'au 19 janvier à 17 heures.

Magasin en ligne Pokémon GO : Boîte Hyper ticket Journée de Raids Obscurs Ho-Oh

Une Boîte Hyper ticket Journée de Raids Obscurs Ho-Oh sera disponible au prix de 4,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale). Celle-ci comprend un billet d'événement ainsi qu'un Passe de combat premium supplémentaire gratuit.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

Pokémon GO : Étude ponctuelle gratuite Marathon estival, les missions et récompenses
Pokémon GO 04 août 2026

Pokémon GO : Étude ponctuelle gratuite Marathon estival, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle du Marathon estival, disponible en août 2026 sur Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : Comment battre Giovanni ? (Août 2026)
Pokémon GO 30 juillet 2026

Pokémon GO : Comment battre Giovanni ? (Août 2026)

Retrouvez une liste des Pokémon les plus efficaces pour réussir à battre Giovanni, le Chef Suprême de la Team GO Rocket de Pokémon GO.
Pokémon GO : Comment battre Sierra ? (Août 2026)
Pokémon GO 30 juillet 2026

Pokémon GO : Comment battre Sierra ? (Août 2026)

Retrouvez une liste des Pokémon les plus efficaces pour réussir à battre Sierra, l'une des chefs de la Team GO Rocket de Pokémon GO.

commentaire (0)