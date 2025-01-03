Pokémon GO : L'événement Fashion Week revient en janvier 2025, les détails

Retrouvez les détails de l'événement Fashion Week 2025 de Pokémon GO dans cet article.
La Fashion Week revient sur Pokémon GO du vendredi 10 janvier à 10 heures au dimanche 19 janvier 2025 à 20 heures
. Cet événement sera l'occasion de déverrouiller de nouveaux cosmétiques tout en croisant le chemin des Pokémon portant des costumes Fashion. Plusieurs activités sont au programme, et pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir les détails de l'événement Fashion Week 2025 ci-dessous.
Événement Fashion Week de Pokémon GO, les détails
Bonus d'événement
- Vous recevrez 2 fois plus de Poussières Étoile en attrapant des Pokémon.
- En tant que Dresseur de niveau 31 et plus, vous aurez 2 fois plus de chances de recevoir des Bonbons XL en attrapant des Pokémon.
- Vous aurez plus de chances de rencontrer un Kirlia avec un costume Fashion chromatique à l'état sauvage.
En outre, vous aurez plus de chances de rencontrer les Pokémon chromatiques suivants grâce aux récompenses des tâches d'Étude de terrain et aux Raids.
- Papilusion avec un costume Fashion
- Dracolosse avec un costume Fashion
- Chinchidou avec un costume Fashion
- Couafarel
Nouveaux Pokémon
De nouveaux Pokémon costumés apparaîtront lors de l'événement de la Fashion Week 2025
, et les plus chanceux pourront même les rencontrer sous forme chromatique :
- Chinchidou avec un costume Fashion
- Pashmilla avec un costume Fashion
Rencontres sauvages
Les Pokémon suivants apparaîtront plus fréquemment à l'état sauvage qu'à l'ordinaire :
- Taupiqueur avec un costume Fashion
- Skitty
- Laporeille
- Zébibron avec un costume Fashion
- Couafarel
- Denticrisse
- Kirlia avec un costume Fashion (pour les plus chanceux)
Raids
Raids de niveau un
Raids de niveau trois
- Lixy avec un costume Fashion
- Chinchidou avec un costume Fashion
- Couafarel
- Papilusion avec un costume Fashion
- Dracolosse avec un costume Fashion
Récompenses des tâches d'Étude de terrain
Des tâches d'Étude de terrain sur le thème de l'événement seront disponibles. En les complétant, vous obtiendrez des PX, des Poussières Étoile ainsi que des rencontres avec les Pokémon de l'événement.
Étude ponctuelle payante
Pour 5 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude ponctuelle exclusive à l'événement, et recevoir les butins suivants :
- 3 500 PX
- 3 500 Poussières Étoile
- Une pose d'avatar sur le thème de l'événement
- Des rencontres avec les Pokémon de l'événement, notamment Dracolosse avec un costume Fashion, Chinchidou avec un costume Fashion et Couafarel
Nouveaux objets d'avatar
Les objets d'avatar suivants seront disponibles à l'achat dans la boutique du jeu pendant l'événement, et même après :
- Pardessus à carreaux
- Pantalon à carreaux
Défi de collection
Un Défi de collection sur le thème de l'événement axé sur la capture sera disponible, et vous permettra notamment de récupérer des PX et une rencontre Lixy avec un costume Fashion.
commentaire (0)