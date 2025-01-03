Pokémon GO : L'événement Fashion Week revient en janvier 2025, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 03 janvier 2025 à 11h47
Retrouvez les détails de l'événement Fashion Week 2025 de Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : L'événement Fashion Week revient en janvier 2025, les détails
La Fashion Week revient sur Pokémon GO du vendredi 10 janvier à 10 heures au dimanche 19 janvier 2025 à 20 heures. Cet événement sera l'occasion de déverrouiller de nouveaux cosmétiques tout en croisant le chemin des Pokémon portant des costumes Fashion. Plusieurs activités sont au programme, et pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir les détails de l'événement Fashion Week 2025 ci-dessous.

Événement Fashion Week de Pokémon GO, les détails

Bonus d'événement

  • Vous recevrez 2 fois plus de Poussières Étoile en attrapant des Pokémon.
  • En tant que Dresseur de niveau 31 et plus, vous aurez 2 fois plus de chances de recevoir des Bonbons XL en attrapant des Pokémon.
  • Vous aurez plus de chances de rencontrer un Kirlia avec un costume Fashion chromatique à l'état sauvage.
En outre, vous aurez plus de chances de rencontrer les Pokémon chromatiques suivants grâce aux récompenses des tâches d'Étude de terrain et aux Raids.
  • Papilusion avec un costume Fashion
  • Dracolosse avec un costume Fashion
  • Chinchidou avec un costume Fashion
  • Couafarel

Nouveaux Pokémon

De nouveaux Pokémon costumés apparaîtront lors de l'événement de la Fashion Week 2025, et les plus chanceux pourront même les rencontrer sous forme chromatique :
  • Chinchidou avec un costume Fashion
  • Pashmilla avec un costume Fashion

Rencontres sauvages

Les Pokémon suivants apparaîtront plus fréquemment à l'état sauvage qu'à l'ordinaire :
  • Taupiqueur avec un costume Fashion
  • Skitty
  • Laporeille
  • Zébibron avec un costume Fashion
  • Couafarel
  • Denticrisse
  • Kirlia avec un costume Fashion (pour les plus chanceux)

Raids

Raids de niveau un
  • Lixy avec un costume Fashion
  • Chinchidou avec un costume Fashion
  • Couafarel
Raids de niveau trois
  • Papilusion avec un costume Fashion
  • Dracolosse avec un costume Fashion

Récompenses des tâches d'Étude de terrain

Des tâches d'Étude de terrain sur le thème de l'événement seront disponibles. En les complétant, vous obtiendrez des PX, des Poussières Étoile ainsi que des rencontres avec les Pokémon de l'événement.

Étude ponctuelle payante

Pour 5 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude ponctuelle exclusive à l'événement, et recevoir les butins suivants :
  • 3 500 PX
  • 3 500 Poussières Étoile
  • Une pose d'avatar sur le thème de l'événement
  • Des rencontres avec les Pokémon de l'événement, notamment Dracolosse avec un costume Fashion, Chinchidou avec un costume Fashion et Couafarel
pose-avatar-fashion-week


Nouveaux objets d'avatar

Les objets d'avatar suivants seront disponibles à l'achat dans la boutique du jeu pendant l'événement, et même après :
  • Pardessus à carreaux
  • Pantalon à carreaux
objets-avatar-fashion-week


Défi de collection

Un Défi de collection sur le thème de l'événement axé sur la capture sera disponible, et vous permettra notamment de récupérer des PX et une rencontre Lixy avec un costume Fashion.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

Pokémon GO : Étude ponctuelle gratuite Marathon estival, les missions et récompenses
Pokémon GO 04 août 2026

Pokémon GO : Étude ponctuelle gratuite Marathon estival, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle du Marathon estival, disponible en août 2026 sur Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : Comment battre Giovanni ? (Août 2026)
Pokémon GO 30 juillet 2026

Pokémon GO : Comment battre Giovanni ? (Août 2026)

Retrouvez une liste des Pokémon les plus efficaces pour réussir à battre Giovanni, le Chef Suprême de la Team GO Rocket de Pokémon GO.
Pokémon GO : Comment battre Sierra ? (Août 2026)
Pokémon GO 30 juillet 2026

Pokémon GO : Comment battre Sierra ? (Août 2026)

Retrouvez une liste des Pokémon les plus efficaces pour réussir à battre Sierra, l'une des chefs de la Team GO Rocket de Pokémon GO.

commentaire (0)