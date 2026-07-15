Pokémon GO : Ultra Bonus revient en juillet 2026 pour fêter les 10 ans du jeu, les détails

Retrouvez le programme de l'événement Ultra Bonus : Édition du 10ème anniversaire de Pokémon GO, organisé du 21 au 27 juillet 2026, dans cet article.

En juillet et août 2026, Pokémon GO vous invite à participer l'événement Ultra Bonus, divisé en 3 parties. En plus du Festival aquatique et de la Journée de Super-Méga Raids Staross, vous aurez l'occasion de rencontrer une multitude de Pokémon en continuant les festivités relatives aux 10 ans du jeu. Pour en savoir plus, consultez les détails de l'événement Ultra Bonus : Édition 10ème anniversaire ci-dessous.

Ultra Bonus : Édition 10ème anniversaire, les détails de l'événement

Du mardi 21 juillet à 10 heures au lundi 27 juillet 2026 à 20 heures, les célébrations des 10 ans de Pokémon GO continuent avec l'événement Ultra Bonus.

Bonus d'événement

Les Pokémon premiers partenaires ont une chance d'avoir un fond spécial d'équipe !

Du 21 juillet à 10 h au 23 juillet à la même heure (heure locale)

6 fois plus de PX en attrapant des Pokémon

Du 23 juillet à 10 h au 25 juillet à la même heure (heure locale)

8 fois plus de PX en attrapant des Pokémon

Du 25 juillet à 10 h au 27 juillet à 20 h (heure locale)

10 fois plus de PX en attrapant des Pokémon

Rencontres sauvages

Vous pourrez faire la rencontre des Pokémon de l'événement à l'état sauvage, en tenant compte du faire que les Pokémon vedettes changeront chaque jour.

Du 21 juillet à 10 h au 23 juillet à la même heure (heure locale)

Partenaires de Kanto : Johto et Hoenn

Bulbizarre

Salamèche

Carapuce

Germignon

Héricendre

Kaiminus

Arcko

Poussifeu

Gobou

Du 23 juillet à 10 h au 25 juillet à la même heure (heure locale)

Partenaires de Sinnoh : Unys et Kalos

Tortipouss

Ouisticram

Tiplouf

Vipélierre

Gruikui

Moustillon

Marisson

Feunnec

Grenousse

Du 25 juillet à 10 h au 27 juillet à 20 h (heure locale)

Partenaires d'Alola, Galar et Paldea

Brindibou

Flamiaou

Otaquin

Ouistempo

Flambino

Larméléon

Poussacha

Chochodile

Coiffeton

Les Pokémon suivants pourront être attirés par les Modules Leurre standard.

Terhal

Griknot

Fantyrm

Raids

Raids de niveau un

Tadmorv coiffé d'un chapeau de fête

Raids de niveau trois

Rattatac coiffé d'un chapeau de fête

Nidorino coiffé d'un chapeau de fête

Ectoplasma coiffé d'un chapeau de fête

Qulbutoké coiffé d'un chapeau de fête

Attaques vedettes

→ Florizarre, Méganium, Jungko, Torterra, Majaspic, Blindépique, Archéduc, Gorythmic et Miascarade

En faisant évoluer un Pokémon premier partenaire de type Plante, vous obtindrez un Pokémon qui connnaît l'Attaque Chargée Végé-Attaque.

→ Dracaufeu, Typhlosion, Braségali, Simiabraz, Roitiflam, Goupelin, Félinferno, Pyrobut et Flâmigator

En faisant évoluer un Pokémon premier partenaire de type Feu, vous obtiendrez un Pokémon qui connnaît l'Attaque Chargée Rafale Feu.

→ Tortank, Aligatueur, Laggron, Pingoléon, Clamiral, Amphinobi, Oratoria, Lézargus et Palmaval

En faisant évoluer un Pokémon premier partenaire de type Eau, vous obtiendrez un Pokémon qui connnaît l'Attaque Chargée Hydroblast.

Récompenses des tâches de l'Étude de terrain

Des tâches d'Étude de terrain sur le thème de l'événement Ultra bonus : Édition 10ème anniversaire seront disponibles, et leur complétion vous offrira des Poké Balls ainsi que des rencontres avec les Pokémon de l'événement.

Nouvel objet d'avatar

Les objets d'avatar suivants seront disponibles gratuitement dans la boutique du jeu pendant cet événement.

Blouse de laboratoire style Professeur Willow

Pantalon style Professeur Willow

Gants style Professeur Willow

Chaussures style Professeur Willow

Sac style Professeur Willow

Lunettes du Professeur Willow



Stickers

Vous pourrez recevoir des stickers de l'événement en faisant tourner les PhotoDisques des PokéStops, en ouvrant des Cadeaux et en les achetant dans la boutique du jeu.

Étude magistrale : Étincelles de gratitude

Pour 4,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez participer à un scénario d'étude magistrale, Étincelles de gratitude, qui accordera surotut une rencontre avec un Shaymin chromatique.

Passe GO et Passe GO deluxe

Vous recevrez automatiquement le Passe GO du 10ᵉ anniversaire le mardi 21 juillet à 10 h (heure locale). Vous pourrez amasser des Points GO et monter de rang jusqu'au lundi 27 juillet à 20 h (heure locale).

Passe GO

T-shirt 10ᵉ anniversaire (jaune)

Module Leurre Doré

Des rencontres avec des Pokémon de l'événement

Passe GO deluxe

Module Leurre Doré

Plus de rencontres avec des Pokémon de l'événement

Bonus d'Échelon majeur

Échelon 1 : bonus à partir du rang 10

2 fois plus de Bonbons de capture de Pokémon

Échelon 2 : bonus à partir du rang 20

Plus de chances de recevoir des Bonbons L

Échelon 1 : bonus à partir du rang 10 (Passe GO deluxe)

3 fois plus de Bonbons de capture de Pokémon

Anniversaire du Professeur Willow

Le mardi 21 juillet 2026, de 10 heures à 20 heures, ce sera au tour du Professeur Willow de fêter son anniversaire. À cette occasion, un nouveau Pokémon costumé sera disponible dans une étude de terrain, une étude ponctuelle et lors de raids : Pikachu assistant du Professeur Willow. Notez qu'une surprise vous attend si vous prenez des photos, et que si la chance est avec vous, vous pourriez même rencontrer ce Pokémon en version chromatique ou doté d'un fond spécial d'équipe.

Par ailleurs, Pikachu assistant du Professeur Willow sera votre adversaire dans les Raids de niveau un.

L'événement Ultra Bonus 2026 de Pokémon GO vous réserve diverses surprises, rendez-vous alors le 21 juillet pour commencer les festivités, sans oublier qu'elles continueront en août avec le Festival aquatique et la Journée Méga-Staross.