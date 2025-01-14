Pokémon GO : Le Nouvel An lunaire sera célébré en 2025, les détails de l'événement

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 14 janvier 2025 à 11h01
Retrouvez les détails concernant le programme du Nouvel An lunaire 2025 sur Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : Le Nouvel An lunaire sera célébré en 2025, les détails de l'événement
Le Nouvel An lunaire fait son retour sur Pokémon GO du mercredi 29 janvier à 10 heures au dimanche 2 février 2025 à 20 heures, l'occasion pour les joueurs de croiser le chemin de Pokémon spécifiques à l'état sauvage, y compris Abo chromatique. Plusieurs activités seront ainsi organisées, et pour en savoir un peu plus sur les festivités à venir, nous vous invitons à découvrir les détails de l'événement du Nouvel An lunaire 2025 ci-dessous.

Nouvel An lunaire 2025 de Pokémon GO, les détails

Bonus d'événement

  • Plus de chances de recevoir des Pokémon Chanceux dans les échanges.
  • Plus de chances de devenir des Amis Chanceux.

Rencontres sauvages

Les Pokémon listés dans cette section apparaîtront plus fréquemment à l'état sauvage qu'à l'ordinaire. Vous aurez également plus de chances de rencontrer un Abo chromatique.
  • Abo
  • Onix
  • Vipélierre
  • Darumarond
  • Insolourdo
  • Léviator et Minidraco (pour les plus chanceux)

Œufs

Les Pokémon ci-dessous écloront des Œufs de 2 km. Vous aurez également plus de chances de faire éclore un Tarinor chromatique.
  • Makuhita
  • Tarinor
  • Méditikka
  • Skelénox
  • Rapion

Récompenses des tâches de l'Étude de terrain

Des tâches d'Étude de terrain sur le thème de l'événement seront disponibles, et leur complétion vous accorder surtout des Poussières d'Étoile ainsi que des rencontres avec les Pokémon de l'événement.

Étude ponctuelle

Une Étude ponctuelle sur le thème de l'événement sera disponible tout au long de celui-ci, et terminer les missions vous permettra de recevoir des PX, des Poussières d'Étoile ainsi que 10 Cellules de Zygarde.

Étude ponctuelle payante

Pour 2 USD (ou le niveau de prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude ponctuelle exclusive à l'événement. Les récompenses de cette Étude ponctuelle sont les suivantes :
  • Deux Œufs Chance
  • Un Incubateur
  • Des rencontres avec des Abo et des Tarinor

Défi de collection

Un Défi de collection sur le thème de l'événement sera bientôt disponible, et en l'accomplissant, vous obtiendrez des Poussières d'Étoile.

Épreuves PokéStop

Ouvrez l'œil : vous pourrez inscrire vos Pokémon de l'événement aux Épreuves de différents PokéStops !
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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