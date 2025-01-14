Pokémon GO : Le Nouvel An lunaire sera célébré en 2025, les détails de l'événement

Retrouvez les détails concernant le programme du Nouvel An lunaire 2025 sur Pokémon GO dans cet article.
Le Nouvel An lunaire fait son retour sur Pokémon GO
du mercredi 29 janvier à 10 heures au dimanche 2 février 2025 à 20 heures
, l'occasion pour les joueurs de croiser le chemin de Pokémon spécifiques à l'état sauvage, y compris Abo chromatique. Plusieurs activités seront ainsi organisées, et pour en savoir un peu plus sur les festivités à venir, nous vous invitons à découvrir les détails de l'événement du Nouvel An lunaire 2025
ci-dessous.
Nouvel An lunaire 2025 de Pokémon GO, les détails
Bonus d'événement
- Plus de chances de recevoir des Pokémon Chanceux dans les échanges.
- Plus de chances de devenir des Amis Chanceux.
Rencontres sauvages
Les Pokémon listés dans cette section apparaîtront plus fréquemment à l'état sauvage qu'à l'ordinaire. Vous aurez également plus de chances de rencontrer un Abo chromatique
.
- Abo
- Onix
- Vipélierre
- Darumarond
- Insolourdo
- Léviator et Minidraco (pour les plus chanceux)
Œufs
Les Pokémon ci-dessous écloront des Œufs de 2 km. Vous aurez également plus de chances de faire éclore un Tarinor chromatique
.
- Makuhita
- Tarinor
- Méditikka
- Skelénox
- Rapion
Récompenses des tâches de l'Étude de terrain
Des tâches d'Étude de terrain sur le thème de l'événement seront disponibles, et leur complétion vous accorder surtout des Poussières d'Étoile ainsi que des rencontres avec les Pokémon de l'événement.
Étude ponctuelle
Une Étude ponctuelle sur le thème de l'événement sera disponible tout au long de celui-ci, et terminer les missions vous permettra de recevoir des PX, des Poussières d'Étoile ainsi que 10 Cellules de Zygarde.
Étude ponctuelle payante
Pour 2 USD (ou le niveau de prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude ponctuelle exclusive à l'événement. Les récompenses de cette Étude ponctuelle sont les suivantes :
- Deux Œufs Chance
- Un Incubateur
- Des rencontres avec des Abo et des Tarinor
Défi de collection
Un Défi de collection sur le thème de l'événement sera bientôt disponible, et en l'accomplissant, vous obtiendrez des Poussières d'Étoile.
Épreuves PokéStop
Ouvrez l'œil : vous pourrez inscrire vos Pokémon de l'événement aux Épreuves de différents PokéStops !
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