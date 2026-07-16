Pokémon GO : Le Marathon estival : Braises arctiques introduira un nouveau Pokémon chromatique, les détails

Découvrez le programme de l'événement du Marathon estival : Braises arctiques, à venir sur Pokémon GO en août 2026, dans cet article.

L'une des choses que préfèrent les Dresseurs sur Pokémon GO est sans nul doute le fait d'obtenir un spécimen shiny. En août 2026, vous aurez peut-être la chance de mettre la main sur un chromatique de plus, Frissonille, en participant au Marathon estival : Braises arctiques. Comme d'habitude, d'autres activités seront au programme, et nous vous proposons d'en savoir plus en consultant les détails de l'événement ci-dessous.

Marathon estival : Braises arctiques, les détails de l'événement

Du mardi 4 août à 10 heures au lundi 10 août 2026 à 20 heures, tous les joueurs de Pokémon GO sont conviés à l'événement du Marathon estival : Braises arctiques. Pour la première fois sur le jeu, vous aurez l'occasion de rencontre Frissonille chromatique en accomplissant les tâches du Passe GO ou en faisant éclore des Œufs, si la chance est avec vous. Qui plus est, vous aurez aussi plus de chances de croiser le chemin de Ponyta, Limagma, Blizzi et Sorbébé shiny.

Rencontres sauvages

Goupix

Goupix d'Alola

Caninos

Marcacrin

Stalgamin

Les Pokémon suivants apparaîtront à différentes dates.

Ponyta → les 4, 6, 8 et 10 août

Blizzi → les 4, 6, 8 et 10 août

Limagma → les 5, 7, 9 et 10 août

Sorbébé → les 5, 7, 9 et 10 août

Bonus d'événement

Bonus d'Échelon 1, à partir du rang 10

PX ×2 en faisant tourner des PhotoDisques de PokéStop

Passe GO deluxe : PX ×3 en faisant tourner des PhotoDisques de PokéStop

Bonus d'Échelon 2, à partir du rang 20

Distance d'éclosion divisée par 2 pour les Œufs placés dans un Incubateur au cours de cet événement

Passe GO deluxe : distance d'éclosion divisée par 4 pour les Œufs placés dans un Incubateur au cours de cet événement

Œufs de 5 km

Farfuret

Darumarond

Darumarond de Galar

Grillepattes

Frissonille

Récompenses des tâches de l'étude de terrain

Des tâches d'étude de terrain seront disponibles, et leur complétion vous accordera surtout des rencontres avec Ponyta, Limagma, Blizzi et Sorbébé.

Étude ponctuelle gratuite

Une étude ponctuelle gratuite sera également disponible, et vous permettra de récupérer :

16 800 PX

Une rencontre avec Pikachu portant une visière de marathon

Passe GO : Marathon estival 2026

Passe GO

Des rencontres avec les Pokémon de l'événement

Des Poussières Étoile

Des PX

Des Super Bonbons

Des Hyper Balls

Passe GO deluxe

Des rencontres supplémentaires avec les Pokémon de l'événement

Des Encens

Des Baies Nanana argentéesDes Super Bonbons L

Des Bonbons L

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