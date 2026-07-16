Pokémon GO : Le Marathon estival : Braises arctiques introduira un nouveau Pokémon chromatique, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 16 juillet 2026 à 11h42
Découvrez le programme de l'événement du Marathon estival : Braises arctiques, à venir sur Pokémon GO en août 2026, dans cet article.
Pokémon GO : Le Marathon estival : Braises arctiques introduira un nouveau Pokémon chromatique, les détails

L'une des choses que préfèrent les Dresseurs sur Pokémon GO est sans nul doute le fait d'obtenir un spécimen shiny. En août 2026, vous aurez peut-être la chance de mettre la main sur un chromatique de plus, Frissonille, en participant au Marathon estival : Braises arctiques. Comme d'habitude, d'autres activités seront au programme, et nous vous proposons d'en savoir plus en consultant les détails de l'événement ci-dessous.

Marathon estival : Braises arctiques, les détails de l'événement 

Du mardi 4 août à 10 heures au lundi 10 août 2026 à 20 heures, tous les joueurs de Pokémon GO sont conviés à l'événement du Marathon estival : Braises arctiques. Pour la première fois sur le jeu, vous aurez l'occasion de rencontre Frissonille chromatique en accomplissant les tâches du Passe GO ou en faisant éclore des Œufs, si la chance est avec vous. Qui plus est, vous aurez aussi plus de chances de croiser le chemin de Ponyta, Limagma, Blizzi et Sorbébé shiny. 

marathon-estival-pokemon-go

Rencontres sauvages

  • Goupix
  • Goupix d'Alola
  • Caninos
  • Marcacrin 
  • Stalgamin

Les Pokémon suivants apparaîtront à différentes dates.

  • Ponyta → les 4, 6, 8 et 10 août
  • Blizzi → les 4, 6, 8 et 10 août
  • Limagma → les 5, 7, 9 et 10 août
  • Sorbébé → les 5, 7, 9 et 10 août

Bonus d'événement

Bonus d'Échelon 1, à partir du rang 10

  • PX ×2 en faisant tourner des PhotoDisques de PokéStop
  • Passe GO deluxe : PX ×3 en faisant tourner des PhotoDisques de PokéStop

Bonus d'Échelon 2, à partir du rang 20

  • Distance d'éclosion divisée par 2 pour les Œufs placés dans un Incubateur au cours de cet événement
  • Passe GO deluxe : distance d'éclosion divisée par 4 pour les Œufs placés dans un Incubateur au cours de cet événement

Œufs de 5 km

  • Farfuret
  • Darumarond
  • Darumarond de Galar
  • Grillepattes
  • Frissonille

Récompenses des tâches de l'étude de terrain

Des tâches d'étude de terrain seront disponibles, et leur complétion vous accordera surtout des rencontres avec Ponyta, Limagma, Blizzi et Sorbébé.

Étude ponctuelle gratuite

Une étude ponctuelle gratuite sera également disponible, et vous permettra de récupérer :

  • 16 800 PX
  • Une rencontre avec Pikachu portant une visière de marathon

Passe GO : Marathon estival 2026

Passe GO

  • Des rencontres avec les Pokémon de l'événement
  • Des Poussières Étoile
  • Des PX
  • Des Super Bonbons
  • Des Hyper Balls

Passe GO deluxe

  • Des rencontres supplémentaires avec les Pokémon de l'événement
  • Des Encens
  • Des Baies Nanana argentéesDes Super Bonbons L
  • Des Bonbons L

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Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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