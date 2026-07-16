Pokémon GO : Le Marathon estival : Braises arctiques introduira un nouveau Pokémon chromatique, les détails
le 16 juillet 2026 à 11h42
L'une des choses que préfèrent les Dresseurs sur Pokémon GO est sans nul doute le fait d'obtenir un spécimen shiny. En août 2026, vous aurez peut-être la chance de mettre la main sur un chromatique de plus, Frissonille, en participant au Marathon estival : Braises arctiques. Comme d'habitude, d'autres activités seront au programme, et nous vous proposons d'en savoir plus en consultant les détails de l'événement ci-dessous.
Marathon estival : Braises arctiques, les détails de l'événement
Du mardi 4 août à 10 heures au lundi 10 août 2026 à 20 heures, tous les joueurs de Pokémon GO sont conviés à l'événement du Marathon estival : Braises arctiques. Pour la première fois sur le jeu, vous aurez l'occasion de rencontre Frissonille chromatique en accomplissant les tâches du Passe GO ou en faisant éclore des Œufs, si la chance est avec vous. Qui plus est, vous aurez aussi plus de chances de croiser le chemin de Ponyta, Limagma, Blizzi et Sorbébé shiny.
Rencontres sauvages
- Goupix
- Goupix d'Alola
- Caninos
- Marcacrin
- Stalgamin
Les Pokémon suivants apparaîtront à différentes dates.
- Ponyta → les 4, 6, 8 et 10 août
- Blizzi → les 4, 6, 8 et 10 août
- Limagma → les 5, 7, 9 et 10 août
- Sorbébé → les 5, 7, 9 et 10 août
Bonus d'événement
Bonus d'Échelon 1, à partir du rang 10
- PX ×2 en faisant tourner des PhotoDisques de PokéStop
- Passe GO deluxe : PX ×3 en faisant tourner des PhotoDisques de PokéStop
Bonus d'Échelon 2, à partir du rang 20
- Distance d'éclosion divisée par 2 pour les Œufs placés dans un Incubateur au cours de cet événement
- Passe GO deluxe : distance d'éclosion divisée par 4 pour les Œufs placés dans un Incubateur au cours de cet événement
Œufs de 5 km
- Farfuret
- Darumarond
- Darumarond de Galar
- Grillepattes
- Frissonille
Récompenses des tâches de l'étude de terrain
Des tâches d'étude de terrain seront disponibles, et leur complétion vous accordera surtout des rencontres avec Ponyta, Limagma, Blizzi et Sorbébé.
Étude ponctuelle gratuite
Une étude ponctuelle gratuite sera également disponible, et vous permettra de récupérer :
- 16 800 PX
- Une rencontre avec Pikachu portant une visière de marathon
Passe GO : Marathon estival 2026
Passe GO
- Des rencontres avec les Pokémon de l'événement
- Des Poussières Étoile
- Des PX
- Des Super Bonbons
- Des Hyper Balls
Passe GO deluxe
- Des rencontres supplémentaires avec les Pokémon de l'événement
- Des Encens
- Des Baies Nanana argentéesDes Super Bonbons L
- Des Bonbons L
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