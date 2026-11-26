Secretlab baisse les prix de ses chaises TITAN Evo et ATLAS, de ses bureaux MAGNUS ainsi que de ses accessoires jusqu'au 27 novembre. Une remise supplémentaire qui peut atteindre 140 € s'ajoute selon le montant du panier.

Spécialiste de la chaise gaming haut de gamme depuis plusieurs années, Secretlab s'est imposé comme l'une des références du secteur grâce à sa gamme TITAN, étoffée au fil du temps par de nombreux produits connexes comme les coussins lombaires ou de tête. La marque a ensuite étendu son catalogue aux bureaux MAGNUS, pensés autour d'un écosystème d'accessoires magnétiques pour garder un setup propre et bien rangé.

Pour le Black Friday, Secretlab applique des remises sur la plupart de ses chaises et bureaux jusqu'au 27 novembre, avec la livraison offerte en France, en Belgique et en Suisse. Nous avons retenu les offres les plus intéressantes, de la chaise gaming au bureau assis-debout.

Les chaises TITAN Evo et ATLAS en promotion

La TITAN Evo reste la chaise phare de Secretlab. Déclinée en trois tailles, elle mise sur un soutien lombaire intégré réglable, des accoudoirs 4D et un coussin de tête magnétique. La version Stealth en similicuir hybride NEO est la plus abordable, tandis que le tissu SoftWeave Plus conviendra mieux à ceux qui ont chaud pendant les longues sessions.

Avec la TITAN Evo, Secretlab corrige les défauts de la génération précédente et propose une chaise confortable, bien finie et disponible en plusieurs tailles. Son soutien lombaire se montre plus discret que celui de la concurrence, et les quelques défauts relevés n'entachent pas l'ensemble.



GAMEWAVE, Vandenburie Mathieu, 9/10.

Plus orientée travail, l'ATLAS est la première chaise de bureau ergonomique de la marque. Elle mise davantage sur le maintien de la posture et la liberté de mouvement, et sa version Dune+ profite de la remise la plus intéressante de la gamme.



Sélection de chaises Secretlab

TITAN Evo Stealth (similicuir NEO) 549,00 € → 499,00 € remise de 50 € TITAN Evo Cookies & Cream (SoftWeave Plus) 569,00 € → 519,00 € remise de 50 € ATLAS Dune+ 699,00 € → 649,00 € remise de 50 €

Bureaux MAGNUS, du modèle fixe à l'assis-debout

Le MAGNUS est un bureau fixe en métal, solide et assez large pour accueillir deux écrans, avec un plateau magnétique qui permet d'accrocher les accessoires et de faire disparaître les câbles. Ceux qui veulent alterner entre position assise et debout se tourneront plutôt vers le MAGNUS Evo, qui profite de 100 € de remise et devient la porte d'entrée de l'assis-debout chez Secretlab.

Le MAGNUS Pro monte en gamme avec un panneau de commande intégré, trois hauteurs mémorisables et une gestion des câbles plus poussée. La version Black Suede, avec son plateau en microsuède, est d'ailleurs la plus intéressante puisqu'elle s'aligne sur le prix de la version Stealth.

Le MAGNUS Pro XL est un bureau imposant mais performant, qui met en valeur un setup haut de gamme. Il faut toutefois bien choisir sa taille et son emplacement, à cause de son poids et de son encombrement lors des réglages de hauteur.

Sélection de bureaux Secretlab

MAGNUS Stealth 618,00 € → 558,00 € environ 10 % de réduction MAGNUS Evo Black 699,00 € → 599,00 € remise immédiate de 100 € MAGNUS Pro Stealth (1,50 m) 928,00 € → 849,00 € remise de 79 € MAGNUS Pro Black Suede (1,50 m) 978,00 € → 849,00 € remise immédiate de 129 €

Accessoires et SKINS

Côté accessoires, le coussin lombaire Arcane Heimerdinger en mousse à mémoire de forme passe de 59 € à 39 €. Les SKINS, des housses de rechange qui permettent de changer le revêtement d'une chaise TITAN sans la remplacer, sont également en baisse, avec par exemple la version SoftWeave Charcoal Blue à 169 € au lieu de 199 €. Toutes les offres sont regroupées sur la page promotions de Secretlab.

Jusqu'à 140 € de remise supplémentaire selon le panier

Secretlab ajoute cette année une remise automatique cumulable avec les promotions en cours, sans code à saisir.

40 € dès 830 € d'achat avec une chaise

dès 830 € d'achat avec une chaise 50 € dès 1 489 € d'achat avec un bureau

dès 1 489 € d'achat avec un bureau 100 € dès 1 999 € d'achat sur tout le site

dès 1 999 € d'achat sur tout le site 140 € dès 2 299 € d'achat sur tout le site

Associer une TITAN Evo et un MAGNUS Pro suffit donc à franchir le premier palier, ce qui rend l'opération surtout intéressante pour renouveler sa chaise et son bureau en même temps.