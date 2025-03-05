Family Island : Liens énergie gratuite (free energy links)

Retrouvez les liens Family Island du jour vous permettant de récupérer de l'énergie gratuitement, aussi appelé free energy links par la communauté.
Tous les jours, le studio responsable du développement de Family Island
, Moon Active, partage différents liens sur ses réseaux sociaux permettant d'obtenir gratuitement des bonus
, notamment de l'énergie gratuite afin de vous aider à avancer dans votre aventure et ainsi faire évoluer votre île et votre domaine. Vous retrouverez, ci-dessous, tous les liens du jour (les free links)
ainsi que des jours précédents, au cas où vous les auriez ratés. Attention cependant, il se peut que les liens des jours précédents ne soient plus opérationnels, alors n'hésitez pas à revenir régulièrement sur cette page pour ne pas rater les liens du jour de Family Island qui vous offre cette « free energy »
, qui est le terme anglophone, lequel est le plus utilisé.
Liens de l'énergie gratuite de Family Island (free energy links)
|Date et heure
|Énergies gratuites
|Lien quotidien
|Aujourd'hui à 12:50
|
40
Énergies
|Collecter
|Aujourd'hui à 07:50
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40
Énergies
|Collecter
|Aujourd'hui à 07:50
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40
Énergies
|Collecter
|Aujourd'hui à 07:50
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40
Énergies
|Collecter
|Aujourd'hui à 07:50
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40
Énergies
|Collecter
|Aujourd'hui à 07:50
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40
Énergies
|Collecter
|08/07/2026 à 16:50
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40
Énergies
|Collecter
|08/07/2026 à 07:50
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40
Énergies
|Collecter
|08/07/2026 à 07:50
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40
Énergies
|Collecter
|08/07/2026 à 07:50
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40
Énergies
|Collecter
|08/07/2026 à 07:50
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40
Énergies
|Collecter
|08/07/2026 à 07:50
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40
Énergies
|Collecter
|08/07/2026 à 07:50
|
40
Énergies
|Collecter
Comment avoir de l'énergie gratuite en plus des liens Family Island ?
Bien évidemment, les liens partagés ci-dessus ne sont pas les seules façons de récupérer facilement, rapidement et, surtout, gratuitement, de l'énergie dans Family Island
.
Invitez vos amis via Facebook
À chaque fois que vous inviterez un de vos amis Facebook à rejoindre Family Island
, vous pourrez obtenir jusqu'à 100 énergies gratuites (et 50 rubis pour le premier)
. Afin d'être sûr de récupérer cette récompense intéressante, votre ami devra accepter l'invitation, télécharger le jeu et le lancer afin que son compte Facebook soit lié à Travel Town
. Si vous avez beaucoup de contact sur ce réseau social, vous pourriez vous procurer, en un instant, de nombreuses énergies gratuites, de quoi progresser rapidement dans Family Island
.
Connexion quotidienne
Chaque jour, vous pourrez obtenir un bonus gratuit dans Family Island grâce à la connexion quotidienne.
Parfois, ces récompenses seront des free energy
, de quoi faire le stock et progresser un peu plus dans son aventure.
Patientez…
Family Island
vous gratifiera pour votre patience en vous octroyant 1 énergie toutes les deux minutes
. Avec une limite de stockage à 75. Si vous en avez plus de 75, vous ne pourrez plus les cumuler avec cette recharge gratuite. Mais vous pouvez tout de même utiliser les liens Family Island
présents ci-dessous pour les additionner en vue d'une longue session de jeu. Cela sera toujours bénéfique.
Family Island, qu'est-ce que c'est ?
Family Island
est un jeu mobile de gestion et d'aventure développé par Moon Active, tout comme Coin Master
et Travel Town
, deux jeux très populaires, disponible sur iOS et Android. Il plonge les joueurs dans une époque préhistorique où ils doivent aider une famille naufragée à survivre sur une île déserte. Le gameplay repose sur la gestion des ressources, l'exploration, la construction, l'agriculture et l'artisanat.
Il faut récolter du bois, des pierres et des plantes pour construire des bâtiments, préparer des repas et fabriquer des outils. Le jeu propose une progression scénarisée, avec des quêtes permettant de découvrir de nouvelles îles et d'évoluer. Des événements temporaires sont régulièrement ajoutés pour renouveler l'expérience. Avec son univers coloré et accessible, Family Island
combine stratégie et détente, tout en proposant des mécaniques de jeu proches des classiques du genre, comme FarmVille ou Township
. Idéal pour les amateurs de jeux de gestion avec une touche d'aventure.
commentaires (2)
Bonjour,
Les bonus sont annoncés à 80 d'énergie et à l'arrivée il y en a que 40, ça devient n'importe quoi ce jeu...
C