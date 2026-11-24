Selon un récent rapport, XBOX a pensé à rendre l'accès au multijoueur gratuit sur sa prochaine console, répondant au nom de code Project Helix.

Depuis de nombreuses années maintenant, les joueurs et les joueuses évoluant sur consoles doivent payer des abonnements spécifiques (PS Plus, Xbox Live, Nintendo Online, etc.) pour pouvoir jouer en multijoueur. Il semblerait que XBOX ait envisagé de supprimer cette barrière financière liée au multijoueur pour Project Helix... fut un temps.

Pas de multijoueur payant pour Project Helix ?

Selon le journaliste Jez Corden de Windows Central, qui détient ces informations de plusieurs sources, XBOX a pensé, à un moment donné, à rendre l'accès au multijoueur gratuit sur sa prochaine console, Project Helix. Un élément envisagé par le passé, notamment lorsque la firme désirait faire de la machine « un PC de jeu complet, capable de faire tourner tous vos jeux de console Xbox existants ».

Proposer un accès non payant au multijoueur sur la prochaine console XBOX ravirait très certainement la communauté. Toutefois, cela impliquerait nécessairement une rentrée d'argent moindre pour XBOX. D'ailleurs, un tel changement pourrait bien ne pas voir le jour finalement, et ce, à cause de multiples facteurs.

EXCLUSIVE: Xbox reportedly had a much more radical plan for Helix than we knew. Sources tell @JezCorden the original vision included Steam, full PC games, a console-first UI, and no paywall for online multiplayer. But that plan predates Xbox's current leadership, and the economics have changed considerably. So how much survives? Our latest report: 👇 https://t.co/r1Pv62pjgC — Windows Central (@WindowsCentral) November 23, 2026

Une idée qui pourrait bien avoir changé depuis

Comme expliqué par le journaliste Jez Corden, ce changement a été pensé lorsque Project Helix était sous la charge de Phil Spencer et Sarah Bond. Toutefois, et comme vous le savez probablement déjà, Phil Spencer et Sarah Bond ont quitté XBOX, alors qu'Asha Sharma en a pris la tête. De plus, la crise de la mémoire vive, en raison de l'essor de l'IA, est survenue par la suite.

En outre, il y a très peu de temps, XBOX a assuré que Project Helix est « conçue pour être une console capable de faire tourner vos jeux PC », et non pas « un PC de jeu complet » comme envisagé par le passé. Cela laisse donc entendre qu'il y a déjà eu du changement concernant l'approche principale pour cette nouvelle machine XBOX.

De ce fait, il se peut que XBOX ait décidé, depuis le temps, de revenir sur sa décision concernant la suppression du paywall lié au multijoueur. Évidemment, pour en avoir le cœur net, il est préférable d'attendre une communication officielle. Affaire à suivre, donc...