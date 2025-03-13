Gossip Harbor : Liens énergie gratuite (free energy links)

Retrouvez les liens Gossip Harbor du jour vous permettant de récupérer de l'énergie gratuitement, communément appelé free energy links par la communauté.
Tous les jours, le studio responsable du développement de Gossip Harbor
, Microfun Limited, partage différents liens sur ses réseaux sociaux permettant d'obtenir gratuitement des bonus
, notamment de l'énergie gratuite afin de vous aider à avancer dans votre aventure et ainsi faire évoluer votre restaurant, qui est totalement détruit lorsque vous commencez l'aventure. Vous retrouverez, ci-dessous, tous les liens du jour
ainsi que des jours précédents, au cas où vous les auriez ratés. Attention cependant, il se peut que les liens des jours précédents ne soient plus opérationnels, alors n'hésitez pas à revenir régulièrement sur cette page pour ne pas rater les liens du jour de Gossip Harbor qui vous offre cette « free energy »
, qui est le terme anglophone, lequel est le plus utilisé.
Liens de l'énergie gratuite de Gossip Harbor (free energy links)
|Date et heure
|Énergies gratuites
|Lien quotidien
|10/07/2026 à 11:00
|
25 Énergies gratuites
|Récupérer
|08/07/2026 à 11:00
|
25 Énergies gratuites
|Récupérer
|06/07/2026 à 11:00
|
25 Énergies gratuites
|Récupérer
|03/07/2026 à 11:00
|
25 Énergies gratuites
|Récupérer
Comment avoir de l'énergie gratuite en plus des liens Gossip Harbor ?
Bien évidemment, les liens partagés ci-dessus ne sont pas les seules façons de récupérer facilement, rapidement et, surtout, gratuitement, de l'énergie dans Gossip Harbor
.
Les défis quotidiens
Chaque jour, Gossip Harbor
propose à ses joueurs des petits défis, vous demandant de réaliser certaines tâches. De quoi récupérer assez rapidement de l'énergie gratuitement (free energy)
, mais aussi des pièces d'or.
Patientez…
Gossip Harbor
vous gratifiera pour votre patience en vous octroyant 1 énergie toutes les deux minutes
. Avec une limite de stockage à 100. Si vous en avez plus de 100, vous ne pourrez plus les cumuler avec cette recharge gratuite. Mais vous pouvez tout de même utiliser les liens Gossip Harbor
présents ci-dessous pour les additionner en vue d'une longue session de jeu, étant donné qu'elle s'utilise très, très vite...
Gossip Harbor, qu'est-ce que c'est ?
Gossip Harbor
est un jeu mobile combinant la fusion, la rénovation et l'enquête, développé par Microfun Limited. Les joueurs incarnent Quinn Castillo, une talentueuse cheffe cuisinière revenue dans sa ville natale afin de redonner vie au restaurant familial. Le concept est simple : combiner les éléments permet d'obtenir des ressources pour restaurer, décorer le restaurant et progresser dans l'intrigue, riche en mystères et rebondissements.
Au fur et à mesure de l'aventure, des personnages hauts en couleur apparaissent, apportant chacun secrets et quêtes spécifiques. Entre énigmes à résoudre et décorations personnalisables, Gossip Harbor
offre un rythme relaxant mais captivant, parfait pour des sessions courtes ou prolongées. Les événements réguliers, récompenses quotidiennes et révélations scénaristiques donnent envie d'y retourner souvent.
Avec son ambiance colorée, une histoire intrigante et un gameplay intuitif, Gossip Harbo
r séduira particulièrement les amateurs de jeux mobiles, dont la progression pourra être accélérée par les liens ci-dessus. Une belle expérience pour tous ceux qui aiment dévoiler progressivement des secrets tout en redonnant vie à un lieu emblématique.
commentaires (34)
Bonjour, depuis que j'ai changé de téléphone, je n'arrive plus à obtenir les énergies offertes. Ça m'envoie directement sur Google Play qui le demande d'installer le jeu.
Ce très long pour avoir l'énergie
Je partage l avis de Marlo 25 d énergie en cadeau tous les 3 jours c est une misère.
Il serait plus honnête d enlever la mention de cadeau " quotidien "puisque c est FAUX.
Déjà 25 énergie c est pas beaucoup et en plus il y en a pas tous les jours déçu parce que j aime bien ce jeu
Salut,
Je ne parviens pas à activer les liens proposés pour obtenir de l energy gratuite.
De plus, le lien le plus récent date du 1 er mai.
Si vous avez des astuces pour se procurer+ d energy gratuite je suis intéressée.
Merci d avance
C’est troppp long pour pouvoir accomplir une tâche comme ex: croque monsieur il te faut 600 d’énergie faites un effort non ???
Dommage qu'il n'y ait pas c'est d'énergie par exemple pour faire du thé il me faut au moins cinq cents énergies car cela ne me donne que du café. C'est vraiment dommage je pense que je vais abandonner
Bonjour trop long pour avoir des énergies. Ces ce qui fera que j abbandonnerais ce jeu très vite je pense. Dommage
Merci, les liens du 20 mars et du 17 mars sont fonctionnels pour moi aujourd'hui 22 mars.
C'est dommage il n'y a vraiment pas assez d'énergie pour faire ce jeu
Bonjour, je rejoins les autres avis également. Trop d'attente pour jouer. Depuis plusieurs semaines plus de lien de gratuité pour avoir de l'énergie. Cela devient pénible de jouer à ce jeu. Si quelqu'un en connait un qui est aussi sympa mais sans les désagréments de celui ci je suis preneuse. Dommage.
Merci pour votre générosité et gentillesse
Merci pour les cadeaux et tout le plaisir as joué j'adore votre concept
Bonsoir
Les liens d’énergies gratuites ne fonctionnent pas
A chaque fois que je clique je me retrouve sur l’application du jeu que je dois ouvrir pour rien
Car in n’y a rien concernant les énergies gratuites
Dommage
Je rejoins les autres avis dommage de ne pas pouvoir jouer par manque d’énergie.
Je comprend pas le lien pour avoir de l'énergie gratuite reste bloqué au 07 janvier ????
Hâte d'avoir un peu d'énergie gratuite pour pouvoir avancer
Faut vous soigner et vous trouver une activité comme des cours ou un travail! Y’a pas à mettre 30 balles par semaine et râler ce n’est qu’un jeu !
Hey faut se calmer les gens, c'est un passe temps,pas un taf, suffit de pas s'obstiner à vouloir terminer chaque événement et tu mets pas un centime dans le jeu... Après c'est que mon avis...
Jeu impossible à réaliser sans achat. À moins de 29€ par semaine passez votre chemin vous n’avancerez pas et ne gagnerez rien.