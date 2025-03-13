Gossip Harbor : Liens énergie gratuite (free energy links)

Retrouvez les liens Gossip Harbor du jour vous permettant de récupérer de l'énergie gratuitement, communément appelé free energy links par la communauté.

Liens de l'énergie gratuite de Gossip Harbor (free energy links)

Date et heure Énergies gratuites Lien quotidien 10/07/2026 à 11:00 25 Énergies gratuites Récupérer 08/07/2026 à 11:00 25 Énergies gratuites Récupérer 06/07/2026 à 11:00 25 Énergies gratuites Récupérer 03/07/2026 à 11:00 25 Énergies gratuites Récupérer



Comment avoir de l'énergie gratuite en plus des liens Gossip Harbor ?

Les défis quotidiens

Patientez…

Gossip Harbor, qu'est-ce que c'est ?

Tous les jours, le studio responsable du développement de, Microfun Limited, partage différents liens sur ses réseaux sociaux permettant d', notamment de l'énergie gratuite afin de vous aider à avancer dans votre aventure et ainsi faire évoluer votre restaurant, qui est totalement détruit lorsque vous commencez l'aventure. Vous retrouverez, ci-dessous, tousainsi que des jours précédents, au cas où vous les auriez ratés. Attention cependant, il se peut que les liens des jours précédents ne soient plus opérationnels, alors n'hésitez pas à revenir régulièrement sur cette page pour ne pas rater, qui est le terme anglophone, lequel est le plus utilisé.Bien évidemment, les liens partagés ci-dessus ne sont pas les seules façons de récupérer facilement, rapidement et, surtout, gratuitement, de l'énergie dansChaque jour,propose à ses joueurs des petits défis, vous demandant de réaliser certaines tâches. De quoi récupérer assez rapidement de, mais aussi des pièces d'or.vous gratifiera pour votre patience en vous octroyant. Avec une limite de stockage à 100. Si vous en avez plus de 100, vous ne pourrez plus les cumuler avec cette recharge gratuite. Mais vous pouvez tout de même utiliserprésents ci-dessous pour les additionner en vue d'une longue session de jeu, étant donné qu'elle s'utilise très, très vite...est un jeu mobile combinant la fusion, la rénovation et l'enquête, développé par Microfun Limited. Les joueurs incarnent Quinn Castillo, une talentueuse cheffe cuisinière revenue dans sa ville natale afin de redonner vie au restaurant familial. Le concept est simple : combiner les éléments permet d'obtenir des ressources pour restaurer, décorer le restaurant et progresser dans l'intrigue, riche en mystères et rebondissements.Au fur et à mesure de l'aventure, des personnages hauts en couleur apparaissent, apportant chacun secrets et quêtes spécifiques. Entre énigmes à résoudre et décorations personnalisables,offre un rythme relaxant mais captivant, parfait pour des sessions courtes ou prolongées. Les événements réguliers, récompenses quotidiennes et révélations scénaristiques donnent envie d'y retourner souvent.Avec son ambiance colorée, une histoire intrigante et un gameplay intuitif,r séduira particulièrement les amateurs de jeux mobiles, dont la progression pourra être accélérée par les liens ci-dessus. Une belle expérience pour tous ceux qui aiment dévoiler progressivement des secrets tout en redonnant vie à un lieu emblématique.