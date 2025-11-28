Disney Solitaire : Liens pièces gratuites (free coins)

Retrouvez les liens Disney Solitaire du jour vous permettant de récupérer des pièces gratuites (free coins) pour progresser plus rapidement.

Liens pièces gratuites de Disney Solitaire (free coins links)

Date et heure Récompenses Lien quotidien 14/09/2026 à 20:00 Pièces gratuites Récupérer 14/09/2026 à 20:00 Pièces gratuites Récupérer 13/09/2026 à 20:00 Pièces gratuites Récupérer 13/09/2026 à 20:00 Pièces gratuites Récupérer 13/09/2026 à 20:00 Pièces gratuites Récupérer 12/09/2026 à 20:00 Pièces gratuites Récupérer 11/09/2026 à 20:00 Pièces gratuites Récupérer 11/09/2026 à 20:00 Pièces gratuites Récupérer 10/09/2026 à 19:00 Pièces gratuites Récupérer 10/09/2026 à 19:00 Pièces gratuites Récupérer 10/09/2026 à 19:00 Pièces gratuites Récupérer

Comment avoir de free coins en plus des liens Disney Solitaire ?

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Les autres astuces

Récoltez vos récompenses gratuites toutes les heures.

Terminez les événements / niveaux spéciaux.

Terminez les missions.

Terminez les scènes.

Complétez les albums de cartes.

Disney Solitaire, qu'est-ce que c'est ?

Tous les jours, le studio responsable du développement de, SuperPlay, partage différents liens sur ses réseaux sociaux permettant d', notamment des crédits gratuits, aussi appelés free coins par les anglophones, afin de vous aider à avancer dans votre aventure et de pouvoir continuer à jouer. Vous retrouverez, ci-dessous, tousainsi que des jours précédents, au cas où vous les auriez ratés. Attention cependant, il se peut que les liens des jours précédents ne soient plus opérationnels, alors n'hésitez pas à revenir régulièrement sur cette page et à l'actualiser pour ne pas raterBien évidemment, les liens partagés ci-dessus ne sont pas les seules façons de récupérer facilement, rapidement et, surtout, gratuitement, des pièces dansÀ chaque fois que vous inviterez un de vos amis Facebook à rejoindre, vous pourrez obtenir jusqu'à. Afin d'être sûr de récupérer cette récompense intéressante, votre ami devra accepter l'invitation, télécharger le jeu et le lancer afin que son compte Facebook soit lié à. Si vous avez beaucoup de contact sur ce réseau social, vous pourriez vous procurer, en un instant, de nombreuses pièces gratuites, de quoi progresser rapidement dansChaque jour, vous pourrez obtenir un bonus gratuit dansParfois, ces récompenses seront des, de quoi faire le stock et progresser un peu plus dans son aventure.Pêle-mêle, voici d'autres conseils pour faire le plein deet ne jamais être à court :est un jeu de cartes accessible et relaxant, développé pour offrir une expérience mêlant réflexion, collection et univers Disney. Le principe est simple :dans des décors inspirés des plus grandes licences Disney et Pixar, tout en débloquant de nouvelles scènes et bonus au fil de la progression. Très facile à prendre en main, le jeu cache pourtant de nombreuses petites optimisations pour avancer plus vite.Dans, chaque partie remportée vous permet d'obtenir des pièces et des objets spéciaux utiles pour progresser dans l'aventure. Grâce aux récompenses obtenues quotidiennement, qu'il s'agisse de bonus gratuits ou de cadeaux offerts via les liens mis à disposition, vous pourrez jouer davantage, accumuler des ressources et débloquer des cartes spéciales.L'objectif reste simple : réussir les différents tableaux en utilisant le moins de coups possible tout en profitant des bonus pour optimiser votre stratégie. Et si certains joueurs tentent de chercher des raccourcis, il est bon de rappeler que la triche est strictement interdite, pouvant entraîner un blocage du compte. Utiliser lesreste donc la meilleure manière d'améliorer votre progression et d'apprécier pleinement l'expérience.