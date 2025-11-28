Disney Solitaire : Liens pièces gratuites (free coins)

Retrouvez les liens Disney Solitaire du jour vous permettant de récupérer des pièces gratuites (free coins) pour progresser plus rapidement.
Tous les jours, le studio responsable du développement de Disney Solitaire
, SuperPlay, partage différents liens sur ses réseaux sociaux permettant d'obtenir gratuitement des bonus
, notamment des crédits gratuits, aussi appelés free coins par les anglophones, afin de vous aider à avancer dans votre aventure et de pouvoir continuer à jouer. Vous retrouverez, ci-dessous, tous les liens du jour (les free links) de Disney Solitaire
ainsi que des jours précédents, au cas où vous les auriez ratés. Attention cependant, il se peut que les liens des jours précédents ne soient plus opérationnels, alors n'hésitez pas à revenir régulièrement sur cette page et à l'actualiser pour ne pas rater les liens du jour de Disney Solitaire qui vous offrent cette free coins
.
Liens pièces gratuites de Disney Solitaire (free coins links)
|Date et heure
|Récompenses
|Lien quotidien
|14/09/2026 à 20:00
|Pièces gratuites
|Récupérer
|14/09/2026 à 20:00
|Pièces gratuites
|Récupérer
|13/09/2026 à 20:00
|Pièces gratuites
|Récupérer
|13/09/2026 à 20:00
|Pièces gratuites
|Récupérer
|13/09/2026 à 20:00
|Pièces gratuites
|Récupérer
|12/09/2026 à 20:00
|Pièces gratuites
|Récupérer
|11/09/2026 à 20:00
|Pièces gratuites
|Récupérer
|11/09/2026 à 20:00
|Pièces gratuites
|Récupérer
|10/09/2026 à 19:00
|Pièces gratuites
|Récupérer
|10/09/2026 à 19:00
|Pièces gratuites
|Récupérer
|10/09/2026 à 19:00
|Pièces gratuites
|Récupérer
Comment avoir de free coins en plus des liens Disney Solitaire ?
Bien évidemment, les liens partagés ci-dessus ne sont pas les seules façons de récupérer facilement, rapidement et, surtout, gratuitement, des pièces dans Disney Solitaire
.
Invitez vos amis via Facebook
À chaque fois que vous inviterez un de vos amis Facebook à rejoindre Disney Solitaire
, vous pourrez obtenir jusqu'à 3 000 pièces gratuites et d'autres bonus
. Afin d'être sûr de récupérer cette récompense intéressante, votre ami devra accepter l'invitation, télécharger le jeu et le lancer afin que son compte Facebook soit lié à Disney Solitaire
. Si vous avez beaucoup de contact sur ce réseau social, vous pourriez vous procurer, en un instant, de nombreuses pièces gratuites, de quoi progresser rapidement dans Disney Solitaire
.
Connexion quotidienne
Chaque jour, vous pourrez obtenir un bonus gratuit dans Disney Solitaire grâce à la connexion quotidienne.
Parfois, ces récompenses seront des free coins
, de quoi faire le stock et progresser un peu plus dans son aventure.
Les autres astuces
Pêle-mêle, voici d'autres conseils pour faire le plein de free coins dans Disney Solitaire
et ne jamais être à court :
- Récoltez vos récompenses gratuites toutes les heures.
- Terminez les événements / niveaux spéciaux.
- Terminez les missions.
- Terminez les scènes.
- Complétez les albums de cartes.
Disney Solitaire, qu'est-ce que c'est ?
Disney Solitaire
est un jeu de cartes accessible et relaxant, développé pour offrir une expérience mêlant réflexion, collection et univers Disney. Le principe est simple : enchaîner des parties de Solitaire
dans des décors inspirés des plus grandes licences Disney et Pixar, tout en débloquant de nouvelles scènes et bonus au fil de la progression. Très facile à prendre en main, le jeu cache pourtant de nombreuses petites optimisations pour avancer plus vite.
Dans Disney Solitaire
, chaque partie remportée vous permet d'obtenir des pièces et des objets spéciaux utiles pour progresser dans l'aventure. Grâce aux récompenses obtenues quotidiennement, qu'il s'agisse de bonus gratuits ou de cadeaux offerts via les liens mis à disposition, vous pourrez jouer davantage, accumuler des ressources et débloquer des cartes spéciales.
L'objectif reste simple : réussir les différents tableaux en utilisant le moins de coups possible tout en profitant des bonus pour optimiser votre stratégie. Et si certains joueurs tentent de chercher des raccourcis, il est bon de rappeler que la triche est strictement interdite, pouvant entraîner un blocage du compte. Utiliser les liens Disney Solitaire du jour
reste donc la meilleure manière d'améliorer votre progression et d'apprécier pleinement l'expérience.
commentaires (27)
Dernier lien pour domino dream alors qu'on est sur disney solitaire ! À voir, et certain lien ne fonctionnent pas sur le même jour ( erreur )
Lien non disponible pour disney solitaire ( date du 27/072026 à 20h pour un autre jeu.
Souvent j'ai pas les pièces gratuite
Mes pièces gratuites du 3 juillet ne fonctionne pas
Comment ce fait t il quoi moi je dois pour passser une scène je dois passer environ 120 niveau hors que mes amis on 10. 15 etc et moi 25 34 57 etc pourquoi
Mes bonus acheté ont disparu
Bonjour ça fait 3 j que je n’est aucune récompense
à quoi sa sert de mettre des récompenses si on peut pas les récupérer quand on clique sur le lien c'est écrit récompense déjà récupérer alors que pas du tout
Je ne vois plus rien sur mon jeu depuis hier matin plus de bonus quotidien non plus sur mon écran je n'ai plus que les étoiles mon niveau et l'album sinon plus rien même plus les défis quotidiens comment cela se fait-il
Pourquoi ça me met que j’ai déjà récupéré ma récompense alors que non ????
Bonjour je arrive Pas à avoir les pièces depuis hier
Est ce normal ?
Merci
Des voleurs je porte plainte
Comment récupérer l argent que j ai gagner
Message d’erreur à chaque fois, c’est normal ?
Lien toujours introuvable
Bonsoir depuis aujourd’hui je n arrive pas a avoir les pièces gratuites et je suis dirigée directement vers App Store . Savez vous pourquoi svp Merci .
Bonjour a quoi servent les loupes? Merci
Bonjour, merci beaucoup pour les pièces gratuites! C'est gentil et ce n'est pas un dû alors merci. C'est possible d'en avoir aujourd'hui ?
Toujours pas de récompense quotidienne 2 jours que J ai rien mis à part le bonus de 3000 toutes les heures
Je ne vois pas les pièces d'aujourd'hui ? Quelqu'un a le lien ?