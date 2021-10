Caractéristiques

Taille recommandée : 170cm-189cm

170cm-189cm Poids maximum : 100 kg

100 kg Revêtement : Similicuir hybride Secretlab NEO (pour l'article) / Tissu Secretlab Softweave Plus / Cuir nappa Secretlab

Similicuir hybride Secretlab NEO (pour l'article) / Tissu Secretlab Softweave Plus / Cuir nappa Secretlab Coussins : Tête aimanté

Tête aimanté Ajustabilité du dossier : de 85° à 165°

de 85° à 165° Couleurs : De très nombreux coloris dont des modèles signatures (KDA par exemple)

De très nombreux coloris dont des modèles signatures (KDA par exemple) Garantie : 3 ans (extension de garantie possible 2 ans)

3 ans (extension de garantie possible 2 ans) Hauteur totale : 125-134 cm

125-134 cm Prix : 449,00 €

Des gammes adaptées

Similicuir hybride Secretlab NEO : 449 €

449 € Similicuir hybride Secretlab NEO éditions esport et signatures : 479 €

479 € Tissu Secretlab Softweave Plus : 469 - 499 €

469 - 499 € Cuir nappa Secretlab : 899 €

Unboxing

Le retour du chat

Le montage

Le service après-vente

Zoom sur les composants

Revêtement et format

Dossier et système lombaires

Assise

Les accoudoirs

Châssis et finitions







Enfin, la base est en aluminium ADC 12, car il s'agit d'un point-clé qui se veut aussi robuste que léger, d'où l'intérêt pour l'aluminium. Comme pour le siège, rien à dire sur les finitions, qu'elles soient visibles ou non.

Roulettes

Le piston



Néanmoins, il faudra faire attention à la poignée destinée à l'inclinaison arrière du siège. En effet, pour celles et ceux qui se servent de leur pouce pour tirer la poignée, il est possible de se pincer tant le montant de l'accoudoir est proche du manche. Bien que ce ne soit pas extrêmement dangereux, nous nous sommes pincés, quelques fois, lors des premiers essais, obligeant à faire attention par la suite ou n'utiliser que les doigts (sans le pouce) pour tirer le manche.





Les coussins

Réglage et bascule

Nouveautés et association table Magnus

Nouveautés

Une seule forme déclinée en plusieurs tailles

Toutes les tailles disposent du soutien lombaires adaptatif (il en découle l'absence de coussin lombaire)

Accoudoirs magnétiques et interchangeables.

Nouveaux matériaux pour les revêtements qui se veulent plus résistants

Système de lombaires adaptatif novateur et très performant.

Secretlab proposait, pour sa série 2020, trois gammes distinctes autant par la forme que par ses caractéristiques afin d'essayer de s'adapter à un large public. Avec l'édition 2022, le constructeur conserve sa volonté d'adaptabilité, mais conserve le même format de chaise qu'il vient simplement décliner en taille. On se retrouve donc avec la gamme Titan qui devient universelle, dont les choix se situent entre small, régular et XL.Finalement, on rappelle que le prix diffère selon le revêtement choisi et que l'achat d'un siège dit « signature » est seulement 30 € plus cher pour la gammePrix des sièges selon les revêtements :On ne change pas une équipe qui gagne, le siègefait son apparition au cœur d'une boîte aux rangements impeccables qui. Un soin particulier a été voué à l'emballage de l'ensemble des composants qu'il faudra défaire de leur prison de mousse. Une place pour chaque objet.Vous l'attendiez, le voilà de retour. Coca, le chat, teste pour vous le confort du carton d'emballage, que ce soit pour dormir ou se gratter, il est confirmé pour les chats. On se demanderait presque pourquoi le constructeur ne vend pas ses cartons vides pour les maîtres d'animaux de compagnie.Comme toujours et sans surprise, le siègeest très facile à monter. Nous constatons en prime l'utilisation de nombreux éléments sous magnétisme pour un montage sans vis et efficace. S'il s'agit de votre premier siège, une grande feuille cartonnée vous attend dans le but de vous guider pas à pas dans l'évolution des éléments à monter. Certainement le siège le plus facile à monter qu'il nous ait été donné de tester.Avant tout, nous tenons à mettre en avant le côté informatif du constructeur. En effet, durant toutes les phases d'envoi et réception, nous avons reçu des mails de confirmation. Qui plus est, certaines informations complémentaires étaient envoyées pour prévenir d'un nettoyage (dû au COVID) plus ou moins important ainsi que les potentiels problèmes à la réception. Pas de panique, quels qu'ils soient, le constructeur a une solution miracle. Le siège est garanti trois ans, avec la possibilité d'obtenir une extension de garantie afin d'atteindre 5 ans. En prime, la possibilité d'acheter des composants directement sur le site du constructeur. La livraison est offerte, mais souffre actuellement d'une surcharge de commande la rendant plus longue.Avant tout, il est important de noter l'effort du constructeur quant au choix des revêtements, mais également du style et de la forme du siège. Si certains points étaient moins maîtrisés pour la version 2020,. Nous disons adieu au Cuir PU pour se concentrer sur unassocié à un système de mousse froide exclusive (en attente de brevet). Bien que notre siège soit blanc/gris, soyez rassuré quant à l'aspect nettoyage. En effet, contre notre gré, il nous est arrivé de le salir avec de la graisse ou même du sang (longue histoire). Bonne nouvelle, le similicuir a un revêtement lisse et facilement nettoyable à l'eau, à condition de ne pas laisser la tâche stagner trop longtemps.Il est composé de quatre éléments bien distincts. Sur la face avant se trouve la zone d'appuie-tête qui est aimantée (cf. coussin), tandis qu'un nouveau système fait son apparition au niveau des lombaires. C'est un point largement positif puisque, là où cette fonction n'était disponible que pour les plus grands sièges de la marque, elle se retrouve, à présent, en fonctionnalité de base sur l'ensemble de la gamme 2022. Pour finir, sur les flancs se trouvent les molettes de réglage du système lombaire à raison d'une par flanc.Pour revenir succinctement sur la partie lombaires, car nous l'avions déjà testé sur des sièges concurrents, il faut savoir que. En effet, lors des premières apparitions, cette technologie était fixe pour simplement remplacer le coussin lombaire en proposant desur le dossier. Si cette méthode était fonctionnelle, elle n'en restait pas moins difficile à adapter et surtout, selon les cas, potentiellement inadaptée pour un utilisateur sensible.Afin de pallier ce problème,propose un système adaptatif qui ne se contente pas de se positionner plus ou moins haut et plus ou moins profondément, mais qui viendra également s'adapter à votre position sur le fauteuil dans le but de. Nous confirmons, à l'utilisation, la technicité, mais également le confort apporté.À l'égal du dossier, le revêtement ainsi que la mousse utilisés sont confortables tout en proposant une structure moyennement ferme que l'on situerait légèrement en dessous de la fermeté des sièges. Elle est adaptée à celles et ceux qui apprécient une assise plus raide, sans qu'elle n'en soit trop rigide. La forme de l'assise est la même pour toutes les gammes ce qui est une réelle révolution.En effet, cette dernière,propose non seulement une posture assise qui se veut optimale, mais également un siège uniforme et sans fissure dans lesquelles peuvent se glisser poussière et autres impuretés. Enfin, avec des flancs bien moins baquets, le siègeoffre une plus grande liberté de mouvement.Nous retrouvons ici lesqui peuvent se mouvoir sous de nombreuses possibilités (voir photos). La texture est ferme pour un appui moyennement moelleux. Une nouveauté qui fait corps avec l'ensemble du siège est l'aspect aimantation des accoudoirs. En effets, en plus d'être facilement équipables, il est possible de les démonter à tout moment dans le but de proposer des styles et revêtements différents.Pour celles et ceux qui souhaitent également savoir(point très important lors du choix d'un siège de cet acabit), les photos ci-dessous vous permettent de connaître le débattement total du siège, soit en position la plus basse puis la plus haute.Sans surprise, on salue les finitions du châssis qui se veulent exemplaires en tout point et certainement les meilleures que nous ayons vues à ce jour. Les soudures sont lissées, les perçages sont extrêmement propres tandis que les finitions proposent un rendu visuel très appréciable. Un siège confortable tant à l'utilisation qu'au montage, ce qui saura plaire à une majorité d'utilisateurs. On note également le soin pris par le constructeur pour lisser les finitions et rentre le tout attrayant même si l'aspect n'entre pas en compte concernant la robustesse. Cependant, le professionnalisme et le soin porté à ces éléments en disent long sur les volontés du constructeur.Annoncées comme des roulettes XL et plus grandes que d'habitude, nous pensons que la communication autour de ces dernières reste la même que pour les 2020. En effet, aucun changement à notifier entre les deux versions. On conserve ainsi une bonne glisse, pas de freins manuels et un montage aussi facile que classique. Rien à redire.La partie support est également l'une des plus importantes de votre siège puisqu'elle. Nous n'entrerons cependant pas dans les détails. Annoncé Class 4, il s'agit simplement d'une batterie de tests auxquels il a répondu positif. Le piston dispose d'un cache pour leToujours pour garder un aspect novateur, le coussin de tête, seul présent dans le packaging pour cause du nouveau système lombaires, est également magnétique. De ce fait, il suffit de le poser, ou le jeter (à votre guise) sur le haut du dossier pour qu'il reste accroché. Nous pouvons notifier, tout de même, que nous ne connaissons pas la durabilité d'un tel système. Concernant le confort, rien à signaler. Si la zone magnétique se sent dès la prise en main, elle ne gêne en rien au confort initial du coussin qui vous proposera de longues sessions de douceur.Qui plus est, pour le moment, aucune solution annexe ne permet de changer ou racheter ce fameux coussin. Par ailleurs, si l'aimantation venait à devenir défaillante, il n'existe pas de contre-mesure telle qu'un élastique pour tenir le coussin au dossier. Enfin, seule la partie haute du siège est aimantée. Bien qu'elle soit assez large, la force n'est optimale qu'en son centre. Il faudra donc faire attention à l'utilisation de ne pas trop le baisser ou le monter.À l'instar de nombreux sièges, il est possible de faire pivoter et basculer le siège, mais également le stopper. Si l'on répertorie un angle d'inclinaison maximale de 165°, là où d'autres proposent 180°, il reste largement profitable.Comme annoncé en début d'article, la série 2022 est annoncée comme une évolution pour la marque. Voici donc ce qu'il faut retenir de l'ensemble des points soulevés.Pour faire évoluer son matériel,propose une pléthore de nouveautés afin de plaire toujours plus aux utilisateurs. Pour la version 2022, en comparaison à la 2020, voici les différences constatées :