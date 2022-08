Caractéristiques

Taille : 1700 mm x 800 mm (1,7 m x 0.8 m)

1700 mm x 800 mm (1,7 m x 0.8 m) Hauteur : 650 à 1250 cm (0.65 m à 1.25 m)

650 à 1250 cm (0.65 m à 1.25 m) Epaisseur : 20 mm

20 mm Poids maximal : 120 Kg réparti

120 Kg réparti Matériaux : acier

acier Poids approximatif du produit : 68 kg avec le tapis

68 kg avec le tapis Garantie : 5 ans

Unboxing

Secretlab MAGNUS PRO XL Metal Desk (Assemblage requis)

Passe-câble

Protection pour passe-câble

Secretlab MAGPAD Desk Mat (Accessoire vendu séparément)

Kit d'outils de montage

Secretlab MAGNUS Metal Desk, kit de composants 1x Tournevis à main magnétique 1x Reversible Hex M3 + M5 Screw Bit 1x M5 Main Allen Key 1x M3 Height Adjustment Allen Key 5x Secretlab Cable Fastening Straps



Montage

Utilisation et contraintes

La motorisation

Liste des accessoires disponibles

1 - Le RGB avec MAGRGB

2 - Les passes câbles

3 - Le support de casque magnétique

4 - Le support d'écran

1 écran

2 écrans

Les prix

MAGNUS PRO XL seul - 999€ MAGNUS PRO XL + Tapis de bureau signature « Black » - 1048€ Le RGB avec MAGRGB - 89€ Ensemble de gestion des câbles - 49€ Le support de casque magnétique - 29€ Le supper écran simple - 159€ Le support écran double - 259€ PC mount - 99€

Il va sans dire, le carton duà l'égal du MAGNUS , est lourd, mais surtout imposant dans sa version XL. Prévoyez donc d'être deux pour le manipuler, mais également d'être présent lors de la réception. Voici son contenu :Comme annoncé ci-dessus, l'ensemble du packaging de la table, mais également certains éléments, sont assez lourds et encombrants. Nous réitérons notre recommandation concernant le montage, au minimum, à deux personnes. Pour la suite, l'universse dessine au cœur des packagings, qui sont merveilleusement bien agencés et où il n'y a que très peu de place vide (voire pas du tout). Les éléments sont bien séparés et se déboîtent du carton avec une certaine aisance. S'il s'agit de votre première table, le constructeur laisse un manuel de montage.Le plan d'assemblage se veut concis et précis, tandis que chaque composant dispose d'étiquette permettant d'identifier au premier regard les éléments complémentaires. Notons également l'effort du constructeur qui a drastiquement réduit le nombre de pièces afin de faciliter le montage.Concernant l'installation, si l'on passe outre le passage où il faut retourner la table, demandant d'allier force et dextérité, rien à signaler. Les produits ont des finitions exemplaires, les trous tombent en face les uns des autres et des protections sont positionnées aux endroits dangereux.Contrairement auclassique, lene bénéficie pas des avantages du montage par magnétisme. Cela est très certainement le résultat de la grande taille de la table. En effet, si les éléments étaient magnétiques, ils seraient d'autant plus difficiles à installer. Néanmoins, comme le bureau est mécanisé, il faudra porterpendant le montage et s'assurer de bien tout connecter.Finalement, pour remonter tout de même une légère difficulté d'ajustage, c'est lorsque vous devez étendre le tapis magnétique sur l'ensemble de la table que. En effet, sauf exception, il faut s'y prendre plusieurs fois avant de l'installer bien parallèle. Petit point pour finir, ciblé aux utilisateurs qui ne souhaitent pas acquérir, la table prend facilement les traces de doigts, surtout avec un coloris noir mat.Entrons à présent dans le vif du sujet. La table se veut lisse et libre d'être utilisée d'un bout à l'autre. Pas de bordure plastique superflue ni deencombrant et inutile, bref, elle fait office de support... et c'est tout ! Pour cela, ses 1,7 m de long s'offrent 0.8 m d'argument supplémentaire en largeur, ce qui est juste énorme. Comme dit plus haut, cela peut même devenir un problème selon sa position finale. Pensez à prendre en compte les ouvertures de vos portes et couloirs, car le déplacement ne sera pas aisé.Il est ainsi possible de poser un nombre conséquent de produits comme vous pouvez le voir sur la photo qui précède. Pour notre cas, il s'agit de deux écrans accompagnés d'une grande tour. Pour référence, le premier est le XG32VC , un écran incurvé de 32" tandis que l'autre est le MAG274QRF-QD , de 27 ". L'ensemble s'installe convenablement tout en laissant assez de place pour de nombreux autres périphériques et sans se sentir oppresser. Une bonne solution pour enlever une tour qui prend la poussière ou les coups en restant au sol.Cela tombe bien que nous parlions du sol puisquene fait pas les choses à moitié et propose des caches câbles magnétiques à fixer sur les pieds que vous préférez. Très faciles d'utilisation, ils permettent d'améliorer la gestion des câbles, surtout avec l'utilisation du bac prévu à cet effet, directement sous le fond de la table. Pour finir de combler vos attentes, l'emprise au sol duest très linéaire et restreinte.De ce fait, il devient plus facile de faire le ménage dessous en l'absence de pieds tout en longueur et de câbles en vrac. Petit bémol toutefois,et ils ne pourront pas servir de butée contre vos plaintes. Soyez donc très vigilants à l'installation si vous ne souhaitez pas que le bureau touche votre mur ou le détériore en montant/descendant.Bien qu'il s'agisse du point le plus intéressant, il est également très simple. La table dispose de deux pieds mécaniques, faciles d'installation, permettant, à l'aide d'une commande dédiée, de monter/descendre la table entre 650 et 1250 mm. Le constructeur donne la possibilité de régler parmi trois positions programmables directement à la levée sur la partie avant droite du plateau. Les positions sont haptiques (ils réagissent au toucher) et sont très sensibles. Nous l'avons quelques fois déclenché simplement en l'effleurant.Toutefois, pas de panique, un système anticollision permet à la table de s'arrêter si elle sent une résistance.avant de se déplacer dans le sens contraire à celui où elle force. De plus, une sécurité est prévue pour ne pas enclencher les boutons par inadvertance. Il est ainsi possible de couper l'alimentation de la table à l'aide du bouton tout à droite. Si les flèches, chiffres et autres sont allumés, alors la table l'est aussi. Dans le cas contraire,, il sera impossible de la déplacer.Finalement, en plus des boutons programmables, les flèches permettent de régler la hauteur duà la volée. Intéressant pour faire les réglages initiaux ou même des modifications mineures lors de l'utilisation. En bref,, mais bien pensé et performant. Lors du déplacement, les moteurs sont audibles, mais loin d'être désagréables.Les photos ci-dessus montrent les zones minimale et maximale de la table, accompagnées d'un utilisateur mesurant 1m69.Si la tablesemble relativement complète, nous regrettons le manque de support de casque ou encore de passe-câbles. Bonne et mauvaise nouvelle, il est possible d'acquérir ces accessoires, néanmoins, il faudra débourser quelques euros de plus. Ce qui peut rapidement devenir un budget conséquent, quand on connaît le prix de vente initial de la table se situant à 999 €. Toutefois, pour celles et ceux qui souhaitent y mettre le prix, voici l'ensemble des accessoires disponibles :Que serait un bureau sobre sans la possibilité d'y intégrer un peu de RGB ? Pour le coup, il s'agit ici de l'élément cosmétique le moins « utile » et vraiment à choisir s'il vous reste de la place dans votre budget. Pour ne rien changer, l'ensemble est très qualitatif et la bande vient s'aimanter sous la partie arrière du bureau. Il est possible d'utiliser la télécommande fournie ou lier le MAGRGB à son téléphone via l'application Nanoleaf pour la contrôler à tout moment. En bref, un élément cosmétique intéressant, mais secondaire. Notons tout de même que le retour visuel, surtout dans une atmosphère sombre, est vraiment sublime.Bien qu'ils ne soient pas fournis de base et que leur utilité soit à l'appréciation de chacun, ils n'en restent pas moins qualitatifs et intéressants. Si nous passons outre leur prix, ils permettent de finaliser le câble management de votre bureau et faire courir les câbles jusqu'au passe-câble se situant sous la table. Notons qu'il en existe associé à des licences de jeux.Que dire de plus, élément essentiel au bureau et pour tout joueur, le support de casque se positionne où vous le souhaitez, par aimantation. Cette dernière suffit à tenir n'importe quel casque.Nous finissons avec le meilleur et surtout l'élément qui permet de répondre à de nombreuses problématiques. En effet, lors du test de la table MAGNUS, nous avions été confrontés(solo, double ou même triple) qui ne passaient presque pas ou étaient difficiles à utiliser. Pour pallier ce problème,saute le pas avec son propre support d'écran décliné en deux versions que sont :Pour ne rien changer à leurs habitudes, les ingénieurs de chezont pris en compte les retours et besoins des utilisateurs. Pour le moment, le support d'écran estL'assemblage est assez inné.Le pied se glisse facilement à l'arrière du bureau (faites tout de même attention si vous êtes équipés du MAGRGB). Le serrage se fait par le dessus et est d'une facilité déconcertante. Notons que les bras ne sont pas encore fixésmais également ajouter du poids inutilement.Par la suite, tout est prévu pour accueillir au mieux vos écrans. Le constructeur a même pris en compte les écrans dont la fixation VESA est plus basse (de nombreux écrans ont ce souci à cause du design voulu) en intégrant des bagues et vis adaptées telles que le montrent les photos à venir.Finalement, il ne reste plus qu'à fixer l'écran au support et régler les vis de force. Il reste possible de les déplacer en forçant un peu plus que la normale.