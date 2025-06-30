Dice Dreams : Liens des lancers de dés gratuits

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
modifié le 23 juillet 2026 à 17h40
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Retrouvez les liens Dice Dreams du jour vous permettant de récupérer des rolls pour lancer les dés, et obtenir d'autres récompenses gratuitement.
Dice Dreams : Liens des lancers de dés gratuits
Tous les jours ou presque, le studio responsable du développement de Dice Dreams, SuperPlay, partage différents liens sur ses réseaux sociaux permettant d'obtenir gratuitement des bonus, notamment des lancers, appelés rolls, afin de vous aider à avancer dans votre aventure et ainsi faire évoluer vos royaumes, qui sont ni plus ni moins que plateaux avec des architectures, à la manière des jeux du genre. Vous retrouverez, ci-dessous, tous les liens du jour Dice Dreams ainsi que des jours précédents, au cas où vous les auriez ratés. Attention cependant, il se peut que les liens des jours précédents ne soient plus opérationnels, alors n'hésitez pas à revenir régulièrement sur cette page pour ne pas rater les liens du jour. 

Liens des lancers de dés gratuits sur Dice Dreams (Free rolls)

Date et heure Dés gratuits Lien quotidien
Aujourd'hui à 15:00 50 Dés gratuits Récupérer
22/07/2026 à 20:00 50 Dés gratuits Récupérer
22/07/2026 à 20:00 50 Dés gratuits Récupérer
21/07/2026 à 20:00 50 Dés gratuits Récupérer
21/07/2026 à 17:00 50 Dés gratuits Récupérer
20/07/2026 à 20:00 50 Dés gratuits Récupérer
20/07/2026 à 20:00 50 Dés gratuits Récupérer
19/07/2026 à 20:00 50 Dés gratuits Récupérer
19/07/2026 à 17:00 50 Dés gratuits Récupérer
18/07/2026 à 20:00 50 Dés gratuits Récupérer
17/07/2026 à 19:00 50 Dés gratuits Récupérer
17/07/2026 à 14:00 50 Dés gratuits Récupérer
16/07/2026 à 20:00 50 Dés gratuits Récupérer
16/07/2026 à 17:00 50 Dés gratuits Récupérer
15/07/2026 à 19:00 50 Dés gratuits Récupérer
15/07/2026 à 19:00 50 Dés gratuits Récupérer
14/07/2026 à 20:00 50 Dés gratuits Récupérer
14/07/2026 à 20:00 50 Dés gratuits Récupérer
14/07/2026 à 17:00 50 Dés gratuits Récupérer


Comment avoir des rolls (dés) gratuits en plus des liens Dice Dreams ?

Bien évidemment, les liens partagés ci-dessus ne sont pas les seules façons de récupérer facilement, rapidement et, surtout, gratuitement, des lancers de dés et de l'argent sur Dice Dreams.

Invitez vos amis via Facebook

Lorsque vous vous connecterez à Facebook, vous obtiendrez des rolls. Mais à chaque fois que vous inviterez un de vos amis Facebook à rejoindre Dice Dreams, vous pourrez obtenir jusqu'à 50 lancers de dé. Afin d'être sûr de récupérer cette récompense intéressante, votre ami devra accepter l'invitation, télécharger le jeu et le lancer afin que son compte Facebook soit lié à Dice Dreams. Si vous êtes un adepte du réseau social de Mark Zuckerberg, vous pourriez vous procurer, en un instant, de nombreux lancers de dé, mais aussi énerver quelques-uns de vos amis…

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Patientez…

Dice Dreams vous gratifiera pour votre patience en vous octroyant 5 free rolls par heure, pour un maximum de 50 lancers de dé. Les plus perspicaces d'entre vous auront compris qu'il faudra attendre pas moins de 10 heures pour optimiser le tout et récupérer l'entièreté des lancers de dé gratuits. Si vous avez déjà vos 50 lancers, vous ne pourrez pas en obtenir de cette manière.

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Dice Dreams, qu'est-ce que c'est ?

Dice Dreams est un jeu de stratégie et de construction, développé et édité par SuperPlay, très apprécié des joueurs. Comme de nombreux jeux du même type et notamment Coin Master et Monopoly GO, Dice Dreams restera particulièrement facile à prendre en main, bien que de nombreuses optimisations existent. 

De ce fait, il faudra lancer trois dés sur le plateau et espérer tomber sur les meilleures récompenses pour progresser. Grâce aux liens fournis précédemment, vous effectuerez certaines actions telles qu'attaquer les monuments des autres joueurs, gagner de l'argent pour améliorer votre plateau ou obtenir des boucliers, lesquels seront particulièrement intéressants pour réduire les attaques de vos ennemis et conserver vos pièces d'or, et vos bâtiments intacts.
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Vous l'aurez compris, les liens quotidiens, vous permettent des récupérer des bonus Dice Dreams importants pour la bonne évolution de vos Royaumes.
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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commentaires (12)

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Tim dlakw (invité) Le 11/06/2026 à 19:28

ROLLS

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VD-JKYHVJAUST (invité) Le 10/06/2026 à 23:09

Rolls

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Betty (invité) Le 26/05/2026 à 16:49

Bonjour pouvez vous me dire pourquoi je ne peux plus avoir les pubs à dice dreams alors qu'avant Jr les avais?

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Nounou nana (invité) Le 05/04/2026 à 11:18

Pack cher pas de video pas assez de jeu je v effacer et mettre une note sur Facebook a moin que ca change

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Nounou nana (invité) Le 05/03/2026 à 00:42

Bj j voudrai renvoyer des cadeau pour inviter les amis m ça marche pas pouver vou mon remettre svp

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Mariehelenetetedoie (invité) Le 25/02/2026 à 14:33

Impossible de récupérer les des

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Dadoo (invité) Le 27/01/2026 à 17:09

Bonjour
Moi je joue à ce jeu et je trouve qu'il est pas mal 👍

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Rachel (invité) Le 24/01/2026 à 08:13

Bj on a pas asser de jeu et de de pour jouer fodrer nou offrir un pack ça devient nul

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Marie (invité) Le 05/11/2025 à 18:12

Bjr mon mari et des amis ont dicedreams ont n est tous amis dans Facebook et des que ont envoie pour une demande d amis dans dicedreams sa ne fonctionne pas

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Da vr (invité) Le 31/10/2025 à 18:39

Comment avoir des des sur dice dream j ai tout essayé mais rien ni fait merci

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Estelle . (invité) Le 26/10/2025 à 16:25

Bonjour.aujourd’hui 26/10/2025 le jeux ne marche pas impossible de jouer ggggggrrrrr

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Estelle (invité) Le 23/10/2025 à 18:26

Bonjour .le jeu de Dice Dreams fait que beige et je fais que perdre mais des