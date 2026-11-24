Envie de faire un cadeau à un joueur ou une joueuse possédant une Nintendo Switch 2 ? Voici les accessoires essentiels à offrir en ce Noël 2026.

Faire plaisir à un joueur ou à une joueuse peut être relativement difficile à Noël, d'autant plus si vous ne connaissez pas les jeux déjà possédés. À la place, il est tout à fait possible de se pencher sur des accessoires, qui peuvent apporter un certain confort ou se montrer très utiles. Dans le cas de la Nintendo Switch 2, différents éléments peuvent être convoqués et faire grandement plaisir aux heureux élus.

Ainsi, si vous souhaitez offrir un cadeau à quelqu'un possédant la dernière console de Nintendo, voici 5 accessoires essentiels pour Switch 2, qui ont tout à fait leur place sous le sapin en ce Noël 2026.

Cinq accessoires Nintendo Switch 2 indispensables à offrir pour Noël 2026

Une carte mémoire pour encore plus de jeux installés

Étant donné que la Nintendo Switch 2 dispose d'un espace de stockage de 256 Go, les joueurs et les joueuses ne peuvent pas installer une multitude de jeux sur leur console. Devoir supprimer un titre pour en installer un autre est toujours relativement frustrant. C'est là qu'une carte mémoire additionnelle peut se montrer très pertinente. Sur ce point, nous ne pouvons que vous recommander la SANDISK microSD Express, qui est officiellement licenciée pour la Nintendo Switch 2 et qui ravira à coup sûr un joueur/une joueuse évoluant sur ladite console. Vous pouvez ainsi opter pour la version 256 Go ou bien celle 512 Go, en fonction de votre budget.

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Une protection d'écran pour davantage de sécurité

En raison de son caractère hybride (mode portable, mode TV, mode sur table), la console Nintendo Switch 2 est extrêmement amovible et doit alors être maniée avec précaution. D'ailleurs, pour assurer le coup et garantir sa sécurité, il est intéressant de se procurer/d'offrir une protection pour l'écran. Cela permettra d'éviter les rayures sur l'écran d'origine, tout en gardant une clarté et netteté d'image.

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Une sacoche de transport pour les joueurs nomades

En complément d'une protection d'écran, une sacoche de transport pouvant accueillir la Switch 2 est une bonne idée de cadeau de Noël, notamment à toutes celles et ceux qui utilisent la console lors de leurs déplacements. Il est, d'ailleurs, mieux d'opter pour une pochette rigide, qui assurera plus de sécurité. Évidemment, différentes tailles, avec des emplacements de rangement supplémentaires ou non, sont disponibles. La marque HORI en propose de plusieurs acabits, et même des sacoches de transport/pochettes à l'effigie de personnages de renom (Mario, Pokémon, etc.).

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Une manette Nintendo Switch 2 pour profiter des jeux en mode TV

Pour les joueurs et les joueuses qui jouent principalement à leur Nintendo Switch 2 directement branchée à leur téléviseur (en mode TV), une manette peut vite devenir essentielle, et ce, malgré la présence d'un support pouvant accueillir les Joy-Con 2 dans la boîte de la console. Sur ce point, il est même préférable d'opter pour une manette Nintendo Switch 2 sans fil afin de gagner en confort. Bien qu'un peu chère, la manette Nintendo Switch 2 Pro est un excellent choix de cadeau pour ce Noël 2026.

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Un casque aussi excellent qu'abordable

Que ce soit en jouant en mode TV ou en mode portable, certains joueurs et joueuses préfèrent s'équiper d'un casque afin de profiter du son de leur jeu tranquillement et sans nuire à leur entourage. Pour la Nintendo Switch 2, comme pour les autres consoles, les références ne manquent pas. Cependant, en raison de son grand confort et de sa qualité sonore plus que correcte, nous vous conseillons d'offrir le casque HS33 v3 sans fil de Corsair en cadeau, tant cela permettra aux heureux élus de passer de nombreuses heures à jouer sans gêne.

Produit Où acheter ? Casque Corsair HS35 v3 sans fil Disponible sur Amazon

Produit Pour qui ? Prix indicatif Carte SANDISK microSD Express 256 Go Pour les joueurs qui aiment avoir plusieurs jeux installés 60 € Protection d'écran Pour sécuriser sa Nintendo Switch 2 15 € Pochette rigide/sacoche de transport Pour les joueurs qui jouent à la console lors de déplacements 20 à 35 € Manette Nintendo Switch 2 Pro Pour celles et ceux qui jouent principalement en mode TV 90 € Casque Corsair HS35 V3 sans fil Pour les joueurs cherchant un casque confortable et abordable 79 €

Pour rappel, la Nintendo Switch 2 est disponible, dans le monde entier, depuis le 5 juin 2025.