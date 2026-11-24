En 2026, les Steam Awards soufflent leur dixième bougie. Les votes sont ouverts pour cette nouvelle édition et de nouvelles catégories spéciales sont proposées, dont la prestigieuse catégorie « Panthéon ».

La fin d'année est marquée par les cérémonies et les remises de prix. Les Game Awards, prévus pour la mi-décembre, sont devenus une véritable institution. Mais depuis 10 ans, la plateforme de Valve propose elle aussi des récompenses pour les meilleurs jeux sortis lors des 12 mois écoulés.

Depuis le 24 novembre 2026, la 10e édition des Steam Awards est lancée avec, dans un premier temps, la phase de sélection. Jusqu'au 30 novembre prochain, les utilisateurs peuvent décider des nominés à ajouter dans chaque catégorie.

Proposez vos titres préférés dans les différentes catégories

Sans surprise, nous pouvons retrouver la catégorie « Jeu de l'année », « Meilleur jeu VR »... Mais la sélection comprend des catégories plus insolites comme « Encore 5 minutes », « Travail à plein temps », « Indescriptible » ou « Amour indéfectible » pour les titres qui continuent de recevoir des mises à jour malgré les années.

Pour choisir les participants de chaque catégorie, vous devez vous connecter à votre compte Steam. Une barre de recherche et une sélection de titres correspondants aux critères sont visibles à l'écran. Sachez que si vous possédez un titre éligible dans votre bibliothèque Steam, il apparaitra immédiatement en suggestion. Puis les votes seront ouverts dès le 17 décembre pour élire le vainqueur de chaque catégorie.

Cependant, l'une de ces catégories propose un système différent. En effet, dans celle-ci, vous pouvez d'ores et déjà voter pour le gagnant. Mais la compétition est rude car elle réunit la crème de la crème.

Le panthéon des Steam Awards en compétition pour désigner le meilleur jeu de ces 10 dernières années

La première catégorie proposée aux utilisateurs est le « Panthéon ». Comme son nom sous-entend, elle réunit les meilleurs jeux de Steam, à savoir les 10 gagnants de la catégorie « Jeu de l'année » de ces 10 dernières années. Le panthéon les met à l'honneur, mais vous propose également d'élire le GOTY des GOTY, le meilleur des meilleurs jeux sortis entre 2016 et 2025.

Si vous votez, sachez que vous devrez choisir entre des jeux aussi marquants que Grand Theft Auto V, Red Dead Redemption II, Baldur's Gate 3, Elden Ring, The Witcher 3: Wild Hunt, Black Myth Wukong ou encore Hollow Knight : Silksong. Alors, qui allez-vous sacrer champion du panthéon de Steam ? Réponse au début du mois de janvier 2027 !