Secretlab Atlas : La nouvelle chaise de bureau ergonomique de la marque est disponible

Le constructeur célèbre pour ses équipements dédiés aux joueurs renouvelle ses ambitions pour le monde de l'entreprise. Ce nouveau modèle épuré cherche à séduire les professionnels en mettant l'accent sur le soutien de la posture et la liberté de mouvement.

Une nouvelle étape dans la conception de sièges pour les professionnels

Le fabricant connu pour ses sièges à destination des joueurs franchit un nouveau cap avec la présentation de la Secretlab ATLAS. Si la marque a déjà séduit de nombreux professionnels avec ses fauteuils de jeu traditionnels, notamment la Secratlab Titan EVO ou sa gamme NeueChair par le passé, ce nouveau modèle marque une volonté claire de s'imposer de manière plus épurée dans les environnements de travail contemporains.

Après de nombreuses collaboration avec des licences iconiques de jeux-vidéo ou même des mangas, la marque souhaite bousculer la conception des fauteuils de bureau classiques qui se contentent souvent d'un dossier en filet s'arrêtant au milieu du dos. Le fabricant intègre ici une structure haute baptisée « Re Curve » qui comprend un soutien pour les lombaires directement moulé dans le dossier afin d'accompagner l'intégralité de la colonne vertébrale depuis le bas du dos jusqu'aux cervicales.

Des fonctionnalités dynamiques pour accompagner le mouvement

L'innovation majeure de ce modèle repose sur son système d'inclinaison synchrone configuré selon un rapport de deux pour un. Ce mécanisme technique signifie que le dossier et l'assise bougent en parfaite adéquation puisque le siège s'incline d'un degré chaque fois que l'utilisateur bascule le dossier de deux degrés vers l'arrière afin de favoriser une posture toujours naturelle.

Le produit intègre également des mousses composites développées en interne pour répartir la pression de manière homogène et soulager les points de contact douloureux. Le fauteuil permet d'alterner entre une position droite pour les phases de concentration intense et une bascule allant jusqu'à 120 degrés pour les moments de pause. La conception globale a d'ailleurs reçu la certification officielle de l'organisme United States Ergonomics pour ses bénéfices mesurables sur la santé.













Design et Revêtements

Pour s'adapter aux espaces de travail modernes, le constructeur propose une silhouette plus épurée ainsi que des coloris neutres comme les déclinaisons Dune, Moon ou Cookies and Cream. Les acheteurs pourront sélectionner différents types de revêtements selon leurs préférences de confort.

La gamme comprend ainsi le tissu respirant SoftWeave Plus ainsi que les matières synthétiques NEO et NanoGen qui imitent les propriétés esthétiques du cuir tout en offrant une résistance accrue face aux frottements quotidiens. Les versions les plus haut de gamme bénéficieront quant à elles d'une couche supérieure en composite NanoFoam pour un confort d'assise plus souple.







Prix et disponibilité

La Secretlab ATLAS est commercialisée dès à présent sur la boutique officielle européenne du constructeur. Les tarifs débutent à partir de 499 euros pour les modèles équipés des revêtements en tissu ou en similicuir classique et 699 € pour les versions premium, en prenant en compte que les prix augmentent également selon les options de finitions sélectionnées.

Avec cette tarification, la marque se positionne sur le segment intermédiaire du mobilier de bureau de qualité supérieure. Ce modèle s'affiche à un tarif nettement plus abordable que les références historiques de l'ergonomie comme le célèbre Herman Miller Aeron qui dépasse régulièrement la barre des 1200 euros.