Retrouvez les détails et le patch notes complet de la mise à jour 2.1.2.5, déployée le jeudi 26 novembre 2026, de Battlefield 6.

En ce jeudi 26 novembre 2026, Battlefield 6 s'offre une toute nouvelle mise à jour. Il s'agit, pour être plus précis, du patch 2.1.2.5. Comme vous vous en doutez, cette mise à jour n'introduit pas de nouveautés sur le jeu de tir, mais apporte plusieurs améliorations et corrections concernant plusieurs aspects. Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 2.1.2.5 de Battlefield 6.

Patch notes de la mise à jour 2.1.2.5 de Battlefield 6 Modifications Jouabilité Corrections générales de plantages sur Battlefield 6 et REDSEC. Gadgets Réduction du délai nécessaire avant de pouvoir tirer avec une arme après avoir lancé une pochette de ravitaillement. Cartes et modes Correction d'un problème sur Casino européen où un drapeau pouvait continuer de flotter dans les airs après la destruction de son mât. IU et ATH Correction d'un problème dans les menus où les cases du mode Braquage affichaient deux sous-titres. IA Les bots peuvent désormais monter aux échelles comme prévu sur la carte Vegas Strip. REDSEC IU et ATH Les pochettes de ravitaillement affichent désormais l'icône prévue dans l'environnement.

Rappelons, en guise de conclusion, que Battlefield 6 est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.