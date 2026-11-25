Le lancement de GTA 6 a donné envie à de nombreux joueurs d'acheter une PlayStation 5. Mais si vous voulez acheter sur Vinted, faites très attention aux annonces qui cachent de mauvaises surprises.

Grand Theft Auto VI sera certainement le jeu le plus demandé cette année sur les listes de fin d'année. Que ce soit en prévision du 25 décembre ou pour profiter de l'euphorie du lancement, beaucoup de joueurs ont donc acheté une console à cette occasion. La PlayStation 5 semble être le support privilégié et même Sony a constaté le phénomène.

Cependant, l'engouement du public a provoqué de nombreuses ruptures de stock des consoles, aussi bien chez les grandes enseignes que dans les magasins d'occasion. De nombreuses personnes se tournent donc vers les sites de seconde main comme Vinted. Mais depuis quelques jours, les plaintes s'accumulent sur les réseaux sociaux.

Des photos de consoles PS5 vendues à prix d'or

Sur le papier, acheter une console de seconde main sur eBay, le Bon Coin ou Vinted est avantageux. Cela permet de donner une deuxième vie à un appareil électronique mais aussi de faire des économies en achetant le produit recherché moins cher que le prix neuf. À l'heure de la pénurie des composants et de la hausse du prix des consoles, les acheteurs se sont rués sur ces annonces afin de combler celles et ceux qui voudraient jouer à GTA 6.

Toutefois, beaucoup ont alerté la communauté sur X. Derrière les annonces de PS5 proposées entre 250 et 400 euros, il peut y avoir une arnaque dont peu se méfient. En consultant le descriptif de l'annonce, tout est pensé pour rassurer les acheteurs : envoi rapide et emballage soigné, console en très bon état, « le cadeau idéal pour faire plaisir à votre enfant »... Ces précisions remplissent l'équivalent d'une page sur smartphone, suggérant que tout est indiqué.

Toutefois, la description de l'annonce n'est pas terminée. Il faut la faire défiler entièrement pour découvrir que ces vendeurs ne proposent en réalité qu'une photo de la console ou simplement le carton d'emballage.

Aucun recours possible et la vigilance comme seule arme face à ces arnaques

En cliquant sur « Acheter », les utilisateurs de Vinted acceptent de payer 400 euros pour une photo de console. Mais ils découvrent également la mauvaise surprise à la réception du colis. Malheureusement, il y a peu de recours possibles car cette information est indiquée noir sur blanc dans l'annonce.

Les plus vigilants partagent donc des captures d'écran sur X afin d'alerter le plus grand nombre et d'éviter les mauvaises surprises. Malgré tout, certains acheteurs ne prennent pas le temps de lire toute la description et soumettent des offres sans connaître la vérité.

Mdrrrr je suis partie voir et c'est vrai regarder moi ces fdp https://t.co/zGrJjD6xnr — 𝑴𝒖𝒔𝒕𝒂𝒉𝒊𝒍🇫🇷🦦 (@ZoranStroMusta) November 23, 2026

La pratique n'est pas nouvelle et avait d'ailleurs marqué les esprits au lancement de la PlayStation 5. À cause de la pénurie de Covid, peu de consoles avaient été livrées pour Noël 2020. Des vendeurs peu scrupuleux avaient donc proposé une arnaque identique sur eBay avec des prix parfois astronomiques. Pour éviter de perdre plusieurs centaines d'euros de cette manière, prenez bien le temps de lire la totalité des annonces publiées sur les sites de seconde main ou privilégiez les magasins physiques.